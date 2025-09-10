IGB Group và AITS ký kết hợp tác chiến lược toàn diện: Bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số

Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra hành trình đồng hành lâu dài giữa hai doanh nghiệp với mục tiêu kết hợp thế mạnh để cùng nhau bứt phá trong kỷ nguyên công nghệ số.

Theo nội dung thỏa thuận, AITS sẽ phát huy ưu thế về hạ tầng công nghệ, viễn thông, dữ liệu và hệ sinh thái giải pháp số trong lĩnh vực hàng không – viễn thông, trong khi IGB Group mang đến năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ tạo ra những giải pháp toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội hiện đại, đồng thời góp phần mở rộng thị trường, nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh của cả hai bên.

IGB Group và Aits ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Trong bối cảnh công nghệ đang trở thành “chìa khóa sống còn” của mọi ngành nghề, sự hợp tác giữa IGB Group và AITS mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là bước tiến cho hai doanh nghiệp, mà còn thể hiện xu hướng tất yếu khi công nghệ và dữ liệu là động lực chính cho đổi mới sáng tạo, giúp ngành văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam hội nhập sâu hơn vào dòng chảy toàn cầu.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Tuấn Anh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không (AITS), nhấn mạnh: "AITS cam kết đồng hành cùng IGB Group để triển khai những dự án có tính đột phá, không chỉ phục vụ lợi ích của hai doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không và viễn thông, chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ tạo nên những sản phẩm – dịch vụ khác biệt, thiết thực cho cộng đồng."

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không phát biểu tại buổi Lễ ký kết

Ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT IGB Group cũng chia sẻ: "IGB luôn định hướng lấy công nghệ làm nền tảng để phát triển các sản phẩm văn hóa, thể thao và du lịch thông minh, thân thiện và hiệu quả. Việc hợp tác cùng AITS sẽ giúp chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn này nhanh hơn và bền vững hơn, mang đến giá trị mới cho du khách, đối tác và xã hội."

Ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT IGB Group chia sẻ về hệ sinh thái của IGB và những tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa hai đơn vị

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần IGB (IGB Group) và Công ty Cổ phần Tin học – Viễn thông Hàng không (AITS) đã cùng ký vào biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện. Nghi thức ký kết không chỉ thể hiện sự thống nhất về tầm nhìn và cam kết của hai bên, mà còn khẳng định quyết tâm đồng hành lâu dài, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi doanh nghiệp để tạo ra những bước đột phá mới trong chuyển đổi số du lịch – giải trí và công nghệ.

Buổi lễ ký kết diễn ra thành công tốt đẹp

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần IGB (IGB Group) và Công ty Cổ phần Tin học – Viễn thông Hàng không (AITS) được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu hợp tác tiêu biểu, góp phần thúc đẩy ngành công nghệ thông tin và du lịch – giải trí Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển bền vững, hội nhập và bứt phá mạnh mẽ trong thời đại số.