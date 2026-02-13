Cận Tết, người dân xếp hàng dài chờ mua nem chua Hà Nội

Cận Tết, người dân xếp hàng dài chờ mua nem chua Hà Nội
Những ngày cận Tết Bính Ngọ, hàng trăm người dân đổ về cửa hàng nem chua trên phố Trần Xuân Soạn (Hà Nội), xếp hàng dài cả trăm mét để mua món ăn quen thuộc trong mâm cỗ ngày xuân.
Linh vật năm Bính Ngọ 2026 ở Huế được tiếp cận theo phong cách cổ xưa với Song Mã Âm Dương - Tam Mã Thành Công và Mã Thượng Chi Đệ Phi Thiên.
Tổng bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ở tượng đài Bắc Sơn và viếng các lãnh đạo tiền bối tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người liên quan việc khai thác khoáng sản trái phép.
Tại Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức Giải báo chí thành phố, Giải báo chí chuyên đề cùng các giải tuyên truyền.
Sáng 11/2, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương”, hỗ trợ gần 400 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện trở về quê đón Tết Bính Ngọ -2026 cùng gia đình.
Hoa ly Tây Tựu những ngày giáp Tết tăng giá mạnh, nhiều loại nhích thêm hàng trăm nghìn đồng chỉ trong vài giờ. Dù giá lên nhanh, người mua vẫn đổ về vườn chọn hoa chơi xuân.
Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị Đắk Lắk đẩy mạnh đổi mới tư duy phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh để tạo chuyển biến rõ rệt trong giai đoạn mới.
Đêm Giao thừa năm Bính Ngọ, theo Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, điều cốt lõi của mâm lễ không nằm ở sự cầu kỳ hay mâm cao cỗ đầy, mà ở việc giữ đúng tinh thần truyền thống: trang nghiêm, gọn gàng và xuất phát từ lòng thành.
Kiểm tra 1.472 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, Đà Nẵng phát hiện 83 cơ sở vi phạm quy định về ATTP.
Bộ Y tế khẳng định thời gian chụp X-quang 6 phút hay siêu âm 30 phút chỉ là tham chiếu chuyên môn, không phải điều kiện thanh toán BHYT, chấm dứt cách hiểu máy móc gây thiệt quyền lợi người bệnh và bệnh viện.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.
Tổng bí thư Tô Lâm cho biết kết quả Đại hội bầu cử một lần, bầu đủ theo đề án, với tỉ lệ phiếu tập trung cao đã phản ánh chất lượng công tác chuẩn bị nhân sự và sự thống nhất cao trong toàn Đảng.
Tiện lợi, rẻ, dễ ăn và được quảng cáo “ngon miệng”, thực phẩm siêu chế biến đang âm thầm chiếm lĩnh mâm cơm của nhiều gia đình, đồng thời đẩy nguy cơ bệnh tật lên mức đáng báo động.
Ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về hành vi “Đánh bạc” với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng.
Chính phủ sửa đổi, bổ sung về điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội cũng như trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội. Các quy định mới đã bắt đầu có hiệu lực.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động chăm lo đời sống nhân dân, theo dõi đôn đốc doanh nghiệp chi trả đủ lương, thưởng Tết cho người lao động, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Tổng bí thư Tô Lâm cho biết sau Đại hội XIV, Đảng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá về thể chế, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Bộ Y tế cảnh báo nhiều cơ sở bán thức ăn đường phố còn thiếu nước sạch, dụng cụ bẩn, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, yêu cầu địa phương siết quản lý, tăng kiểm tra liên ngành và nâng năng lực y tế cơ sở ứng phó sự cố thực phẩm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định con đường nhanh và bền vững nhất để đạt “tự chủ chiến lược” là phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập.
Những người ở Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng.