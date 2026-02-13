close Đăng nhập

Thêm điểm check-in cho người dân TP.HCM trong dịp đầu năm mới

Yến Linh
Yến Linh

Công viên hoa xuân 152 Trần Phú (quận 5) đã hoàn thiện và mở cửa từ hôm nay 13/2, tạo thêm không gian xanh và điểm check‑in cho người dân TP.HCM dịp đầu năm mới.

Công trình được triển khai chỉnh trang bởi Masterise Group theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, góp phần tạo thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân tại khu vực trung tâm trong dịp đầu năm mới.

Tọa lạc trên trục đường Trần Phú – một trong những tuyến giao thông quan trọng của trung tâm thành phố – công viên được định hướng như một không gian mở xanh mát và đẹp mắt, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị và tạo thêm điểm đến cộng đồng cho người dân.

Khu vực &quot;đất vàng&quot; số 152 đường Trần Phú đổi thay sau khi được cải tạo làm công viên phục vụ Tết Bính Ngọ. Ảnh: Phạm Hữu.
Công viên được thiết kế như một phố hoa xuân thu nhỏ, với trục dạo bộ trung tâm, các bồn hoa theo chủ đề, khu nghỉ chân và không gian sinh hoạt ngoài trời. Ảnh: Phạm Hữu
Cảnh quan được tổ chức theo nhiều lớp, kết hợp giữa cây xanh, hoa xuân và hệ thống lối đi, tạo sự thông thoáng và thuận tiện cho người dân tham quan, dạo bộ. Ảnh: Phạm Hữu.
Điểm nhấn nổi bật của công viên là biểu tượng ngựa Tết 2026 – một công trình nghệ thuật quy mô lớn, cao khoảng 8 m, dài 7,5 m, nặng khoảng 5 tấn.

Biểu tượng ngựa được tạo hình bằng kết cấu thép uốn cong, phủ vật liệu trang trí và tích hợp hệ thống chiếu sáng, giúp công trình nổi bật cả ban ngày lẫn ban đêm. Hình tượng ngựa mang thông điệp về sức sống, sự chuyển động và tinh thần khởi đầu tích cực cho năm mới Bính Ngọ.

Bên cạnh biểu tượng trung tâm, công viên còn được bố trí nhiều tiểu cảnh hoa xuân, không gian check-in, khu vực nghỉ chân và các lối đi bộ liên hoàn, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa cảnh quan, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng.

Việc hoàn thiện và đưa Công viên Hoa 152 Trần Phú vào phục vụ người dân góp phần gia tăng diện tích không gian xanh, không gian sinh hoạt công cộng tại khu vực trung tâm thành phố.

Công viên được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách trong dịp Tết, đồng thời đóng vai trò như một không gian mở phục vụ đời sống đô thị trong thời gian tới.

Đại diện Masterise Group cho biết, việc triển khai và hoàn thiện công viên là một phần trong định hướng đồng hành cùng thành phố trong công tác chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống và đóng góp các giá trị tích cực cho cộng đồng.

