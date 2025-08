SHB khơi dậy tinh thần “Hạnh phúc là người Việt Nam” dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động “Hạnh phúc là người Việt Nam” là bộ quà tặng khách hàng nhằm lan tỏa niềm hạnh phúc và tự hào dân tộc đến với toàn thể khách hàng và công chúng.

80 năm dấu ấn lịch sử: Khắc họa một Việt Nam vươn mình

Hòa chung không khí của những ngày thu lịch sử, SHB với sứ mệnh của một ngân hàng hàng đầu không chỉ đồng hành cùng đất nước trong hành trình phát triển kinh tế suốt hơn 30 năm qua, mà còn luôn hiện diện trong những thời khắc quan trọng của dân tộc. Qua chuỗi hoạt động lần này, SHB mong muốn lan tỏa đến khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên tình yêu quê hương, lòng biết ơn sâu sắc và niềm hạnh phúc khi được sống trong một đất nước hòa bình, tự do, độc lập, hạnh phúc.

Đó là những câu chuyện từ ký ức vinh quang, những khoảnh khắc tự hào được tái hiện qua series video cùng các nhân chứng lịch sử - những con người đã đồng hành cùng đất nước suốt 80 năm hào hùng. Không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chuỗi nội dung còn truyền cảm hứng và thôi thúc thế hệ trẻ nuôi dưỡng khát vọng, hun đúc quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới.

SHB lan tỏa tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương qua chuỗi hoạt động ý nghĩa dịp 2/9

Song song với các series nội dung, SHB sẽ cùng nhìn lại những địa danh gắn liền với dấu ấn lịch sử ngày 2/9 như Quảng trường Ba Đình, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám hay chợ Đồng Xuân… Những điểm dừng chân không chỉ để ôn lại khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc, mà còn để chiêm nghiệm những đổi thay của đất nước qua năm tháng, từ đó thêm trân trọng quá khứ và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm xây dựng tương lai.

Bên cạnh đó, chiến dịch còn mang đến nhiều hoạt động tương tác thú vị trên các kênh truyền thông của Ngân hàng như: Tặng quà tại chi nhánh, cùng khách hàng sáng tạo áo phông theo phong cách cá nhân từ các thiết kế trong bộ sưu tập quà tặng “Hạnh phúc là người Việt Nam”… Những trải nghiệm này được triển khai linh hoạt cả trực tiếp và trực tuyến, mở ra cơ hội để đông đảo khách hàng, đặc biệt là giới trẻ, cùng lan tỏa tình yêu đất nước, kết nối giá trị truyền thống với hơi thở hiện đại.

Tất cả đều nhằm góp phần làm nên một hành trình đầy cảm xúc, thiết thực và gắn kết đúng với tinh thần chủ đạo: Hạnh phúc là người Việt Nam.

Bộ sưu tập quà tặng “Hạnh phúc là người Việt Nam” và chuỗi ưu đãi đặc biệt

Cũng trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày Tết Độc lập, SHB sẽ gửi tới khách hàng trên toàn quốc chương trình ưu đãi đặc biệt mang tên “Mừng Quốc khánh - Nhận bộ sưu tập Hạnh phúc là người Việt Nam”.

Theo đó, khi đăng ký mới hoặc phát sinh giao dịch thành công với các sản phẩm như tài khoản thanh toán, ứng dụng SHB SAHA, thẻ quốc tế (ghi nợ, tín dụng), vay tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư và bảo hiểm… khách hàng sẽ được nhận ngay những phần quà tiện ích trong bộ sưu tập “Hạnh phúc là người Việt Nam”.

Bộ quà tặng trong chiến dịch lần này được thiết kế và sản xuất bởi Tò He - một doanh nghiệp xã hội thành lập từ năm 2006, chuyên cung cấp sản phẩm thủ công, thời trang và quà tặng mang phong cách sáng tạo. Với thế mạnh trong thiết kế và thi công quà tặng chất lượng cao, Tò He đã góp phần hiện thực hóa ý tưởng của SHB thành những món quà gần gũi, giàu cảm xúc và mang đậm tinh thần dân tộc. Việc lựa chọn Tò He làm đối tác đồng hành cũng thể hiện cam kết của SHB trong việc ưu tiên hợp tác với các đơn vị tạo giá trị tích cực cho cộng đồng.

40.000 quà tặng đậm chất Việt sẽ được gửi đến khách hàng SHB dịp Tết Độc lập

Bộ sản phẩm “Hạnh phúc là người Việt Nam” bao gồm áo phông, túi vải, khăn bandana, bình giữ nhiệt, dây đeo thẻ… được thiết kế mang đậm dấu ấn 80 năm Độc lập như những món quà tinh thần truyền tải niềm tự hào dân tộc và cảm hứng Việt trong từng chi tiết.

Với hơn 40.000 phần quà, SHB gửi lời tri ân sâu sắc tới hàng triệu khách hàng đã và đang đồng hành trong hành trình xây dựng một tương lai tài chính hạnh phúc và bền vững. Càng giao dịch nhiều, khách hàng càng có cơ hội sở hữu thêm nhiều quà tặng khác trong bộ sưu tập, tương ứng với số lượng sản phẩm, dịch vụ đã lựa chọn và sử dụng tại SHB.

Không chỉ mang tính biểu trưng, mỗi món quà còn có tính ứng dụng cao trong đời sống hàng ngày, từ không gian cá nhân đến những sự kiện cộng đồng đầy cảm hứng mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 tới đây.

Đặc biệt, SHB dành tặng thêm một phần quà đặc biệt trong bộ sưu tập tới các khách hàng sinh năm 1945 hoặc có ngày sinh trùng với ngày Tết Độc lập. Phần quà này được trao riêng khi khách hàng thực hiện bất kỳ giao dịch nào tại quầy trong thời gian diễn ra chương trình, bên cạnh các quà tặng theo chính sách sản phẩm thông thường. Đây là lời cảm ơn mà SHB trân trọng gửi đến những thế hệ đã cùng đất nước đi qua những chặng đường lịch sử vẻ vang.

Riêng những khách hàng sinh đúng ngày 2/9/1945, SHB trân trọng gửi tặng trọn vẹn bộ sưu tập “Hạnh phúc là người Việt Nam” như một lời chúc mừng ý nghĩa tới những công dân đã sinh ra cùng ngày Độc lập, lớn lên cùng thời đại và đồng hành cùng dân tộc qua bao biến thiên lịch sử.

“SHB hy vọng bộ sưu tập 'Hạnh phúc là người Việt Nam' sẽ không chỉ là món quà trao tay, mà còn trở thành người bạn đồng hành cùng khách hàng trong mọi hành trình từ giao dịch tài chính đến những trải nghiệm thường nhật. Đó là biểu tượng cho sự sẻ chia, gắn bó và khát vọng cùng nhau kiến tạo một tương lai đủ đầy, nơi hạnh phúc được nuôi dưỡng bằng tình yêu đất nước và sự đồng lòng của triệu trái tim Việt Nam”, đại diện SHB chia sẻ.

“Hạnh phúc là người Việt Nam” là thông điệp giàu tính nhân văn, một lời khẳng định đầy tự hào, mang đậm tinh thần dân tộc. SHB tin rằng: Mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, đều hạnh phúc, tự hào vì được sống, được cống hiến và được đồng hành cùng sự phát triển của đất nước Việt Nam. Mỗi chúng ta hạnh phúc được yêu nước và đóng góp cho đất nước theo cách của riêng mình.