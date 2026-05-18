Iran dọa biến Vịnh Oman thành “mồ chôn” tàu chiến Mỹ

Tehran tuyên bố có thể đáp trả quân sự nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển Iran, đồng thời cảnh báo Vịnh Oman có nguy cơ trở thành “mồ chôn” của hải quân Mỹ giữa lúc căng thẳng Trung Đông leo thang.

Không còn là những lời cảnh báo ngoại giao thông thường, Tehran giờ bắt đầu nhắc tới một kịch bản đối đầu quân sự trực tiếp trên biển với Mỹ – ngay tại vùng nước chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương.

Trong phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran hôm 18/5, ông Mohsen Rezaei – thành viên Hội đồng Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và cựu tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – tuyên bố Vịnh Oman có thể trở thành “nghĩa địa của tàu chiến Mỹ” nếu Washington tiếp tục duy trì chiến dịch phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran.

Theo ông Rezaei, Tehran coi việc Mỹ triển khai lực lượng hải quân để siết hoạt động thương mại của Iran là một “hành động chiến tranh” và cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của nước này đang cạn dần sau nhiều tuần vận tải biển bị tê liệt.

“Càng kéo dài cuộc phong tỏa trên biển nhằm vào Iran, thiệt hại với kinh tế toàn cầu sẽ càng lớn hơn”, ông Rezaei nói trên truyền hình quốc gia Iran. “Chúng tôi khuyên quân đội Mỹ dỡ bỏ vòng vây trước khi Vịnh Oman biến thành nghĩa địa của họ.”

Phát biểu mang màu sắc quân sự cứng rắn này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang, dù hai bên từng tuyên bố đạt được một lệnh ngừng bắn mong manh hôm 8/4.

Khủng hoảng hiện nay bắt nguồn từ chiến dịch không kích do Mỹ và Israel phát động nhằm vào các cơ sở hạ tầng chiến lược và giới lãnh đạo Iran hồi cuối tháng 2. Tehran sau đó đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào những quốc gia tham gia chiến dịch quân sự cũng như các nước trong khu vực cho Mỹ đặt căn cứ quân sự.

Từ đó tới nay, Iran cũng từng bước siết hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu khí toàn cầu trong điều kiện bình thường.

Ngày 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố triển khai chiến dịch hải quân nhằm bảo đảm tự do hàng hải và gây áp lực lên Tehran. Động thái này gần như phá vỡ các nỗ lực ngoại giao gián tiếp do Pakistan đứng ra làm trung gian.

Dù Washington và Tehran đều tránh tuyên bố chính thức rằng chiến tranh đã quay trở lại, hai bên vẫn liên tục bác bỏ các điều kiện của nhau cho một thỏa thuận rộng hơn.

Cuối tuần qua, ông Trump tiếp tục gây sức ép lên Iran bằng các thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội Truth Social. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố “đồng hồ đang đếm ngược” với Tehran và cảnh báo Iran cần hành động “nhanh chóng” nếu không muốn đối mặt hậu quả nghiêm trọng hơn.

Ông Trump thậm chí còn chia sẻ một hình ảnh mô phỏng Iran bị các nước láng giềng tấn công từ nhiều hướng – bao gồm cả những quốc gia vốn giữ lập trường trung lập trong cuộc xung đột hiện nay.

Theo Axios và CNN, ngay sau khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, ông Trump đã triệu tập cuộc họp khẩn với nhóm an ninh quốc gia hôm 17/5 để bàn về các lựa chọn tiếp theo đối với Iran, trong đó có khả năng nối lại hành động quân sự.

Cuộc họp được cho là có sự tham dự của Phó tổng thống J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe và đặc phái viên Steve Witkoff.

Trong lúc các nỗ lực ngoại giao rơi vào bế tắc, giới quan sát lo ngại nguy cơ đối đầu trên biển đang tăng nhanh chóng. Nếu Mỹ tiếp tục siết phong tỏa còn Iran mở rộng hoạt động quân sự quanh Hormuz và Vịnh Oman, cuộc khủng hoảng hiện nay có thể vượt xa phạm vi Trung Đông, kéo theo cú sốc năng lượng và vận tải lớn nhất thế giới trong nhiều thập niên.

Theo RT, CNN