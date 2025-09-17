Số lượng hồ sơ tham dự Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 cao kỷ lục
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2025 đã tiếp cận 15.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút hơn 400 bộ hồ sơ đăng ký tham dự.
