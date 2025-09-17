Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Số lượng hồ sơ tham dự Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 cao kỷ lục

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2025 đã tiếp cận 15.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút hơn 400 bộ hồ sơ đăng ký tham dự.

Video Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 họp để chọn ra các sản phẩm, giải pháp, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chuyển đổi số xuất sắc, để vinh danh tại Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 7/10 tới đây.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 Vietnam Digital Awards 2025 Hội truyền thông số Việt Nam Tạp chí điện tử VietTimes
