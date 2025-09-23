Amazon gỡ bỏ khẩn cấp 500.000 sản phẩm vì một lỗi chung nghiêm trọng

Người thường xuyên mua sắm trên mạng xuyên biên giới cần lưu ý. Sàn thương mại điện tử lớn nhất nước Mỹ – Amazon – vừa gỡ khỏi kệ và thông báo thu hồi khoảng 500.000 sản phẩm, phần lớn liên quan đến lỗi pin lithium.

Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) cảnh báo rằng những sản phẩm nhập khẩu này gây ra những mối nguy hiểm nghiêm trọng, đặc biệt là đối với các gia đình có trẻ nhỏ.

Trong vài tuần gần đây, Amazon đã lần lượt gỡ bỏ khoảng nửa triệu sản phẩm do các nhà sản xuất thông báo thu hồi vì lo ngại an toàn. Theo Rolling Out, làn sóng thu hồi này cho thấy những thách thức mà các sàn thương mại điện tử lớn đang phải đối mặt trong việc quản lý an toàn sản phẩm. Trong số này có quạt mini cầm tay có nguy cơ bốc cháy, phụ kiện nôi trẻ em có thể gây ngạt thở.

Quạt phun sương cầm tay

Theo Newsweek, công ty IcyBreeze Cooling sản xuất quạt cầm tay làm mát bằng hơi nước Buddy đã thu hồi 22.600 chiếc được bán ra trong giai đoạn từ tháng 11/2023 đến tháng 8/2024. Các quan chức an toàn đã ghi nhận bảy vụ việc quá nhiệt, bao gồm hai vụ cháy do pin lithium quá nóng gây cháy. Trớ trêu thay, quạt được thiết kế để làm mát lại trở thành mối nguy hiểm hỏa hoạn trong các hộ gia đình trên khắp đất nước.

Quạt phun sương cầm tay Buddy. Ảnh: Amazon.



Ghế nằm và tấm chắn nôi cũi trẻ em

Nhà sản xuất LXDHSTRA tại Trung Quốc cũng đã ngay lập tức thu hồi các sản phẩm ghế nằm cho trẻ em và Tấm chắn nôi cũi được bán trên Amazon từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay. Các sản phẩm dành cho trẻ em này có nhiều lỗi thiết kế nghiêm trọng mà cơ quan quản lý xác định là mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của trẻ sơ sinh.

Ghế ngả cho trẻ sơ sinh không được bảo vệ bên hông đầy đủ và phần để chân quá rộng, gây nguy cơ bị kẹt. Thanh chắn cũi vi phạm Đạo luật giấc ngủ an toàn cho trẻ sơ sinh của liên bang và có thể dẫn đến ngạt thở tử vong. May mắn là chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

480.000 sạc dự phòng Anker

Trong đợt kiểm tra an toàn này, Anker Innovations, một công ty điện tử có trụ sở tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã ban hành lệnh thu hồi lớn nhất từ ​​trước đến nay, với hơn 480.000 pin sạc dự phòng bị loại khỏi Amazon. Các mẫu bị ảnh hưởng bao gồm A1647, A1652, A1257, A1618 và A1689, được bán từ tháng 1 đến tháng 7 năm ngoái (2024).

Các mẫu sạc dự phòng của hãng Anker có vấn đề về cháy nổ. Ảnh: Wforum.



Pin lithium-ion trong các bộ sạc dự phòng này có những lỗi nghiêm trọng, dễ bị quá nhiệt và thậm chí phát nổ, gây ra 33 vụ cháy nổ, khiến 4 người đã tin tưởng sử dụng thiết bị này bị bỏng. Sự cố này cho thấy nguy cơ các sản phẩm nguy hiểm lây lan nhanh chóng trên thị trường khổng lồ của Amazon.

Mũ bảo hiểm trẻ em

YooxArmor cũng đã ngay lập tức thu hồi 1.800 mũ bảo hiểm trẻ em đa năng sau khi chúng không vượt qua được các bài kiểm tra an toàn cơ bản. Những chiếc mũ bảo hiểm đầy màu sắc này, ban đầu được quảng cáo là bảo vệ trẻ nhỏ khi đi xe đạp hoặc chơi thể thao, thực tế lại không đủ khả năng bảo vệ người dùng trong các vụ tai nạn.

Các cuộc thử nghiệm của liên bang phát hiện ra rằng mũ bảo hiểm không có khả năng hấp thụ lực va chạm, kết cấu không ổn định và không có chứng nhận an toàn đầy đủ, khiến trẻ em đội chúng có nguy cơ chấn thương đầu cao hơn đáng kể trong các vụ tai nạn.

Mũ bảo hiểm trẻ em YooxArmor không đạt chuẩn. Ảnh: Wforum.



Đồ chơi lục lạc cho nôi trẻ em

Hãng GKKBSJ đã bán được khoảng 3.000 chiếc "Đồ chơi rung lắc cho nôi Youbeien" trên Amazon. Các quan chức an toàn phát hiện ra rằng bộ điều khiển từ xa chứa pin cúc áo nhỏ dễ tháo rời. Những loại pin này gây nguy hiểm đáng kể cho trẻ nhỏ và có thể gây bỏng hóa chất nghiêm trọng, thậm chí tử vong nếu trẻ nuốt phải. Thiết kế của đồ chơi rung lắc cho phép trẻ em dễ dàng mở ngăn chứa pin và tiếp cận trực tiếp các bộ phận có khả năng gây tử vong này.

Làn sóng thu hồi quy mô lớn này diễn ra sau một số sự cố an toàn, bao gồm báo cáo hồi tháng 3 cho biết bột giặt Woolite Delicates chứa vi khuẩn có hại. Các chuyên gia đang kêu gọi các bậc phụ huynh và người tiêu dùng cảnh giác khi lựa chọn sản phẩm, đặc biệt là hàng nhập khẩu, vì có thể chưa đạt tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt của Mỹ trước khi lên kệ.

Theo Ctwant, Orientaldaily