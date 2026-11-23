Startup Trung Quốc phát triển Photon Matrix, thiết bị diệt muỗi tích hợp LiDAR, radar, camera và trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng tự động phát hiện, theo dõi và chiếu laser vào mục tiêu.

Một startup tại thành phố Thường Châu, Trung Quốc, đã phát triển thiết bị diệt muỗi bằng laser mang tên Photon Matrix. Hệ thống được ví như một tổ hợp phòng không thu nhỏ, có khả năng phát hiện, nhận diện, theo dõi và chiếu laser vào những mục tiêu rất nhỏ đang di chuyển trong không trung.

Điểm đáng chú ý của Photon Matrix không chỉ nằm ở ý tưởng dùng laser để xử lý muỗi, mà còn ở công nghệ tự động xác định và bám bắt mục tiêu. Theo nhà sản xuất, thiết bị có thể phân biệt muỗi với những vật thể bay khác, dự đoán đường di chuyển rồi điều chỉnh hướng chiếu laser để đánh trúng mục tiêu đang bay.

Hệ thống laser hoạt động như một tổ hợp phòng không thu nhỏ

Theo nhóm phát triển, Photon Matrix kết hợp nhiều công nghệ hiện có theo một cách thức mới. Thành phần đầu tiên là hệ thống LiDAR (công nghệ đo khoảng cách bằng ánh sáng).

Thiết bị liên tục phát ra các xung ánh sáng để phát hiện vật thể trong một khu vực xác định, đồng thời đo tín hiệu phản xạ nhằm xác định vị trí của chúng trong không gian ba chiều. Nhờ hoạt động quét liên tục, hệ thống có thể giám sát không gian xung quanh ngôi nhà và phát hiện những vật thể bay đi vào vùng kiểm soát.

Thành phần thứ hai là tổ hợp cảm biến giúp nhận diện mục tiêu tiềm năng. Theo giới thiệu, Photon Matrix sử dụng camera, radar sóng milimet và phần mềm nhận dạng để xác định liệu vật thể vừa phát hiện có phải muỗi hay không.

Kích thước, tốc độ và kiểu chuyển động của vật thể được đưa vào quá trình phân tích nhằm loại bỏ những mục tiêu không phải muỗi.

AI dự đoán đường bay, laser nhắm vào cánh muỗi

Sau khi xác nhận mục tiêu là muỗi, phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ dự đoán quỹ đạo di chuyển và điều chỉnh hướng ngắm của laser. Đây là khâu quan trọng bởi muỗi liên tục đổi hướng và không đứng yên trong lúc hệ thống phân tích, quyết định khai hỏa.

Thành phần cuối cùng, đồng thời cũng là bộ phận quan trọng nhất, là nguồn laser công suất cao thuộc Class 4. Khi mục tiêu đã được phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu, thiết bị sẽ phát ra một xung laser tập trung để tấn công.

Để điều khiển chùm tia hướng chính xác vào mục tiêu, Photon Matrix sử dụng hệ thống gương được điều khiển bằng điện kế (galvanometer). Cơ chế này cho phép thay đổi hướng chiếu laser mà không cần xoay chuyển toàn bộ thiết bị.

Theo mô tả của nhà sản xuất, xung laser được thiết kế nhằm làm hỏng cánh muỗi, khiến chúng mất khả năng duy trì trạng thái bay, thay vì nhất thiết phải tiêu diệt côn trùng ngay lập tức.

Các thông tin được công bố cho biết Photon Matrix có tầm phát hiện tối đa khoảng 6 m, với trường quét theo phương ngang khoảng 90 độ. Thiết bị có thể theo dõi và vô hiệu hóa những mục tiêu có kích thước từ 2–20 mm, di chuyển với tốc độ tối đa khoảng 1 m/giây.

Nhà sản xuất tuyên bố hệ thống có thời gian phản hồi khoảng 3 mili giây và khả năng xử lý khoảng 30 con muỗi mỗi giây. Tuy nhiên, đây đều là thông số do doanh nghiệp đưa ra, chưa được kiểm chứng độc lập.

“Tháp pháo laser” gia đình và những câu hỏi về an toàn

Tại thời điểm bài viết được thực hiện, Photon Matrix đã thu hút hàng nghìn đơn đặt trước có trả phí sau một chiến dịch gọi vốn cộng đồng nhận được nhiều sự chú ý. Công ty cũng cho biết sản phẩm đã đạt chứng nhận phù hợp CE và dự kiến bắt đầu giao hàng trong tháng 11, sau khi hoàn tất khâu hiệu chỉnh cuối cùng.

Dù vậy, khả năng ứng dụng thực tế của thiết bị vẫn đặt ra một số câu hỏi quan trọng. Mối quan ngại đầu tiên là an toàn, đặc biệt khi Photon Matrix được cho là sử dụng nguồn laser công suất tương đối lớn, có nguy cơ gây tổn thương mắt vĩnh viễn nếu chiếu trực tiếp.

Nhà sản xuất tuyên bố thiết bị được trang bị nhiều cơ chế bảo vệ, bao gồm khả năng phát hiện người và động vật, giới hạn khoảng cách hoạt động phía sau mục tiêu, cũng như nhận diện các bề mặt phản chiếu. Những tính năng này được cho là nhằm hạn chế nguy cơ chùm laser vô tình chiếu vào người, vật nuôi hoặc phản xạ theo hướng không mong muốn.

Một vấn đề khác là nguy cơ gây tác động ngoài ý muốn đến hệ sinh thái. Nếu hệ thống nhận diện nhầm và vô hiệu hóa những loài côn trùng bay có hình dạng hoặc chuyển động tương tự muỗi, nó có thể ảnh hưởng đến các loài không phải mục tiêu. Điều này vẫn đáng lưu ý ngay cả khi nhà sản xuất khẳng định phần mềm có thể phân biệt muỗi với những côn trùng khác.

Nếu các tuyên bố của doanh nghiệp được kiểm chứng qua những thử nghiệm độc lập, việc thu nhỏ một hệ thống tự động phát hiện, khóa và tấn công mục tiêu bằng laser thành thiết bị tiêu dùng gia đình sẽ là một thành tựu kỹ thuật đáng chú ý. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế và mức độ an toàn của Photon Matrix vẫn cần được đánh giá trước khi có thể xem đây là giải pháp thay thế đáng tin cậy cho các phương pháp kiểm soát muỗi hiện nay.

Theo IE