6 nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra hàng loạt tồn tại từ thể chế, hạ tầng, nhân lực đến dữ liệu trong triển khai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Tăng tốc kết nối liên thông

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chiều 24/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều nhiệm vụ tại các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai còn chậm tiến độ, chưa có sự chuyển biến rõ nét. Thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn; vẫn còn chậm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết.



Hạ tầng số phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và tốc độ tăng trưởng kinh tế, vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn về điện và sóng. Triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành còn chậm. Đề xuất phân bổ kinh phí cho KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chưa kịp thời.

Nhân lực cấp cơ sở còn thiếu và yếu; nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng vẫn còn thiếu hụt lớn. An toàn thông tin, an ninh mạng vẫn tồn tại nguy cơ. Phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương cơ quan chưa chặt chẽ, hiệu quả. Phong trào "Bình dân học vụ số" chưa được như mong muốn.

Theo Thủ tướng, nguyên nhân quan trọng nhất của những tồn tại, hạn chế là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương; phân công nhiệm vụ chưa đủ 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, chưa quản trị, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số; việc xây dựng, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản trị, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp còn hạn chế, chậm tiến độ; nhiều bộ, ngành, địa phương chưa chủ động đăng ký kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Về công việc tiếp theo, Thủ tướng nhấn mạnh phương châm hành động thời gian tới là tăng tốc, bứt phá; chủ động, hiệu quả; kịp thời, đồng bộ; kết nối liên thông; thông tin an toàn; người dân hưởng thụ".

Thủ tướng chỉ rõ 6 nhiệm vụ tổng quát các cấp, các ngành, các địa phương phải tập trung triển khai với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, không chậm trễ, không dây dưa, kéo dài, không dàn trải trong quá trình bố trí, sắp xếp nguồn lực, không để lãng phí thời gian, trí tuệ, nguồn lực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể.

Thứ nhất, tất cả các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, hoàn thành chậm nhất trong quý IV/2025, bảo đảm đúng đủ sạch sống, thống nhất, dùng chung từ Trung ương tới cơ sở.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế thông thoáng phục vụ kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân; trình Quốc hội 8 luật tại kỳ họp sắp tới và kịp thời ban hành các nghị định hướng dẫn theo hiệu lực của luật.

Thứ ba, hoàn thiện hạ tầng thông suốt, hiện đại, dùng chung, đặc biệt tại cơ sở; các xã, phường, đặc khu đầu tư hạ tầng số mà không sử dụng được thì dứt khoát khoanh lại, tiếp tục xử lý và đầu tư đồng bộ hệ thống mới thống nhất, đồng bộ, hiện đại, bảo đảm công khai, minh bạch; khắc phục các điểm lõm sóng, lõm điện.

Thứ tư, bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số, nhất là tại cơ sở; đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số" theo phát động của Tổng Bí thư Tô Lâm; phát huy vai trò của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người".

Thứ năm, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu ở mọi lúc, mọi nơi, mọi người.

Thứ sáu, hoàn thành công cụ đo lường, theo dõi, đánh giá kết quả (KPI) của các bộ ngành, địa phương trong thời gian thực; hoàn thành trong tháng 9.

Chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo để giải quyết dứt điểm.

Thủ tướng cũng chỉ đạo ngày 1/10 tới đây tổ chức ngày đổi mới sáng tạo toàn quốc, toàn dân, tạo phong trào, khí thế mới.

Đối với từng đơn vị, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng 16 nghị định và các thông tư hướng dẫn các luật, nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khoá XV liên quan đến KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

EVN phải xây dựng phương án cung cấp điện cho 117 thôn chưa có điện, hoàn thành trong tháng 11.

Bộ Công an vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia, tham mưu cho Chính phủ đôn đốc các bộ ngành triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; đẩy mạnh ứng dụng VNeID; giám sát an ninh mạng, điều phối ứng phó sự cố an toàn thông tin.

Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại triển khai gói tín dụng 500 nghìn tỷ đồng với lãi suất thấp, đúng đối tượng, thúc đẩy đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược.

Việt Nam vào top 20 thế giới về tốc độ internet, doanh thu số vượt 3,2 triệu tỷ đồng

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao, việc phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính (CCHC) và Đề án 06 đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, hạ tầng số được tập trung đầu tư và phát triển. Tháng 8/2025, Việt Nam đạt top 20 thế giới về tốc độ internet; tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đã đạt 26%; khánh thành Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 và chuẩn bị đầu tư các trung tâm khác; khai thác tuyến cáp quang trên đất liền dài 3.900 km nối với 5 quốc gia.

Ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, 8 tháng đầu năm 2025 doanh thu đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, tăng trên 28%, xuất khẩu các sản phẩm số đạt 111,4 tỷ USD, tăng 27%, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Công tác quản lý thuế, hóa đơn điện tử, chi trả không dùng tiền mặt, định danh và xác thực điện tử đạt được nhiều kết quả tích cực, hơn 120 triệu hồ sơ ngân hàng và 1,2 triệu hồ sơ tổ chức đã được xác thực bằng căn cước gắn chip, 373 cơ sở y tế kết nối hơn 2,5 triệu bệnh án điện tử, trên 2,6 tỷ hóa đơn điện tử được phát hành, hàng triệu đối tượng an sinh xã hội và người có công được chi trả qua tài khoản.

Xã hội số, công dân số được quan tâm. Nhiều tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội được triển khai hiệu quả, rộng khắp. Đã xây dựng 15 nền tảng, ứng dụng về cơ sở dữ liệu, 18 nền tảng, tiện ích từ Đề án 06; 61 tiện ích từ dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế -xã hội và quản lý xã hội; nền tảng "Bình dân học vụ số" đã đào tạo cho 203.000 học viên, giảm 80% chi phí đào tạo.