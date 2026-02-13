close Đăng nhập

Cận Tết, người dân xếp hàng dài chờ mua nem chua Hà Nội

Quỳnh An
Những ngày cận Tết Bính Ngọ, hàng trăm người dân đổ về cửa hàng nem chua trên phố Trần Xuân Soạn (Hà Nội), xếp hàng dài cả trăm mét để mua món ăn quen thuộc trong mâm cỗ ngày xuân.

anh-1-1367.jpg
Trước tết Nguyên đán Bính Ngọ vài ngày, nhiều người tìm đến cửa hàng nem chua, giò chả nổi tiếng trên phố Trần Xuân Soạn (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) để chờ mua.
anh-1-2462.jpg
Hàng trăm người xếp hàng dài cả trăm mét kéo dài từ phố Trần Xuân Soạn tới phố Lò Đúc. Họ chờ hàng tiếng đồng hồ để mua được nem về ăn tết.
anh-1-4093.jpg
Khách đứng đợi kiên nhẫn để tới lượt mua sản phẩm.
anh-1-8053.jpg
Do lượng người mua quá đông nên quán thường xuyên để biển "hết hàng". Chủ quán giới hạn mỗi người chỉ được mua 200 chiếc.
anh-1-6495.jpg
Những khách hàng thân thiết được bố trí xếp hàng ngắn hơn nhờ thẻ thành viên của cửa hàng.
anh-1-7341.jpg
Biển thông báo hết hàng và quy định mua giới hạn được treo trước cửa, khiến không ít người phải chờ lâu hơn.
anh-1-1399.jpg
Bên trong cửa hàng nem chua, nhân viên tất bật chuẩn bị và phục vụ khách.
anh-1-5711.jpg
Nem chua rán Trần Công Châu ở Hà Nội, trở thành địa chỉ quen thuộc của người sành ăn. Ảnh: T.C.C.
anh-1-8394.jpg
Chị Lê Thị Quyên (28 tuổi, quê Hưng Yên) đã đợi 2 tiếng để mua nem chua – món quen thuộc chị ăn mỗi dịp Tết trong hơn 10 năm qua. Theo chị nem ở đây rất đặc biệt, có vị thơm hơn, dai hơn so với các nơi khác.
anh-1-1897.jpg
Chủ cửa hàng cho biết quán nem chua có từ thời ông bà, sản phẩm được làm hoàn toàn thủ công nên mỗi ngày chỉ bán ra số lượng hạn chế. Cận Tết, lượng khách tăng cao khiến người mua phải xếp hàng chờ đợi.
anh-1-184.jpg
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, nem chua trên phố Trần Xuân Soạn luôn được người dân Hà Nội tin tưởng lựa chọn. Ảnh: T.C.C.

