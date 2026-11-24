Chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh sau khi Nvidia khôi phục chức CEO cho Jensen Huang dưới sức ép từ Tổng thống Donald Trump. Cổ phiếu hãng chip tăng 31%, kéo Nasdaq 100 tăng 6,5% và S&P 500 tăng 4,7%, đảo chiều sau một tuần bán tháo vì lo ngại về ngành AI.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên 23/11 sau khi Nvidia (NVDA) khôi phục chức vụ tổng giám đốc (CEO) cho Jensen Huang, sau sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Làn sóng mua vào cổ phiếu công nghệ giúp thị trường đảo chiều sau một tuần bán tháo trên diện rộng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn và đồng USD cùng đi lên khi giới giao dịch đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ.

Quyết định của Nvidia đã tạo ra cú đảo chiều mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu, vốn chịu áp lực trong tuần trước, một phần do khủng hoảng lãnh đạo tại hãng sản xuất chip này. Cổ phiếu Nvidia có thời điểm tăng tới 36% trước khi đóng cửa cao hơn 31%, kéo theo đà tăng trên diện rộng của nhóm cổ phiếu bán dẫn và công nghệ tại Phố Wall.

Chỉ số Nasdaq 100 tăng 6,5%, S&P 500 tăng 4,7%, trong khi chỉ số STOXX 600 đại diện cho thị trường chứng khoán châu Âu tăng 1,8%. Reuters ghi nhận đà phục hồi diễn ra sau khi Nvidia xác nhận đưa ông Huang trở lại vị trí CEO, đảo ngược quyết định khiến nhà đầu tư lo ngại về triển vọng của ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

“Ở những mức giá này, vẫn chưa quá muộn để từng bước gia tăng trở lại tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu công nghệ”, Andrew Slimmon, Giám đốc quản lý danh mục cấp cao tại Morgan Stanley Investment Management, nhận định. Ông cho rằng đà phục hồi của thị trường chưa kết thúc.

Chỉ số USD Index, đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, tăng 0,45%, lên 104,31 điểm, mức cao nhất trong 19 tháng.

Sự vắng mặt trong thời gian ngắn của ông Huang đã khiến thị trường chao đảo, trong bối cảnh giới đầu tư vốn đã lo ngại về mức định giá quá cao của làn sóng đầu tư AI. Nvidia giữ vai trò đặc biệt trong hệ sinh thái này: vừa là nguồn cung cấp vốn cho các công ty AI non trẻ, vừa là nhà cung cấp chip chủ chốt cho nhiều doanh nghiệp đang xây dựng năng lực AI.

“Ông Huang đã trở thành gương mặt đại diện cho cơn sốt AI và là một trong số ít nhân vật có thể tác động mạnh đến tâm lý trên toàn ngành. Việc ông rời đi như đổ thêm dầu vào ngọn lửa của thị trường AI vốn đã biến động mạnh. Vì vậy, sự trở lại của ông sẽ giúp hạ nhiệt phần nào”, Ben Barringer, Giám đốc nghiên cứu công nghệ tại Quilter Cheviot ở London, nhận định.

Ông Huang từ chức sau những thông tin về một số mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có mối quan hệ với một phụ nữ mà giới chức Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Ông Huang chưa trực tiếp lên tiếng về cáo buộc này.

Tuần trước, hội đồng quản trị Nvidia từng loại trừ khả năng ông Huang quay lại. Tuy nhiên, ông Trump đã thúc đẩy việc khôi phục chức vụ cho nhà lãnh đạo này. Tổng thống Mỹ tuyên bố sự trở lại của ông Huang không gây rủi ro đối với an ninh quốc gia, nhưng nhiều nghị sĩ Mỹ đã đặt câu hỏi về đánh giá đó trong ngày 23/11.

Lo ngại về chi tiêu AI vẫn phủ bóng thị trường

Tuần trước, chỉ số Nasdaq giảm 10%, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ đợt bán tháo do đại dịch Covid-19 gây ra hồi tháng 3/2020. Trong khi đó, chỉ số VIX – thường được gọi là thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall – vượt mốc 40 lần đầu tiên kể từ tháng 4/2025.

Tại Đài Loan, chỉ số chứng khoán có tỷ trọng lớn các doanh nghiệp bán dẫn ghi nhận mức giảm trong tuần mạnh nhất kể từ năm 1990. Cổ phiếu châu Âu, vốn ít phụ thuộc vào nhóm công nghệ hơn, cũng trải qua tuần giao dịch tồi tệ nhất trong gần 8 tháng.

Trong phiên giao dịch ngày 23/11 tại châu Á, chứng khoán Đài Loan tăng 2,1%, với sự hỗ trợ từ chính phủ giúp ổn định thị trường. Ngược lại, đà bán tháo tại Hàn Quốc tiếp tục kéo dài, dù chỉ số KOSPI đã phục hồi khỏi mức thấp nhất trong 10 tháng và chốt phiên giảm 3,3%.

Quỹ ETF iShares MSCI Taiwan (EWT) niêm yết tại Mỹ, cung cấp cho nhà đầu tư quốc tế cơ hội tiếp cận cổ phiếu Đài Loan, tăng gần 18% sau thông tin ông Huang trở lại Nvidia.

Trong nửa đầu năm nay, KOSPI từng là một trong những chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới, tăng gấp đôi chỉ trong 6 tháng. Tuy nhiên, đợt bán tháo gần đây đã lấy đi khoảng một nửa mức tăng đó. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc ngày 23/11 nhắc lại cam kết chính phủ sẽ triển khai các biện pháp ổn định thị trường nếu cần thiết.

Các sở giao dịch chứng khoán Trung Quốc công bố một loạt biện pháp hỗ trợ thị trường, trong đó có việc nới lỏng điều kiện giao dịch ký quỹ.

Trên thị trường trái phiếu, xu hướng tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn của nhà đầu tư đã đảo chiều sau đợt tăng mạnh hôm thứ Sáu. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 2,37 điểm cơ bản, lên 4,94%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn thường biến động theo kỳ vọng về lãi suất Fed, tăng 7,44 điểm cơ bản, lên 4,69%.

Vàng tăng gần 3%, giá dầu giảm

Giá vàng tiếp tục đi lên, tăng 2,9%, lên 3.661 USD/ounce. Bitcoin tăng chưa đến 1%, thu hẹp mức tăng đạt được trước đó trong phiên.

Ngược lại, giá dầu đi xuống khi nguồn cung gia tăng từ Trung Đông lấn át những lo ngại về tình trạng các vụ tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển và nhà máy lọc dầu trong khu vực.

Giá dầu Brent chốt phiên giảm 3,5%, xuống còn 89,34 USD/thùng.

Theo Reuters