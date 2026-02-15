Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Nhiều người tại Nghệ An nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn ói nghi do ăn bánh mì. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Sáng nay, 15/2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tân Phú, Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, một số người dân sau khi ăn bánh mì mua tại một điểm bán trên địa bàn đã xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói và phải nhập viện điều trị. Chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân nhưng nguy cơ ngộ độc thực phẩm tập thể đặt ra yêu cầu phản ứng nhanh từ cơ quan chức năng địa phương.

Cắp cứu nạn nhân trong một vụ ngộ độc bánh mì

Ông Chu Quốc Thịnh, Q. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cho biết đã yêu cầu Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo các bệnh viện đang tiếp nhận bệnh nhân tập trung tối đa nguồn lực điều trị, theo dõi sát diễn biến lâm sàng, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh. Trong trường hợp cần thiết, phải chủ động hội chẩn liên viện, kết nối tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Song song với công tác điều trị, ngành y tế địa phương được yêu cầu tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ.

Việc xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản và phân phối là yếu tố then chốt để làm rõ căn nguyên vụ việc. Các mẫu thực phẩm còn lại và bệnh phẩm phải được lấy, bảo quản và gửi xét nghiệm nhằm tìm tác nhân gây ngộ độc.

Nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng, tránh tâm lý hoang mang nhưng cũng không để tái diễn rủi ro.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra trong bối cảnh cả nước đang tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm dịp sau Tết và mùa lễ hội. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuân thủ nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển.

Các cơ sở phải thực hiện đầy đủ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Đồng thời, người dân cần được hướng dẫn lựa chọn thực phẩm an toàn, ưu tiên các cơ sở có điều kiện bảo đảm vệ sinh, nhất là khi phục vụ các sự kiện đông người.

Cơ quan chức năng cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ và các điểm bán thức ăn đường phố – nhóm đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ do điều kiện bảo quản, chế biến hạn chế.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh việc phải bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026, siết chặt quản lý thức ăn đường phố

Sở Y tế Nghệ An phải báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân vụ việc và cập nhật diễn biến tình hình về Bộ Y tế.

Vụ nghi ngờ ngộ độc bánh mì tại xã Tân Phú một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng an toàn thực phẩm tại các điểm bán nhỏ lẻ.

Khi chuỗi kiểm soát từ nguyên liệu đến bàn ăn bị đứt gãy ở bất kỳ khâu nào, hệ quả sẽ lập tức đổ lên sức khỏe người dân. Điều còn lại là tốc độ điều tra và sự minh bạch trong công bố kết quả để củng cố niềm tin cộng đồng.