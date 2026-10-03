Cơ phó định làm máy bay rơi ở Dubai từng bị đánh giá có nguy cơ an ninh

Danh tính cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng và tìm cách khiến chiếc máy bay của Flydubai rơi hôm 30/9 đã được tiết lộ. Người này từng bị đình chỉ nhiệm vụ bay tại Oman do bị phát hiện sở hữu tài liệu liên quan đến chủ nghĩa cực đoan.

Chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không Dubai Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv (Israel) ngày 30/9 đã xảy ra tình huống khẩn cấp khi cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng và tìm cách khiến máy bay lao xuống. May mắn, sự việc kết thúc an toàn.

Theo ABC News và Wall Street Journal ngày 2/10, viên cơ phó bị cáo buộc thực hiện hành vi trên được xác định là Hamam Al Hammami, 29 tuổi, quốc tịch Oman. Theo các nguồn tin, trước đây người này từng làm việc tại Oman Air và bị đánh giá là có nguy cơ an ninh sau khi bị phát hiện sở hữu các tài liệu liên quan đến chủ nghĩa cực đoan. Sau đó, ông bị đình chỉ nhiệm vụ bay.

Từng bị đình chỉ bay vì tài liệu liên quan chủ nghĩa cực đoan

Năm 2025, những quan ngại liên quan đến quan điểm cực đoan khiến Al Hammami bị hãng hàng không quốc gia Oman Air điều chuyển khỏi vị trí ban đầu và loại khỏi chương trình đào tạo phi công. Sau đó, ông được bố trí sang một vị trí khác trong hãng.

Một quan chức Israel và một nguồn tin khác cho biết, cơ phó này mới làm việc tại Flydubai khoảng 8 tháng. Trước đó, ông ta cũng từng làm việc cho Royal Air Maroc, hãng hàng không quốc gia Morocco.

Ngoài ra, trước khi Wall Street Journal tiết lộ danh tính viên cơ phó, các nguồn tin nói với CNN rằng người này là công dân Oman, sinh tại UAE, có cha là người Oman và mẹ là người Syria. Ông từng sống nhiều năm tại UAE.

Chiếc máy bay định mệnh của Flydubai. Ảnh: AFP.

Hiện các nhà điều tra đang tìm hiểu vì sao một người từng bị xác định có nguy cơ an ninh sau đó vẫn có thể trở thành cơ phó của Flydubai, đồng thời bằng cách nào ông có thể được cấp quyền điều khiển các chuyến bay đến Israel.

Al Hammami đã được chuyển từ Saudi Arabia tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm thứ Năm, 1/10 và hiện đang hợp tác với cơ quan điều tra.

Một nguồn tin cho biết Al Hammami đã nói với các điều tra viên rằng ông ta có ý định khiến máy bay rơi xuống Israel. Tuy nhiên, động cơ thực sự và việc có người khác tham gia hoặc chỉ đạo hay không vẫn chưa được làm rõ.

Flydubai, Oman Air và Đại sứ quán Oman tại UAE chưa lập tức phản hồi các câu hỏi của truyền thông.

Trong tuyên bố hôm thứ Sáu 2/10, Flydubai cho biết theo yêu cầu của cơ quan chức năng, hãng đã tạm dừng toàn bộ các chuyến bay tới Tel Aviv cho đến khi có thông báo mới. Hãng khẳng định đang phối hợp đầy đủ với cuộc điều tra.

Cơ trưởng chống trả, hành khách khống chế cơ phó

Theo thông tin được công bố, trong lúc máy bay đang trên không, Al Hammami bị cáo buộc tấn công cơ trưởng Smit Machchhar trong buồng lái và khiến máy bay đột ngột chúi xuống.

Cơ trưởng lập tức chống trả và cố gắng mở cửa khoang lái. Một số hành khách cũng chạy lên phía trước máy bay, xông vào hỗ trợ ông và khống chế cơ phó.

Hành khách người Israel Yaniv Hayoun, một thợ sửa chữa hệ thống nước và điện, kể rằng ông đã cố giữ bộ điều khiển máy bay nhằm giúp máy bay lấy lại trạng thái ổn định. Sau đó, một phi công khác đang đi máy bay với tư cách hành khách đã tiếp quản việc điều khiển.

Chiếc FZ1073 cuối cùng hạ cánh an toàn xuống Tabuk, Saudi Arabia.

Một hành khách khác, bác sĩ Shota Musaev, cũng chạy lên buồng lái hỗ trợ. Trả lời ABC News, Musaev cho biết cơ phó bị nghi tấn công khi đó đầy máu và bị khống chế nằm trên sàn bên ngoài buồng lái. Người này nói với Musaev rằng mình đến từ Oman. Musaev cho biết Al Hammami thậm chí từng yêu cầu ông “hãy giết tôi đi”.

Israel điều tra khả năng có người đứng sau

Các nguồn tin cho biết giới chức Israel dự kiến cũng tham gia thẩm vấn Al Hammami.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 2/10 nói nghi phạm đã bị ảnh hưởng bởi “tư tưởng Hồi giáo cực đoan” và cho biết phía Israel đang điều tra khả năng có người đứng sau chỉ đạo hành động này.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng công khai xác nhận Al Hammami được người khác chỉ đạo. Những nhận định về động cơ hoặc khả năng có đồng phạm vẫn cần chờ kết quả điều tra chính thức.

Hồ sơ cá nhân trên Internet được cho là của Al Hammami cho thấy ông ta từng học ngành quản lý hàng không tại một trường đại học ở Anh và từng theo học các khóa liên quan đến kỹ thuật tại một trường đại học ở Australia.

Đại diện Buckinghamshire New University xác nhận Al Hammami đã hoàn thành chương trình đào tạo từ xa kéo dài ba năm vào năm 2023 và được nhận bằng quản lý hàng không. Tuy nhiên, trường nhấn mạnh rằng ông ta không được đào tạo phi công tại đây.

Vì sao người từng bị cảnh báo nguy cơ an ninh vẫn trở lại buồng lái?

Một trong những trọng tâm của cuộc điều tra hiện nay không chỉ là động cơ của Al Hammami, mà còn là câu hỏi vì sao một người từng bị đánh giá có nguy cơ an ninh lại có thể trở lại công việc liên quan đến điều khiển máy bay và cuối cùng được ngồi trong buồng lái của Flydubai.

Việc Flydubai tạm dừng đường bay tới Tel Aviv cũng khiến quy trình tuyển dụng, kiểm tra lý lịch và đánh giá an ninh đối với nhân viên hàng không trở thành một trong những vấn đề được đặc biệt chú ý.

Trách nhiệm của các bên liên quan, cách thức Al Hammami được tuyển dụng và cấp phép bay, cũng như khả năng có lỗ hổng trong cơ chế kiểm tra an ninh phi công sẽ được làm rõ trong quá trình điều tra.

Một trang hàng không Thổ Nhĩ Kỳ là Herdem Aviation, ngày 3/10/2026 đăng một bức ảnh được cho là của Hamam al-Hammami. Tuy nhiên, bài này lưu ý rằng ảnh chưa được nguồn chính thức hoặc bên thứ ba độc lập xác minh.

Theo LTN, Worldjournal