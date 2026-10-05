30 giây kinh hoàng trên máy bay Flydubai: Lao gần 5 km như “tàu lượn dựng đứng”

Chuyến bay FZ1073 của Flydubai từng lao xuống khoảng 4.877 m chỉ trong 30 giây sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng. Một chuyên gia hàng không đã dùng thiết bị mô phỏng để tái hiện cú lao được ví như “tàu lượn siêu tốc dựng đứng”.

Chuyến bay FZ1073 của Flydubai, từng lao xuống khoảng 16.000 feet (4.877 m) chỉ trong khoảng 30 giây trước khi được đưa trở lại trạng thái ổn định và hạ cánh an toàn, có thể khiến hành khách cảm thấy như đang trên một “chiếc tàu lượn siêu tốc dựng đứng”, theo một giảng viên hàng không đã tái hiện cú bổ nhào bằng thiết bị mô phỏng bay cho Reuters.

Cú lao xuống với góc dốc lớn, xảy ra sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng trong chuyến bay, đã tạo ra áp lực rất lớn lên chiếc Boeing 737 MAX 8 cũng như hành khách và phi hành đoàn, Alberto Paduanelli, chủ sở hữu hãng ALPA Simulation tại Sherfield on Loddon, miền Nam nước Anh, cho biết.

Cơ phó của chiếc máy bay Flydubai đang trên hành trình từ Dubai tới Israel đã dùng rìu phá kính khẩn cấp tấn công cơ trưởng. Tổng Công tố Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm thứ Bảy tuần trước gọi vụ việc là một “vụ tấn công khủng bố”.

Hai nguồn tin nắm rõ cuộc điều tra nói với Reuters rằng cơ phó được xác định là Hammam al-Hammami, công dân Oman. Giới chức UAE chưa lập tức phản hồi đề nghị xác nhận danh tính của người này. Reuters cũng chưa thể liên hệ độc lập với al-Hammami để yêu cầu bình luận.

Flydubai cho biết các tình tiết xung quanh vụ việc vẫn đang được điều tra và hãng chưa thể đưa ra thêm bình luận. Oman chưa lên tiếng về vụ việc.

“Việc lao xuống 16.000 feet (4.877 m) trong 30 giây sẽ khiến bạn có cảm giác giống như đang trên một chiếc tàu lượn siêu tốc lao thẳng xuống theo phương gần như thẳng đứng”, Paduanelli nói khi ngồi tại buồng lái của thiết bị mô phỏng.

“Điểm khác biệt là trên tàu lượn, bạn biết chuyện gì đang xảy ra”, ông nói, đồng thời giải thích rằng trong một cú lao xuống đột ngột, hành khách sẽ cảm nhận rõ lực G âm tác động lên cơ thể.

Đối với những hành khách không thắt dây an toàn, “cơ thể bạn thực sự sẽ bị nhấc khỏi ghế”, ông cho biết.

Sau khi tái hiện sự cố bằng thiết bị mô phỏng, Paduanelli cho biết hệ thống lái tự động của máy bay đã ngắt trước khi cú lao xuống bắt đầu, khiến chiếc máy bay nhanh chóng tăng tốc.

Tại điểm giảm độ cao mạnh nhất, chuyến bay Flydubai 1073 giảm độ cao khoảng 544 feet (166 mét) mỗi giây, tương đương với chiều cao của 44 tầng của tòa nhà Empire State Building mỗi giây. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi chiếc Boeing vì có thể chịu được những lực tác động khủng khiếp trong sự cố. Máy bay được đưa trở lại trạng thái bay ổn định sau khi hành khách khống chế cơ phó, trước khi một tổ phi công dự bị có mặt trên chuyến bay điều khiển máy bay hạ cánh.

“Đó là màn trình diễn đáng kinh ngạc về thiết kế và tính toán kết cấu chính xác, mạnh mẽ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời cho rằng chiếc 737 Max “có thể chịu được lực G và sức ép vượt xa những gì nó được thiết kế và dự kiến phải chịu”.

Máy bay được thiết kế và thử nghiệm để chịu được những tải trọng khí động học rất lớn, nhưng Paduanelli cho rằng một cú bổ nhào kéo dài ở tốc độ cao có thể tạo ra áp lực cực lớn lên khung thân máy bay.

“Đó thực sự là một phép màu khi không có ai bị thương, ngoại trừ cơ trưởng, rất đáng tiếc, và khi trên máy bay lại có hai phi công”, Paduanelli nói.

Những thông tin mới về quá khứ của cơ phó

Những thông tin về quá khứ của al-Hammami đang dần được hé lộ.

Royal Air Maroc nói với Reuters rằng người này từng tham gia một khóa đào tạo kéo dài 3 tháng tại hãng vào năm 2025, nhưng đơn xin làm việc tại đây sau đó đã bị từ chối.

Buckinghamshire New University của Anh cho biết al-Hammami từng theo học một khóa đào tạo từ xa về quản lý hàng không tại trường, nhưng không tham gia chương trình đào tạo phi công.

Một phát ngôn viên Cảnh sát Liên bang Australia hôm Chủ nhật vừa qua cho biết nhà chức trách nước này đang điều tra “các mối liên hệ của al-Hammami với Australia”.

Một nguồn tin được thông báo về cuộc điều tra cho biết cơ phó này từng theo học tại một trường đại học ở Melbourne.

Theo Reuters