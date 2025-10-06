Đà Nẵng đặt mục tiêu gì trong kế hoạch thực hiện chiến lược dữ liệu số đến năm 2030?

Đến 2030, nền tảng và hạ tầng dữ liệu số của Đà Nẵng đạt 100% các tiêu chí, cung cấp 100% dữ liệu cho chính quyền số, góp phần thúc đẩy các trụ cột xã hội số và kinh tế số.

Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng vừa cho biết UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược dữ liệu số đến năm 2030 trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm hiện thực hoá Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 214/NQ-CP của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện…

Theo đó, đến 2030, nền tảng và hạ tầng dữ liệu số của Đà Nẵng đạt 100% các tiêu chí, cung cấp 100% dữ liệu cho chính quyền số, góp phần thúc đẩy các trụ cột xã hội số và kinh tế số.

Cụ thể, đạt 100% tiêu chuẩn kỹ thuật và vận hành theo mô hình nền tảng điện toán đám mây; kết nối 100% CSDL của thành phố và các hạ tầng dữ liệu quốc gia, đáp ứng nhu cầu lưu trữ, thu thập, kết nối, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật thông tin theo cấp độ quy định của Luật An toàn thông tin mạng;

Hạ tầng Internet vạn vật (LoT) đạt 100% hệ sinh thái thiết bị giám sát, thiết bị IoT phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo kết nối về Trung tâm Dữ liệu và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) thành phố; 100% các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, nền tảng được kết nối với LGSP của thành phố và có thể được chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu…

Về dữ liệu phục vụ Chính quyền số, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến 2030, 100% các CSDL của thành phố thuộc các CSDL quốc gia được số hoá cập nhật và đưa vào sử dụng hiệu quả; được kết nối, chia sẻ với LGSP thành phố và Trung tâm dữ liệu quốc gia; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh mới được số hoá và lưu trữ tại hệ thống giải quyết TTHC thành phố; 100% dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức được số hóa và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành…

Đặc biệt, để phục vụ kinh tế số, xã hội số, Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành 100% các bộ dữ liệu ngành: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và năng lượng; dữ liệu về mạng lưới, chuỗi cung ứng sản xuất; dữ liệu về các trung tâm logistics, vận chuyển, kho bãi; dữ liệu về thị trường thương mại, hành vi tiêu dùng, nhu cầu quảng cáo; di sản văn hoá, di tích quốc gia…

Bên cạnh đó, hoàn thiện 100% CSDL về bảo hiểm xã hội cho người lao động; dữ liệu mở về lực lượng, thị trường lao động việc làm; kho học liệu về giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập ngành giáo dục, y tế; dữ liệu giám sát, quan trắc tự động môi trường; hạ tầng giao thông công cộng và phương tiện giao thông;…

Đồng thời, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với 100% các hệ thống CSDL thành phố, CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành,… của các sở, ban, ngành, địa phương được triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và mô hình bảo vệ 4 lớp.