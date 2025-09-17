Số lượng hồ sơ tham dự Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 cao kỷ lục

Trao đổi với VietTimes, ông Lê Quang Tự Do cho biết các nhà sáng tạo nội dung, các KOL, KOC đã gặp phải không ít áp lực, thậm chí có người từng bày tỏ ý định từ bỏ nghề bởi rủi ro cao và ranh giới giữa đúng - sai còn mong manh.