Đà Nẵng thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược

Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng sẽ hoạt động từ ngày 1/10, với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hạ tầng thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Công viên phần mềm số 2 thành phố Đà Nẵng.
Công viên phần mềm số 2 thành phố Đà Nẵng.

Ngày 24/9, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng (Trung tâm), thuộc Sở KH&CN.

Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng (gọi tắt là DDS) được hình thành trên cơ sở hợp nhất Trung tâm CNTT và Truyền thông Đà Nẵng; Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng; Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Nam trực thuộc Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng (sau khi chuyển chức năng, nhiệm vụ "Truyền thông" sang Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng).

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định.

Trung tâm thực hiện các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ về chuyển đổi số, hạ tầng, ứng dụng CNTT, có chức năng giúp Giám đốc Sở KH&CN thực hiện hoạt động nghiên cứu, hoạt động sự nghiệp và cung cấp các dịch vụ liên quan đến chuyển đổi số, hạ tầng, ứng dụng CNTT và công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thông tin Khu CNTT tập trung phục vụ xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và chính quyền thông minh theo quy định.

Bên cạnh đó, Trung tâm có trách nhiệm kế thừa, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao của các trung tâm hợp nhất cho đến khi có quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cấp có thẩm quyền.

Đà Nẵng Chuyển đổi số Công nghệ chiến lược

