Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton ngày 22/11 xác nhận đang điều tra Alice Huang – người bị nghi có quan hệ ngoài luồng với Jensen Huang, đồng thời bị cáo buộc hoạt động gián điệp cho Trung Quốc – cùng doanh nghiệp mà bà ta từng làm việc.

Ông Jay Clayton nhấn mạnh, chip AI cao cấp do Nvidia sản xuất từ lâu đã trở thành mục tiêu săn lùng bất hợp pháp của nhiều bên. Vì vậy, chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục điều tra các vụ việc liên quan nhằm xác định liệu có hành vi vi phạm pháp luật hay không.

Theo Bloomberg, trong cuộc phỏng vấn với chương trình chính luận “This Week” của Đài ABC ngày 22/11, ông Clayton nói: “Chip Nvidia là báu vật, là sản phẩm công nghệ hàng đầu có giá trị đặc biệt lớn mà tất cả mọi người đều muốn có. Đó là lý do chúng tôi đặc biệt tập trung vào vấn đề này”.

Ông chỉ ra rằng một số đối tượng thậm chí sẵn sàng vi phạm pháp luật để có được chip bán dẫn tiên tiến. Mỹ hiện đã khởi tố một số vụ án liên quan đến các doanh nghiệp khác, trong đó các bị can bị cáo buộc sử dụng những thủ đoạn bất hợp pháp để thu mua chip Nvidia.

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton. Ảnh: NYT.

Chính phủ Mỹ và Nvidia đều điều tra Alice Huang

Trong cuộc phỏng vấn tiếp theo với chương trình “State of the Union” của CNN, ông Jay Clayton xác nhận Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã công khai cho biết chính phủ Mỹ đang điều tra Alice Huang, cựu lãnh đạo cấp cao của Công ty Megaspeed International tại Singapore, cùng những doanh nghiệp mà bà này từng làm việc.

Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thêm chi tiết về cuộc điều tra.

Ông Clayton nhấn mạnh chính phủ Mỹ sẽ tiến hành điều tra theo đúng quy trình. Ngoài Bộ Tư pháp, ông tin rằng hội đồng quản trị Nvidia, các bộ phận nội bộ của công ty và những cơ quan quản lý liên quan cũng đang tìm cách làm rõ diễn biến vụ việc.

Trước đó, truyền thông đưa tin Hội đồng quản trị Nvidia đã thành lập một ủy ban gồm các thành viên độc lập, có sự hỗ trợ của luật sư bên ngoài, để điều tra những thông tin liên quan đến khả năng CEO bị một chiến dịch tình báo nước ngoài nhắm tới. Hội đồng cho biết chưa có lý do để tin rằng bí mật công nghệ hoặc an ninh quốc gia Mỹ đã bị xâm phạm.

Người đứng đầu cộng đồng tình báo Mỹ kêu gọi dư luận hãy để quá trình điều tra tiếp tục được triển khai, đồng thời chờ đợi đầy đủ thông tin trước khi đưa ra kết luận.

Theo Reuters, các cơ quan tình báo Mỹ vẫn đang tìm cách xác định mối quan hệ giữa Alice Huang và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Hai nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Reuters rằng những bằng chứng thu thập được cho đến nay khiến họ nghiêng về khả năng bà là một "intelligence asset" – người cung cấp thông tin cho cơ quan tình báo – chứ không nhất thiết là một điệp viên được đào tạo chuyên nghiệp. Reuters nhấn mạnh họ chưa thể tự xác minh các cáo buộc gián điệp.

Một bài phân tích khác của Financial Times cũng lưu ý rằng hiện chưa có bằng chứng công khai chứng minh Alice Huang là một điệp viên Trung Quốc. Việc bà có quan hệ với Trung Quốc, hoặc có quan hệ tình cảm với một lãnh đạo công nghệ Mỹ, tự nó không chứng minh hành vi gián điệp.

Văn phòng Megaspeed ở Singapore, nơi Alice Huang từng là giám đốc điều hành. Ảnh: Zaobao.

Jensen Huang sắp phải giải trình trước Quốc hội Mỹ

Trước đó, nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang, sau đó từ chức CEO Nvidia, nhưng phủ nhận mọi hành vi sai trái hoặc vi phạm pháp luật.

Hiện các cuộc điều tra liên quan vẫn đang được tiến hành. Chưa có kết luận xác nhận Jensen Huang có liên quan đến bất kỳ hành vi phạm pháp nào.

Dự kiến ngày 1/12, ông Jensen Huang sẽ tham dự cuộc họp kín với các thành viên của ba cơ quan thuộc Hạ viện Mỹ, bao gồm: Ủy ban Tình báo, Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Đặc biệt về Cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tại cuộc họp này, ông Jensen Huang sẽ phải giải trình về mối quan hệ giữa Nvidia và Trung Quốc.

Tổng cố vấn pháp lý Nvidia Tim Teter dự kiến cũng tham gia phiên làm việc riêng này.

Theo CNA, ETtoday