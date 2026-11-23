Tiêm kích tàng hình J-35A của Trung Quốc có thể được nâng cấp động cơ WS-19, hệ thống radar, điện tử và vũ khí mang trong thân để mở rộng năng lực tác chiến. Tuy nhiên, một chuyên gia dự đoán máy bay có thể cần thêm khoảng 6 năm mới được biên chế thường xuyên tại các phi đội.

Tiêm kích tàng hình J-35A của Trung Quốc có thể được nâng cấp động cơ, hệ thống vũ khí, thiết bị điện tử và khả năng né tránh radar trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo nhận định của một số chuyên gia quân sự, quá trình hoàn thiện máy bay để đưa vào biên chế tác chiến thường xuyên có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí khoảng 6 năm nữa.

Theo bình luận viên quân sự Shao Yongling trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), J-35A có thể trải qua bốn hướng cải tiến chính. Trong đó, đáng chú ý là việc trang bị phiên bản hoàn thiện hơn của động cơ WS-19 do Trung Quốc phát triển, đồng thời mở rộng danh mục vũ khí có thể mang bên trong thân máy bay.

Những thay đổi này nhằm nâng cao năng lực chiến đấu mà không làm suy giảm đặc tính tàng hình của tiêm kích.

J-35A xuất hiện lần đầu tại Triển lãm Hàng không Chu Hải cách đây hai năm, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ sở hữu hai dòng tiêm kích tàng hình. Tuy nhiên, thời điểm máy bay đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ cũng như vai trò cụ thể trong lực lượng không quân Trung Quốc vẫn còn là những vấn đề chưa được làm rõ.

Một số chuyên gia dự đoán J-35A sẽ trở thành dòng tiêm kích đa nhiệm được sử dụng rộng rãi, hoạt động song song với J-20 hạng nặng. Trong khi đó, những ý kiến khác cho rằng máy bay sẽ tập trung vào nhiệm vụ phòng không trong giai đoạn đầu.

Động cơ WS-19 có thể được nâng cấp, tăng sức mạnh ở độ cao lớn

Trong phóng sự phát sóng ngày 12/11 trên CCTV, bà Shao cho rằng J-35A – phiên bản hoạt động trên đất liền của tiêm kích J-35 triển khai trên tàu sân bay thuộc Hải quân Trung Quốc – nhiều khả năng sẽ được nâng cấp từng bước, thay vì trải qua một đợt thay đổi lớn cùng lúc.

Các cải tiến có thể bao gồm nâng cấp hệ thống điện tử để phi công phát hiện máy bay tàng hình đối phương hiệu quả hơn, đồng thời giảm khối lượng công việc trong buồng lái. Khả năng né tránh radar của J-35A cũng có thể được cải thiện để thích ứng với nhiều môi trường hoạt động khác nhau.

Akhil Kadidal, phóng viên cấp cao phụ trách lĩnh vực hàng không châu Á - Thái Bình Dương của ấn phẩm quốc phòng Janes, ước tính mỗi động cơ WS-19 trang bị trên những chiếc J-35A sản xuất ban đầu tạo ra lực đẩy khoảng 98.000 newton, tương đương 10.000 kg lực.

Theo ông Kadidal, mức lực đẩy này đủ để máy bay thực hiện các thao tác cơ động trong chiến đấu. Tuy nhiên, những đề xuất nâng cấp mà bà Shao đề cập cho thấy J-35A có thể cần thêm sức mạnh khi hoạt động ở độ cao lớn hoặc mang đầy đủ tải trọng vũ khí.

Nếu ước tính trên chính xác, hai động cơ WS-19 sẽ cung cấp tổng lực đẩy gần 196.000 newton cho J-35A. Về mặt lý thuyết, con số này tương đương hoặc nhỉnh hơn mức khoảng 191.000 newton mà động cơ Pratt & Whitney F135 trang bị trên tiêm kích F-35A của Mỹ tạo ra khi sử dụng chế độ đốt sau.

Tuy nhiên, tổng lực đẩy tương đương không đồng nghĩa hai máy bay có hiệu suất bay ngang nhau. Khả năng vận hành còn phụ thuộc vào trọng lượng, lực cản khí động học và nhiều yếu tố thiết kế khác. Ngoài ra, hiện chưa rõ các ước tính về WS-19 và thông số lực đẩy khi đốt sau của F135 có được đo lường trên cùng một cơ sở hay không.

Andreas Rupprecht, chuyên gia về hàng không quân sự Trung Quốc, cho rằng những cải tiến động cơ trong tương lai không chỉ nhằm tăng lực đẩy mà còn có thể giúp giảm tiêu hao nhiên liệu và nâng cao độ tin cậy.

Động cơ có khả năng cung cấp nhiều điện năng hơn cũng sẽ hỗ trợ các hệ thống radar, tác chiến điện tử và máy tính có yêu cầu cao hơn. Tuy nhiên, những hạn chế cụ thể của động cơ hiện tại trên J-35A vẫn chưa được công khai.

Trung Quốc từng áp dụng cách tiếp cận tương tự với một số dòng tiêm kích trước đây. J-10 và J-20 ban đầu sử dụng động cơ do Nga sản xuất, trước khi các phiên bản sau chuyển sang động cơ nội địa, trong đó có WS-10. Hiện nay, J-20A được cho là đang tiếp nhận động cơ WS-15 có lực đẩy lớn hơn.

Một số chuyên gia dự đoán J-35A sẽ trở thành loại máy bay đa năng được sử dụng rộng rãi bên cạnh mẫu J-20 nặng hơn. Ảnh: AFP.

Tăng vũ khí mang trong thân, mở rộng nhiệm vụ tác chiến

Ngoài động cơ, bà Shao cho rằng việc tăng số lượng hoặc mở rộng chủng loại vũ khí mang bên trong thân có thể giúp J-35A đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn mà không ảnh hưởng đến khả năng tàng hình.

Đây là yếu tố quan trọng đối với các tiêm kích tàng hình, bởi việc treo vũ khí bên ngoài có thể làm tăng diện tích phản xạ radar, khiến máy bay dễ bị phát hiện hơn.

Theo ông Rupprecht, ưu tiên của J-35A nên là được trang bị các loại vũ khí có năng lực cao hơn. Những lựa chọn trong tương lai có thể bao gồm tên lửa không đối không tiên tiến, tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm được thiết kế để giảm khả năng bị radar phát hiện.

Peter Layton, chuyên gia thỉnh giảng tại Viện châu Á thuộc Đại học Griffith (Australia) và là cựu đại tá không quân Hoàng gia Australia, dự đoán J-35A sẽ tập trung vào nhiệm vụ phòng không, ít nhất trong giai đoạn đầu. Máy bay có thể được sử dụng để đánh chặn tiêm kích đối phương và bảo vệ không phận Trung Quốc.

Theo ông Layton, J-20 có kích thước lớn hơn sẽ phù hợp với các nhiệm vụ tấn công ở khoảng cách xa.

Trong khi đó, ông Rupprecht dự đoán J-35A nhỏ hơn sẽ dần trở thành tiêm kích đa nhiệm được triển khai rộng rãi bên cạnh J-20 hạng nặng. Dòng máy bay này có thể từng bước thay thế phần lớn phi đội tiêm kích J-11, các phiên bản J-10 đời đầu và JH-7A đã cũ của Trung Quốc.

Nếu được giao vai trò đa nhiệm rộng hơn, J-35A có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ đối đầu với máy bay đối phương đến tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển. Khả năng này có thể giúp máy bay đạt mức linh hoạt tương tự tiêm kích F-35 của Mỹ.

Bà Shao cũng đề cập khả năng J-35A phối hợp hoạt động với J-20, máy bay tác chiến không người lái đóng vai trò tiêm kích hộ tống và máy bay cảnh báo sớm trên không. Các phương tiện này có thể chia sẻ dữ liệu để nâng cao năng lực giám sát, trinh sát và xác định mục tiêu.

Hai hướng phát triển khác được bà Shao nêu ra là phiên bản hai chỗ ngồi có khả năng chỉ huy máy bay không người lái và một biến thể chuyên biệt cho nhiệm vụ tác chiến điện tử. Tuy nhiên, chưa phương án nào trong số này được Trung Quốc chính thức công bố.

J-35A có thể mất thêm 6 năm để biên chế thường xuyên

Dù J-35A đã xuất hiện trong lễ duyệt binh tại Bắc Kinh hồi năm ngoái nhân kỷ niệm kết thúc Thế chiến II, điều đó không đồng nghĩa máy bay đã đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ.

Một chiếc J-35A mang số hiệu 61821 được phát hiện tham gia sự kiện ngày 3/9, với ký hiệu liên quan đến Lữ đoàn Không quân số 1, đóng tại thành phố An Sơn, đông bắc Trung Quốc.

Theo ông Kadidal, những chiếc J-35A sản xuất đầu tiên đã được biên chế cho lữ đoàn này vào tháng 9/2025. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ chúng đã bước vào hoạt động thường xuyên tại các phi đội hay vẫn đang trải qua quá trình đánh giá và huấn luyện ở những đơn vị khác.

Khả năng Trung Quốc triển khai J-35A với số lượng lớn hơn cũng phụ thuộc vào việc mở rộng năng lực sản xuất.

Ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 2 và được công bố vào tháng 4 cho thấy một tổ hợp sản xuất máy bay mới đang được xây dựng ở phía bắc thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Michael Dahm, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Mitchell và cựu sĩ quan tình báo Hải quân Mỹ, nhận định tổ hợp này nhiều khả năng được xây dựng để sản xuất tiêm kích J-35 cho cả Không quân và Hải quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Một đánh giá hồi tháng 1 của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) cho rằng dòng J-35 gần như chắc chắn vẫn ở giai đoạn sản xuất ban đầu với số lượng thấp vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, sản lượng có thể tăng nhanh trong những năm tiếp theo.

Theo ông Layton, có thể cần thêm khoảng 6 năm nữa trước khi J-35A được đưa vào hoạt động thường xuyên tại các phi đội.

“Tôi cho rằng máy bay này vẫn chưa đạt tiêu chuẩn biên chế tác chiến thường xuyên”, ông Layton nhận định.

Ông nói thêm rằng Không quân Trung Quốc trước đây thường lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, từng bước đưa máy bay mới vào hoạt động bình thường trong các phi đội thay vì triển khai nhanh chóng ngay sau khi tiếp nhận.

Theo SCMP