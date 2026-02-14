Ghép gan cấp cứu ngày 27 Tết, Bệnh viện 108 cứu sống bệnh nhân trong gang tấc

Ngày 27 Tết, khi nhiều gia đình đang sửa soạn đón xuân, tại Bệnh viện TWQĐ 108, các y bác sĩ khẩn trương bước vào ca ghép gan cấp cứu cho nữ bệnh nhân 65 tuổi rơi vào hôn mê gan. Cuộc chạy đua sịnh tử đã mang lại “món quà sự sống” đầy nhân văn.

Các bác sĩ thực hiện lấy mảnh gan ghép từ người hiến bằng phẫu thuật nội soi

Cuộc hội chẩn khẩn cấp sáng 27 Tết

Ngày 14/2, tức 27 Tết Bính Ngọ, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, một ca ghép gan cấp cứu đặc biệt được triển khai trong bối cảnh thời gian tính bằng từng phút. Nữ bệnh nhân 65 tuổi, quê Hải Phòng, có tiền sử viêm đường mật nguyên phát dẫn đến xơ gan được chẩn đoán cách đây 3 năm. Những tháng gần đây, bệnh tiến triển nhanh, chức năng gan suy giảm nghiêm trọng.

Ngày 13/2, tình trạng bệnh nhân đột ngột xấu đi, xuất hiện hôn mê gan, nguy cơ tử vong rất cao. Trước tình thế nguy cấp, 8 giờ sáng 14/2, bệnh viện tổ chức hội chẩn chuyên môn khẩn cấp với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, do Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện, chủ trì.

Kết luận hội chẩn xác định ghép gan cấp cứu là biện pháp điều trị duy nhất, không thể trì hoãn.

Lập tức, toàn bộ quy trình ghép gan khẩn cấp được kích hoạt. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng đang nghỉ phép, đã về quê hoặc đang chuẩn bị đón Tết cùng gia đình lập tức quay trở lại đơn vị. Tất cả nhanh chóng vào vị trí, phối hợp nhịp nhàng trong cuộc đua sinh tử nhằm giành lại cơ hội sống cho người bệnh.

TS Hồ Văn Linh, Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy, cho biết khi người bệnh có chỉ định ghép gan cấp cứu, tập thể ê kíp chỉ còn một lựa chọn duy nhất là huy động tối đa nguồn lực trong thời gian ngắn nhất. Đây thực sự là cuộc chạy đua với thời gian.

Theo TS Hồ Văn Linh, dù nhiều cán bộ y tế đã sắp xếp công việc riêng để chuẩn bị đón năm mới, nhưng ngay khi nhận thông tin, tất cả đều sẵn sàng gác lại niềm vui cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. Tính mạng người bệnh luôn là ưu tiên cao nhất.

Kỹ thuật lấy gan nội soi hiếm trung tâm thực hiện

Ca phẫu thuật diễn ra liên tục trong 6 giờ đồng hồ, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, độ chính xác tuyệt đối và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức và hồi sức sau ghép.

Đáng chú ý, mảnh gan ghép được lấy từ người hiến sống bằng phương pháp phẫu thuật nội soi. TS Hồ Văn Linh cùng ê kíp đã thực hiện kỹ thuật lấy mảnh gan qua nội soi, một trong những kỹ thuật phức tạp bậc nhất của ngoại khoa hiện đại. Phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm chuyên sâu, thao tác tỉ mỉ, chính xác, đồng thời hệ thống trang thiết bị phải đồng bộ và hiện đại.

Ca ghép diễn ra trong 6 giờ đồng hồ

Phương pháp này mang lại nhiều lợi ích cho người hiến khỏe mạnh như can thiệp ít xâm lấn, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục và đảm bảo tính thẩm mỹ, trong khi chất lượng mảnh ghép vẫn tương đương với mổ mở truyền thống. Trên thế giới, chỉ một số ít trung tâm ghép gan hàng đầu tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể triển khai thường quy kỹ thuật này.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực. Đến nay, tình trạng sức khỏe ổn định, chức năng gan ghép phục hồi tốt, các chỉ số sinh tồn được kiểm soát chặt chẽ.

Thành công của ca ghép gan cấp cứu trong những ngày cận Tết không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và trình độ kỹ thuật cao của Bệnh viện TWQĐ 108 trong lĩnh vực ghép tạng, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và hy sinh thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc quân y.

Trước đó, trong những ngày cuối năm 2025 và đầu năm 2026, bệnh viện đã liên tiếp thực hiện thành công ca lấy ghép gan từ người hiến chết não ngày 31/12/2025 và triển khai lấy, ghép đa tạng từ một nhân viên y tế hiến tạng ngày 12/1/2026, hồi sinh 5 cuộc đời mới.

Những ca ghép ấy, cùng với ca ghép ngày 27 Tết, đã mang đến nhiều mùa xuân mới cho người bệnh.

Giữa thời khắc chuyển giao năm mới, ca ghép gan thành công trở thành món quà của sự sống, lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về nghĩa cử hiến tạng cao đẹp và niềm tin vào nền y học Việt Nam ngày càng phát triển, hiện đại và nhân văn.