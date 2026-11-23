Sau khi rời ghế CEO Nvidia, Jensen Huang vẫn có thể trở lại vị trí lãnh đạo qua nhiều phương thức: vận động các cổ đông lớn gây sức ép lên hội đồng quản trị (HĐQT), đề cử thành viên HĐQT mới, thậm chí phát động cuộc chiến ủy quyền biểu quyết...

Mặc dù HĐQT tập đoàn Nvidia đã công khai tuyên bố không có ý định đưa Jensen Huang trở lại, các chuyên gia về hoạt động cổ đông tại Phố Wall cho rằng ông vẫn có 5 con đường để thách thức quyết định này.

Hiện Jensen Huang nắm giữ khoảng 3,58% cổ phần Nvidia. Cộng với vị thế nhà sáng lập và tầm ảnh hưởng đặc biệt trong ngành công nghệ, ông vẫn có những công cụ đáng kể để vận động thay đổi quyết định của hội đồng quản trị.

Trong 5 phương án, việc liên kết với các cổ đông khác để đạt tỷ lệ sở hữu 15%, qua đó yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông bất thường, có thể là cách nhanh nhất để khởi động một quy trình chính thức. Tuy nhiên, mỗi phương án đều có những rào cản đáng kể.

Theo Business Insider, Jensen Huang gần đây tuyên bố công khai rằng ông sẽ rất vinh dự nếu được trở lại làm CEO, với điều kiện HĐQT nhận thấy việc này mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty, cổ đông và nhân viên.

Tuy nhiên, Chủ tịch Nvidia Harvey Jones đã khẳng định HĐQT hiện không có ý định khôi phục chức vụ cho Jensen Huang và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm CEO mới.

Vận động các cổ đông lớn, gây sức ép buộc hội đồng quản trị đổi ý

Đây là phương án trực tiếp nhất. Jensen Huang có thể tìm kiếm sự ủng hộ của các nhà đầu tư tổ chức lớn, sử dụng sức ép từ cổ đông để buộc HĐQT xem xét lại quyết định.

Michael R. Levin, nhà sáng lập công ty tư vấn hoạt động cổ đông The Activist Investor, cho biết Jensen Huang không nhất thiết phải chờ đến một cuộc bỏ phiếu chính thức mới bắt đầu hành động. Ông có thể chủ động tiếp xúc, vận động các cổ đông lớn và giải thích vì sao việc mình trở lại vị trí CEO là lựa chọn tốt nhất.

Nếu nhận được sự ủng hộ từ đủ nhiều cổ đông, HĐQT có thể phải cân nhắc thay đổi lập trường để tránh một cuộc đối đầu căng thẳng hơn tại đại hội cổ đông thường niên năm 2027.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu Jensen Huang có thuyết phục được các nhà đầu tư tổ chức lớn đứng về phía mình hay không.

Mối quan hệ ngoài luồng với Alice Huang đã khiến ông Jensen Huang phải từ bỏ chức vụ CEO Nvidia. Ảnh: NYT.

Bỏ phiếu chống các thành viên HĐQT tại đại hội cổ đông năm 2027

Phương án thứ hai là vận động cổ đông bỏ phiếu phản đối việc tái bổ nhiệm các thành viên HĐQT đương nhiệm tại đại hội cổ đông thường niên năm 2027.

Theo quy định quản trị doanh nghiệp của Nvidia, trong những cuộc bầu cử thành viên HĐQT không có ứng viên cạnh tranh, nếu số phiếu phản đối một ứng viên nhiều hơn số phiếu ủng hộ, người đó phải đệ đơn từ chức.

Tuy nhiên, HĐQT vẫn có quyền quyết định có chấp nhận đơn từ chức hay không.

Jensen Huang có thể sử dụng tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ cùng ảnh hưởng cá nhân để kêu gọi các nhà đầu tư khác bỏ phiếu chống những thành viên HĐQT hiện tại.

Dẫu vậy, với khoảng 3,58% cổ phần, ông không đủ sức tự mình quyết định kết quả bỏ phiếu.

Đề cử hai thành viên độc lập, từng bước gia tăng ảnh hưởng trong HĐQT

Phương án thứ ba là tận dụng quyền đề cử ứng viên vào HĐQT, với số lượng tối đa hai thành viên độc lập.

Theo quy định của Nvidia, cổ đông nắm giữ ít nhất 3% quyền biểu quyết và duy trì tỷ lệ sở hữu liên tục trong ba năm có thể đề cử ứng viên thông qua tài liệu ủy quyền biểu quyết của công ty.

Với tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ cổ phiếu hiện tại, Jensen Huang về nguyên tắc đã đáp ứng những điều kiện cơ bản này, dù vẫn phải hoàn thành các thủ tục liên quan khác.

Tuy nhiên, các ứng viên do ông đề cử vẫn phải được cổ đông bỏ phiếu thông qua mới có thể trở thành thành viên HĐQT.

Các chuyên gia nhận định việc bổ sung hai thành viên mới chưa chắc đủ sức làm thay đổi cán cân quyền lực hiện tại. Vì vậy, đây có thể là bước đi giúp Jensen Huang gia tăng ảnh hưởng, nhưng chưa chắc trực tiếp đưa ông trở lại ghế CEO.

Phát động cuộc chiến ủy quyền biểu quyết, tìm cách thay đổi toàn bộ HĐQT

Đây là phương án đối đầu mạnh mẽ hơn. Jensen Huang có thể liên kết với những cổ đông khác, cùng đề cử nhiều ứng viên vào HĐQT và tìm cách thay đổi cơ cấu lãnh đạo thông qua một chiến dịch vận động phiếu ủy quyền trên diện rộng.

So với việc đề cử ứng viên theo quy trình thông thường, một cuộc chiến ủy quyền biểu quyết (proxy fight) đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn hơn nhiều, đồng thời cần triển khai chiến dịch vận động quy mô lớn nhằm thuyết phục các cổ đông.

Theo quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bên phát động cuộc chiến ủy quyền phải tìm cách thu thập phiếu ủy quyền từ nhóm cổ đông nắm giữ tổng cộng ít nhất 67% quyền biểu quyết.

Điều này không có nghĩa bên phát động phải giành được 67% số phiếu ủng hộ, mà là phải đáp ứng yêu cầu về phạm vi vận động ủy quyền biểu quyết.

Ông Harvey C. Jones Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia kiên quyết phản đối ông Jensen Huang quay trở lại. Ảnh: Mint.

Tập hợp cổ đông nắm 15% cổ phần, yêu cầu triệu tập đại hội bất thường

Đây có thể là phương án nhanh nhất để đưa cuộc đối đầu giữa Jensen Huang và HĐQT vào một quy trình chính thức.

Theo điều lệ Nvidia, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 15% quyền biểu quyết, đồng thời đáp ứng điều kiện về thời gian sở hữu, có thể yêu cầu công ty triệu tập đại hội cổ đông bất thường.

Với tỷ lệ sở hữu khoảng 3,58%, Jensen Huang cần vận động thêm các cổ đông nắm giữ khoảng 11,42% quyền biểu quyết để đạt ngưỡng này.

Tuy nhiên, triệu tập được đại hội bất thường không đồng nghĩa với việc có thể lập tức thay thế các thành viên HĐQT.

Theo điều lệ tổ chức của Nvidia, nếu muốn bãi nhiệm một thành viên HĐQT mà không cần đưa ra lý do cụ thể, phe đề xuất phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 2/3 tổng quyền biểu quyết của toàn bộ cổ phần đã phát hành.

Vì vậy, thái độ của các nhà đầu tư tổ chức lớn sẽ quyết định đáng kể khả năng Jensen Huang tiến xa đến đâu.

Hồ sơ công bố của Nvidia cho thấy BlackRock và Vanguard lần lượt nắm giữ khoảng 7,43% và 7,31% cổ phần công ty. Tổng tỷ lệ sở hữu của hai tập đoàn quản lý tài sản này vượt 14%.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin công khai cho thấy hai tổ chức này có ủng hộ việc Jensen Huang trở lại vị trí CEO hay không.

Rào cản pháp lý và chính trị vẫn chờ Jensen Huang phía trước

Ngoài những trở ngại trong nội bộ doanh nghiệp, con đường trở lại Nvidia của Jensen Huang còn vướng những tranh cãi pháp lý và chính trị.

Quốc hội Mỹ đang tiếp tục quan tâm đến các vấn đề an ninh quốc gia liên quan đến Nvidia. Jensen Huang dự kiến sẽ ra điều trần trước Quốc hội vào ngày 1/12.

Các chuyên gia nhận định nếu những tranh cãi này chưa được làm sáng tỏ, việc Jensen Huang đồng thời phát động chiến dịch thách thức HĐQT có thể khiến ông phải đối mặt với nhiều trở lực hơn.

Nhìn chung, dù vẫn nắm giữ cổ phần đáng kể và có ảnh hưởng lớn với tư cách nhà đồng sáng lập, Jensen Huang không thể đơn phương quyết định tương lai của Nvidia.

Cả 5 kịch bản đều đòi hỏi ông phải giành được sự ủng hộ của những cổ đông khác, đồng thời vượt qua các rào cản về quản trị doanh nghiệp và thủ tục pháp lý. Vì vậy, khả năng Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia vẫn là một ẩn số.

Theo ETtoday