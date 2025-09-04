Phó thủ tướng: Lấy chuyển đổi số làm động lực nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch

Phát biểu tại diễn đàn Du lịch cấp cao 2025, Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh ngành du lịch cần đổi mới tư duy, cần chuyển từ tư duy "tăng trưởng bằng mọi giá" sang tư duy "phát triển bền vững".

TP.HCM là môi trường phát triển các mô hình du lịch MICE



Sáng 4/9, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 19 (ITE HCMC 2025) đã diễn ra Diễn đàn Du lịch cấp cao năm 2025 với chủ đề "Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh".

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh TP.HCM sau khi được mở rộng địa giới hành chính, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, trung tâm du lịch lớn nhất cả nước, hội tụ tiềm năng vượt trội về kinh tế, văn hóa, dịch vụ và kết nối quốc tế.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP.

Thành phố không chỉ có không gian đô thị rộng mở, năng động, sáng tạo, mà còn có sự đa dạng về di sản văn hóa-lịch sử, có khu sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, có các vườn cây ăn quả, cảnh quan sông nước, cùng nhịp sống sôi động và hệ sinh thái dịch vụ cao cấp tạo nên sức hút riêng biệt để đưa TP.HCM trở thành "cửa ngõ" đón khách quốc tế, điểm xuất phát của nhiều hành trình khám phá Việt Nam.

"TP.HCM cũng là môi trường phát triển lý tưởng của các mô hình du lịch mới như du lịch MICE - mô hình kết hợp du lịch với hội họp, hội nghị, hội thảo… vốn là xu hướng du lịch cao cấp, đem lại giá trị kinh tế lớn và khẳng định vị thế của điểm đến du lịch thông minh, dẫn dắt xu thế phát triển du lịch vùng và cả nước", Phó thủ tướng nói.

Những tiềm năng, lợi thế đó tạo đà cho Việt Nam trở thành điểm hội tụ lý tưởng, kết nối các thị trường du lịch trọng điểm toàn cầu.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đặc biệt chú trọng và quyết liệt chỉ đạo hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo ra nhiều ưu đãi vượt trội để thu hút du khách tới Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển du lịch, trong đó, nổi bật là việc mở rộng diện miễn thị thực, triển khai visa điện tử... kéo dài thời gian lưu trú, tạo điều kiện cho du khách được trải nghiệm sâu sắc và trọn vẹn hơn.

Hệ thống giao thông từ hàng không, đường bộ đến đường sắt được nâng cấp, mở rộng, nhiều đường bay thẳng kết nối Việt Nam với nhiều nước trên thế giới. Hệ thống khách sạn và resort cao cấp gắn với các khu du lịch phát triển mạnh mẽ. Các chính sách ưu đãi về đầu tư và thuế quan đã thu hút nhiều tập đoàn du lịch quốc tế. Công tác quảng bá và xúc tiến du lịch cũng được đẩy mạnh, đặc biệt là trong những dịp lễ lớn của đất nước.

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam

Theo Phó thủ tướng, trong kỷ nguyên số và phát triển bền vững, cần nhận thức sâu sắc rằng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không phải là hai con đường song song tách biệt, mà là "chìa khóa vàng", hai "trụ cột chiến lược" đồng hành, bổ sung, tạo nên sức mạnh tổng hợp để kiến tạo phát triển du lịch bền vững, hiện đại, nhân văn và có bản sắc văn hóa.

Du lịch Việt Nam và TP.HCM đang đứng trước cơ hội, hành trình mới - hành trình kiến tạo tương lai. Trong hành trình này, chuyển đổi số không chỉ là công nghệ, mà là cơ hội để tạo ra trải nghiệm du lịch thông minh, cá nhân hóa và kết nối toàn cầu...

Phó thủ tướng nhấn mạnh cần mạnh mẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy chuyển đổi số làm động lực để nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm du khách và hiệu quả quản lý; chuyển đổi xanh là nền tảng để xây dựng một ngành du lịch hài hòa với thiên nhiên, có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là cơ hội để ngành du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng tính hấp dẫn, trở thành một trong những lĩnh vực tiên phong thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng chia sẻ một số định hướng cho sự phát triển nhanh, bền vững của ngành du lịch trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy về phát triển du lịch; cần chuyển từ tư duy "tăng trưởng bằng mọi giá" sang tư duy "phát triển bền vững".

Phó thủ tướng và các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: VGP.

Tăng cường hành động và mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đặc biệt ứng dụng mạnh mẽ mô hình quản trị thông minh, chia sẻ dữ liệu và tri thức để cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái du lịch thông minh, xanh và bền vững.

Đầu tư mạnh mẽ vào phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực số và nhân lực có kiến thức, kỹ năng về phát triển bền vững; bồi dưỡng khả năng sáng tạo, thích ứng linh hoạt và hội nhập quốc tế để tạo nên một thế hệ "chiến sĩ tiên phong" trong xây dựng ngành du lịch hiện đại và nhân văn.

Tục nghiên cứu bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp, hỗ trợ công nghệ và đào tạo, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, thúc đẩy liên kết công-tư.