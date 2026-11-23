Trước sự phổ biến của UAV FPV, drone điều khiển bằng cáp quang và UAV cảm tử tầm xa, Trung Quốc đang phát triển mạng lưới phòng thủ nhiều tầng. Hệ thống kết hợp tác chiến điện tử, laser năng lượng cao, vũ khí vi sóng, pháo phòng không và UAV đánh chặn để đối phó các kiểu tấn công khác nhau.

Từ UAV FPV cỡ nhỏ, máy bay không người lái điều khiển bằng cáp quang đến đạn tuần kích và UAV cảm tử tầm xa, các mối đe dọa trên không ngày càng đa dạng, buộc hệ thống phòng không phải thích ứng. Trung Quốc đang phát triển mạng lưới chống UAV kết hợp tác chiến điện tử, laser năng lượng cao, vũ khí vi sóng và pháo phòng không để phát hiện, đánh chặn nhiều loại mục tiêu khác nhau.

Các loại UAV đa cánh quạt cỡ nhỏ và UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) hiện được sử dụng rộng rãi, đồng thời trở thành một trong những mối đe dọa mới khó đối phó nhất trên chiến trường hiện đại.

Những UAV này có kích thước nhỏ, thường bay ở độ cao thấp, nằm ngoài vùng phát hiện của các hệ thống radar phòng không truyền thống. Khả năng cơ động cao càng khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn. Camera gắn trên UAV FPV truyền hình ảnh trực tiếp đến người điều khiển thông qua kính chuyên dụng, thiết bị đeo trên đầu hoặc màn hình.

UAV cỡ nhỏ có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào binh sĩ, phương tiện và những mục tiêu khác trên chiến trường. Tuy nhiên, do chi phí tương đối thấp, chúng thường được triển khai với số lượng lớn để tiến hành các đợt tấn công theo bầy đàn, thậm chí áp đảo hệ thống phòng không bằng chiến thuật tập kích dồn dập.

Dù tương đối dễ bị vô hiệu hóa bằng các biện pháp tác chiến điện tử hoặc vũ khí đánh chặn vật lý, việc đối phó với chúng, đặc biệt trong các cuộc tấn công theo đàn, đòi hỏi khả năng phát hiện và phản ứng nhanh, triển khai linh hoạt cùng chi phí đánh chặn thấp. Lý tưởng nhất, hệ thống phòng thủ cần có khả năng tấn công nhiều mục tiêu đồng thời và duy trì hoạt động trước những đợt tập kích liên tiếp.

Một giải pháp là kết hợp các biện pháp tác chiến điện tử vô hiệu hóa mục tiêu mà không phá hủy chúng (soft-kill), vũ khí năng lượng định hướng như laser và vi sóng, cùng các phương tiện đánh chặn vật lý (hard-kill).

Trung Quốc kết hợp tác chiến điện tử với vũ khí laser và vi sóng

Trung Quốc đã phát triển nhiều hệ thống tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu các liên kết chỉ huy - điều khiển và tín hiệu định vị vệ tinh mà UAV cỡ nhỏ sử dụng.

Trong số đó có hệ thống JN-1101 lắp trên xe do Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC) phát triển, cùng tổ hợp chống máy bay không người lái CEW-102E do Poly Defence giới thiệu năm 2024.

Ở cấp độ chiến thuật, các nhà thầu quốc phòng Trung Quốc cũng phát triển nhiều thiết bị gây nhiễu chống UAV dạng cầm tay, chẳng hạn DZ-02 Pro của Shen Zhou Ming Da High Technology. Những thiết bị này cho phép từng binh sĩ nhanh chóng phản ứng khi phát hiện UAV xâm nhập.

Các hệ thống vô hiệu hóa UAV bằng phương thức soft-kill thường kết hợp radar, cảm biến quang điện, thiết bị phát hiện tần số vô tuyến và khả năng gây nhiễu.

OW5-A50, do Norinco phát triển, là một hệ thống phòng không laser năng lượng cao. Ảnh: Sohu.

Trong khi đó, vũ khí laser năng lượng cao có ưu thế về chi phí mỗi lần khai hỏa thấp, tốc độ bắn nhanh và gần như không giới hạn số lần sử dụng, với điều kiện được cung cấp đủ năng lượng. Một số hệ thống laser năng lượng cao do Trung Quốc sản xuất được cho là đã đưa vào biên chế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), đồng thời thu hút sự quan tâm trên thị trường vũ khí quốc tế.

Dòng OW5 do Norinco phát triển là một trong những hệ thống được giới thiệu tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Trung Quốc vào tháng 9/2025. Dòng Guangjian, hay còn gọi là Light Arrow, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc phát triển, cũng xuất hiện nổi bật trong các cuộc diễn tập chống UAV của PLA.

Trong khi đó, dòng LW của Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC), bao gồm mẫu LW-30 được tiếp thị quốc tế với tên Silent Hunter, cùng các dòng SkyShield và SkyDome của CETC, được cho là đã xuất khẩu sang một số quốc gia như Saudi Arabia và Oman. Một số hệ thống trong số này cũng được cho là đã bắn hạ UAV trong thực chiến.

Hải quân PLA đã giới thiệu vũ khí laser năng lượng cao lắp trên tàu, mang định danh LY-1. Hệ thống này có công suất đầu ra lớn hơn các tổ hợp lắp trên xe tải, được thiết kế để bảo vệ tàu trước UAV và tên lửa đang áp sát ở cự ly gần.

Vũ khí vi sóng công suất cao (HPM) cũng có khả năng tác động đồng thời đến nhiều UAV, đặc biệt hữu ích khi đối phó các cuộc tấn công theo bầy đàn.

Ít nhất hai hệ thống HPM được cho là đã được PLA triển khai. Đó là Hurricane 3000 của Norinco, từng xuất hiện tại lễ duyệt binh năm 2025, và FK-4000 của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC). Cả hai đều được lắp trên xe cơ động 8 bánh, tích hợp khả năng phát hiện, theo dõi, đánh chặn và vô hiệu hóa mục tiêu.

Bên cạnh đó, pháo phòng không truyền thống và các tổ hợp pháo - tên lửa tích hợp có thể bổ sung thêm một lớp đánh chặn vật lý.

Chẳng hạn, hệ thống phòng không tự hành bánh lốp PLB-625 kết hợp pháo xoay sáu nòng cỡ 25 mm, có tốc độ bắn cao để đối phó mục tiêu ở cự ly gần, với tên lửa phòng không tầm ngắn nhằm tiêu diệt các UAV lớn hơn và đạn tuần kích.

PLB-625 được giới thiệu như một phần của “tam giác sắt” trong đội hình chống UAV tại lễ duyệt binh năm 2025, bên cạnh vũ khí laser năng lượng cao và vũ khí vi sóng công suất cao.

Một hệ thống khác là pháo phòng không tự hành PGZ-09, được PLA triển khai rộng rãi. Phương tiện này sử dụng hai pháo 35 mm, có tổng tốc độ bắn 1.100 viên/phút và tầm bắn hiệu quả 4 km.

Đạn lập trình của PGZ-09 có thể bung ra 152 viên đạn con bằng hợp kim vonfram khi phát nổ trên không, tạo thành một đám mảnh đạn dày đặc phía trước mục tiêu.

Được phát triển bởi CASIC, LW-30 là hệ thống phòng không laser được gắn trên xe tải chiến thuật. Ảnh: SCMP.

Trung Quốc đối phó UAV điều khiển bằng cáp quang như thế nào?

Khác với UAV FPV thông thường sử dụng liên kết vô tuyến để truyền lệnh điều khiển và hình ảnh, UAV điều khiển bằng cáp quang duy trì kết nối với người vận hành thông qua dây cáp quang vật lý. Đặc điểm này giúp chúng có khả năng chống chịu rất cao trước các biện pháp tác chiến điện tử và gây nhiễu vô tuyến thông thường, đồng thời làm giảm đáng kể dấu hiệu phát xạ điện từ.

Việc UAV FPV điều khiển bằng cáp quang ngày càng được sử dụng nhiều trong xung đột tại Ukraine đang tạo ra thách thức mới đối với hệ thống phòng thủ chống UAV. Nhiều phương tiện phát hiện và gây nhiễu truyền thống trở nên kém hiệu quả trước loại mục tiêu này.

Do đó, khả năng phát hiện trực tiếp và các phương thức đánh chặn vật lý ngày càng đóng vai trò quan trọng. Chẳng hạn, dòng Light Arrow của Trung Quốc được cho là đã được nâng cấp radar mảng pha và cảm biến trinh sát hồng ngoại, cho phép phát hiện mục tiêu bằng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Các hệ thống này cũng có thể phối hợp với radar bên ngoài và thiết bị cảnh báo quang điện.

Lưới bắt UAV là một giải pháp phòng thủ đặc biệt khả thi trước các UAV điều khiển bằng cáp quang, vốn thường có khả năng cơ động kém hơn so với những phương tiện sử dụng liên kết vô tuyến.

Một số biện pháp khác nhằm trực tiếp vô hiệu hóa cáp quang cũng đang được nghiên cứu. Trong đó có sử dụng laser để cắt đứt dây cáp, triển khai UAV đánh chặn trang bị lưỡi cắt, hoặc sử dụng hệ thống có cơ chế tạo vướng mắc bằng cánh quạt và rào dây thép quay để mắc hoặc cắt cáp.

Đạn tuần kích chiến thuật đòi hỏi hệ thống phòng thủ nhiều lớp

Đạn tuần kích chiến thuật, chẳng hạn các mẫu Switchblade 300 và 600 do Mỹ sản xuất, là những hệ thống vũ khí được thiết kế chuyên biệt, kết hợp khả năng trinh sát trên không với năng lực tấn công chính xác.

Chúng có thể được phóng từ ống mang vác hoặc bệ phóng lắp trên phương tiện. Sau khi phóng, đạn tuần kích bay lượn trên khu vực được chỉ định, sử dụng cảm biến tích hợp để xác định mục tiêu tiềm năng rồi tiến hành tấn công chính xác.

Tùy thuộc vào kích thước và tải trọng, mục tiêu của loại vũ khí này có thể là binh sĩ hoặc xe bọc thép. Khả năng tìm kiếm mục tiêu ngay khi đang bay, kết hợp với dấu hiệu nhận diện tương đối nhỏ, khiến đạn tuần kích trở thành mối đe dọa tinh vi hơn so với UAV thương mại thông thường.

Để đối phó, hệ thống phòng thủ cần một phương án toàn diện dựa trên năng lực phát hiện và cảnh báo sớm. Nhiều hệ thống của Trung Quốc, chẳng hạn OW5, được cho là tích hợp radar, cảm biến quang điện và các phương tiện phát hiện khác nhằm phát hiện, theo dõi mục tiêu đang tiếp cận.

Do phần lớn đạn tuần kích chiến thuật vẫn phụ thuộc vào liên kết điều khiển và hệ thống định vị vệ tinh, các biện pháp tác chiến điện tử như gây nhiễu, giả mạo tín hiệu hoặc xâm nhập hệ thống vẫn có thể phát huy hiệu quả.

Ở lớp đánh chặn cuối cùng, pháo phòng không, tên lửa phòng không tầm ngắn và vũ khí năng lượng định hướng có thể được sử dụng để tiêu diệt mục tiêu. Kiến trúc chống UAV rộng hơn của Trung Quốc nhìn chung kết hợp nhiều năng lực trong số này, trong đó đối phó đạn tuần kích là một trọng tâm.

Đáng chú ý, UAV đánh chặn tốc độ cao – theo phương thức “dùng UAV chống UAV” – là một giải pháp đánh chặn vật lý phù hợp để đối phó đạn tuần kích. Chẳng hạn, UAV đánh chặn Xuanfeng, được tích hợp vào hệ thống SkyDome, có thể phóng tới 20 UAV trong một lần xuất kích để thực hiện các đòn đánh va chạm trực tiếp nhằm tiêu diệt những đợt tấn công bằng đạn tuần kích theo bầy đàn.

So với tên lửa đất đối không truyền thống, UAV đánh chặn có chi phí hợp lý hơn và tạo ra dấu hiệu radar nhỏ hơn, khiến cảm biến đối phương khó phát hiện. So với các hệ thống dựa trên pháo binh, chúng cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ gây thiệt hại ngoài dự kiến cho các mục tiêu xung quanh. Một số mẫu UAV đánh chặn còn có tính linh hoạt cao hơn trong quá trình tác chiến.

Hệ thống phòng không vi sóng công suất cao FK-4000 do CASIC phát triển. Ảnh: SCMP.

Đối phó UAV cảm tử tầm xa: Bài toán về khả năng phòng thủ bền bỉ

UAV tấn công một chiều tầm xa được thiết kế để bay hàng nghìn kilomet, tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. UAV Shahed-136 của Iran, từng được sử dụng trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, là một ví dụ điển hình.

Kích thước tương đối lớn, cấu hình cánh cố định và thời gian hoạt động dài khiến loại UAV này có đặc điểm khác biệt so với UAV đa cánh quạt cỡ nhỏ hoặc đạn tuần kích chiến thuật, kéo theo những yêu cầu đánh chặn riêng.

Tuy nhiên, chúng vẫn gây khó khăn cho hệ thống phòng không do thường bay ở độ cao thấp, có diện tích phản xạ radar tương đối nhỏ và có thể được phóng với số lượng lớn trong các đợt tập kích theo làn sóng.

Để đối phó, lực lượng phòng thủ cần giám sát không phận và duy trì nhận thức tình huống trên một khu vực rộng, nhằm phát hiện mục tiêu từ khoảng cách xa. Điều này đòi hỏi mạng lưới radar cảnh báo sớm cùng các cảm biến hỗ trợ khác.

Các biện pháp gây nhiễu điện tử có thể cung cấp một phương thức đối phó tương đối ít tốn kém. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào khả năng chống gây nhiễu và mức độ tự chủ của từng loại UAV.

Khi UAV Shahed-136 hoặc các mẫu tương tự đã bị phát hiện, nhiều hệ thống phòng không thông thường có thể được sử dụng để đánh chặn. Các phương tiện này bao gồm tên lửa không đối không, pháo máy bay, rocket dẫn đường phóng từ trên không, pháo phòng không mặt đất và tên lửa phòng không tầm ngắn.

Những UAV như vậy thường bay với tốc độ tương đối thấp và khả năng cơ động hạn chế, khiến chúng dễ bị tổn thương trước các phương tiện đánh chặn kể trên.

Tuy nhiên, như các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông đã cho thấy, thách thức lớn hơn nằm ở việc duy trì phòng thủ trước những đợt tập kích quy mô lớn và lặp đi lặp lại bằng UAV cảm tử được sản xuất hàng loạt với chi phí thấp, mà không làm cạn kiệt kho tên lửa phòng không thông thường đắt tiền.

Trong bối cảnh đó, UAV đánh chặn ngày càng được xem là lựa chọn bền vững hơn so với tên lửa đất đối không truyền thống, nhờ chi phí mỗi chiếc thấp hơn và tương quan chi phí thuận lợi hơn khi đối phó với các loại đạn tuần kích có thể bị tiêu hao trong nhiệm vụ.

Khi mục tiêu đi vào tầm tác chiến, các phương tiện đánh chặn vật lý vốn có hiệu quả trước UAV cỡ nhỏ, như pháo phòng không và tổ hợp pháo - tên lửa tích hợp, vẫn có thể phát huy tác dụng.

Vũ khí năng lượng định hướng, đặc biệt là laser năng lượng cao, cũng có thể bổ sung một phương án tương đối tiết kiệm để đối phó các UAV có tốc độ di chuyển chậm. Dù vậy, hiệu quả của chúng phụ thuộc vào khoảng cách giao chiến, điều kiện thời tiết và nguồn điện sẵn có.

UAV MALE cỡ lớn đặt ra thách thức khác

Các UAV cỡ lớn thuộc nhóm MALE (độ cao trung bình, thời gian hoạt động dài), chẳng hạn MQ-9 Reaper của Mỹ hoặc Wing Loong II của Trung Quốc, tạo ra một dạng thách thức hoàn toàn khác. Đây cũng là nhóm mục tiêu mà các hệ thống phòng không truyền thống có khả năng đối phó tốt hơn.

MQ-9, chẳng hạn, có thân máy bay với kích thước tương đương một tiêm kích có người lái và trần bay hoạt động khoảng 15.000 m. Diện tích phản xạ radar tương đối lớn cùng đặc tính bay dễ dự đoán khiến phương tiện này dễ bị phát hiện, theo dõi và tấn công bằng các hệ thống phòng không hiện có.

Xét về tương quan chi phí, một chiếc MQ-9 có giá ước tính 30-50 triệu USD, thậm chí vượt 100 triệu USD trong một số hợp đồng xuất khẩu. Vì vậy, việc sử dụng nhiều tên lửa không đối không do tiêm kích phóng đi hoặc tên lửa đất đối không để tiêu diệt mục tiêu này vẫn có thể được xem là phương án hợp lý về mặt kinh tế.

Theo các báo cáo chính thức của Mỹ, tính đến tháng 10, quân đội nước này đã mất ít nhất 45 UAV MQ-9 trong cuộc xung đột với Iran. Trong khi đó, Iran tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 56 chiếc Reaper của Mỹ bằng một số loại tên lửa phòng không do trong nước phát triển.

Theo SCMP