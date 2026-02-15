Đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước thềm năm mới

Trước thời khắc khai hội, tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ khoác lên mình diện mạo lung linh, sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào 19h tối 15/2.

Chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” được thể hiện xuyên suốt qua từng cụm tiểu cảnh, gửi gắm thông điệp về sự đoàn kết, hội nhập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của TP.HCM trong năm mới.

Tâm điểm của đường hoa là linh vật ngựa vàng cỡ lớn đặt gần khu vực cổng trụ sở UBND TP.HCM.

Hình tượng ngựa Thánh Gióng bay về trời được tái hiện sống động, tích hợp motor giúp cử động đầu và chân, tạo hiệu ứng chuyển động ấn tượng giữa không gian ánh sáng nghệ thuật. Hình ảnh chú ngựa vươn mình mạnh mẽ tượng trưng cho tinh thần bứt phá, ý chí và niềm tin hướng tới tương lai.

Linh vật ngựa Thánh Gióng bay về trời, tích hợp motor giúp cử động đầu và chân, đặt gần cổng UBND TP.HCM. Ảnh: Diệu Huyền

Dọc tuyến phố, các cụm hoa và tiểu cảnh được sắp đặt theo từng mảng nội dung, kết hợp hài hòa giữa hoa tươi, vật liệu truyền thống và kỹ thuật chiếu sáng hiện đại. Không gian vừa mang nét xuân cổ truyền, vừa thể hiện tinh thần chuyển mình của đô thị năng động.

Các cụm tiểu cảnh rực rỡ sắc hoa trên đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc. Ảnh: Diệu Huyền.

Đặc biệt, khu vực lồng đèn kéo quân – một điểm nhấn mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian. Những chiếc lồng đèn lớn được chiếu sáng từ bên trong, tạo hiệu ứng ánh sáng ấm áp, gợi nhớ không gian Tết truyền thống giữa lòng thành phố hiện đại.

Khu vực lồng đèn kéo quân đã hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ khai mạc tối 15/02. Ảnh: Diệu Huyền.

Phía trước trụ sở UBND TP.HCM, dòng người ngày một đông khi màn đêm buông xuống. Ánh đèn vàng từ tòa nhà lịch sử hòa cùng sắc hoa và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tạo nên khung cảnh vừa trang trọng, vừa rộn ràng

Đông đảo người dân và du khách tham quan khu vực trước UBND TP.HCM. Ảnh: Diệu Huyền

Không chỉ người dân thành phố, nhiều du khách quốc tế cũng tỏ ra đặc biệt thích thú. Anh Michael và chị Anna – cặp đôi đến từ New Zealand – cho biết đây là lần đầu tiên họ có mặt tại TP.HCM đúng dịp Tết.

“Không gian ở đây rất sống động và đầy màu sắc. Chúng tôi cảm nhận được năng lượng tích cực từ mọi người,” anh Michael chia sẻ.

Chị Anna nói thêm: “Đường hoa thật tuyệt vời. Chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại vào tối mai lúc 19h00 để tận mắt xem lễ khai mạc. Đây là một trải nghiệm đặc biệt trong chuyến đi của chúng tôi.”

Lễ khai mạc chưa chính thức diễn ra nhưng không khí lễ hội đã lan tỏa mạnh mẽ trên từng bước chân người dân và du khách. Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đường hoa Nguyễn Huệ năm nay không chỉ là không gian thưởng lãm sắc xuân, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của TP.HCM trong năm mới.