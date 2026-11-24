Nga cáo buộc Estonia có hàng loạt hành động thù địch, trong đó có việc bí mật cho Ukraine sử dụng không phận để tấn công mục tiêu Nga.

Moscow cảnh báo các động thái của Estonia có thể dẫn tới xung đột trực tiếp với Nga, sau khi quốc gia thành viên NATO này tuyên bố đóng các cửa khẩu đường bộ với Moscow trong ít nhất 6 tháng. Tallinn bác bỏ cáo buộc cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ để tiến hành hoạt động quân sự.

Nga triệu tập nhà ngoại giao Estonia, đưa ra hàng loạt cáo buộc

Bộ Ngoại giao Nga ngày 23/11 cáo buộc Estonia, quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU), thực hiện hàng loạt hành động thù địch, có nguy cơ “châm ngòi chiến tranh công khai” với Moscow. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau quyết định đóng cửa biên giới trên bộ của Tallinn.

Trước đó, Estonia thông báo sẽ đóng các cửa khẩu biên giới với Nga từ ngày 1/12, trong thời gian ít nhất 6 tháng. Quyết định được đưa ra sau khi Tallinn cáo buộc các cơ quan an ninh Nga dàn dựng một vụ phóng hỏa bất thành nhằm vào một công ty quốc phòng của Estonia. Moscow phủ nhận có liên quan đến vụ việc.

Trong tuyên bố ngày 23/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu tập đại biện lâm thời Estonia tại Moscow để trao công hàm phản đối quyết định đóng cửa biên giới của Tallinn.

“Nhà ngoại giao Estonia một lần nữa được thông báo rằng những hành động khiêu khích và cực kỳ nguy hiểm như vậy đang ở bên bờ vực châm ngòi một cuộc chiến tranh công khai với Nga”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Moscow đồng thời đưa ra một loạt cáo buộc khác đối với Estonia. Trong đó, Nga cho rằng Tallinn đã bí mật cho phép Ukraine sử dụng không phận nước này để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Estonia tìm cách cản trở hoạt động đi lại của tàu chở hàng Nga trên biển Baltic, cấm quá cảnh ngũ cốc của Nga và Belarus, tìm cách ban hành lệnh cấm sử dụng tiếng Nga và đe dọa đóng cửa Nhà thờ Chính thống giáo Nga.

“Phía Nga bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp chính trị và ngoại giao toàn diện nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga cũng như các quyền hợp pháp của công dân nước này”, tuyên bố nêu rõ.

Estonia bác cáo buộc cho Ukraine sử dụng lãnh thổ

Trong phản hồi, Bộ Ngoại giao Estonia không đề cập riêng đến toàn bộ cáo buộc của Moscow, nhưng kiên quyết bác bỏ việc cho phép lãnh thổ nước này được sử dụng để phục vụ các hoạt động quân sự của Ukraine.

“Dù nhìn chung chúng tôi không bình luận hay tham gia vào những luận điệu tuyên truyền của Nga, trong trường hợp này, chúng tôi có thể nhắc lại rằng Estonia chưa bao giờ cho phép và sẽ không bao giờ cho phép lãnh thổ của mình được một quốc gia khác sử dụng cho các hoạt động quân sự”, Bộ Ngoại giao Estonia tuyên bố.

Cơ quan này cho biết thêm các quốc gia khác trong khu vực cũng đã công khai khẳng định lập trường tương tự.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào tối muộn ngày 23/11, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cáo buộc Nga đang lan truyền những tuyên bố vô căn cứ nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các hành động mà ông cho là đang phá hoại an ninh châu Âu.

“Nga đang làm ngập các phương tiện truyền thông bằng những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Estonia để đánh lạc hướng khỏi chính những hành động của nước này đang làm suy yếu an ninh châu Âu”, ông Tsahkna viết.

Nga từ lâu cáo buộc Estonia và một số thành viên NATO khác tại khu vực Baltic cho phép máy bay không người lái (UAV) của Ukraine sử dụng không phận để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, UAV Ukraine nhiều lần đi vào không phận các nước NATO. Kiev cho rằng những vụ việc này là hệ quả của hoạt động gây nhiễu tín hiệu do Nga triển khai.

Các nước NATO liên tục bác bỏ việc cố tình cho phép UAV Ukraine sử dụng không phận của mình, đồng thời quy trách nhiệm cho Nga về những vụ xâm nhập này, với lập luận rằng chính Moscow đã phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

NATO theo dõi diễn biến tại Estonia và Ba Lan

Căng thẳng giữa Nga và Estonia cũng được đề cập trong phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Berlin.

Ông Rutte nhắc đến tình hình ở Estonia cùng vụ tên lửa Nga xâm nhập không phận Ba Lan trong tuần trước, cho biết liên minh đang theo dõi các diễn biến này và có những phương án ứng phó.

“Chúng tôi đang chứng kiến những tình huống tại Ba Lan, Estonia và một số nơi khác”, ông Rutte nói.

Tổng thư ký NATO nhấn mạnh liên minh sẽ thường xuyên đánh giá năng lực răn đe và phòng thủ, đồng thời điều chỉnh khi cần thiết.

“Khi nói đến lĩnh vực quân sự, chúng tôi sẽ luôn đánh giá năng lực răn đe và phòng thủ của mình, đồng thời cập nhật khi cần thiết”, ông cho biết.

Những tuyên bố qua lại giữa Moscow và Tallinn cho thấy căng thẳng an ninh tại khu vực Baltic tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về các biện pháp cụ thể mà Nga dự định triển khai để đáp trả quyết định đóng cửa biên giới của Estonia.

Theo Reuters