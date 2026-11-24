Ồn ào ngoại tình liên quan đến cựu CEO Nvidia Jensen Huang bất ngờ trở thành đề tài cho một sự kiện đường phố tại Mỹ. Ngày 21/11, tại New York cuộc thi hóa trang mang tên “Ai giống nữ gián điệp Trung Quốc nhất?” được tổ chức...

Cuộc thi hóa trang thành “nữ gián điệp Trung Quốc” gây phẫn nộ…

Tại cuộc thi, các thí sinh tìm cách bắt chước nữ doanh nhân Alice Huang (Hoàng Lạc), người bị đồn có quan hệ ngoài luồng với Jensen Huang và bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc.

Khoảng 10 phụ nữ gốc Á đã tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, sau khi video sự kiện lan truyền trên mạng, chương trình vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều người cho rằng đây thực chất là hành động chế giễu và hạ thấp cộng đồng người châu Á, đồng thời cảnh báo phụ nữ gốc Á ở nước ngoài có thể phải đối mặt với sự phân biệt đối xử nghiêm trọng hơn.

Theo Hong Kong 01, cuộc thi diễn ra lúc 12 giờ trưa ngày 21/11 (giờ địa phương), ngay dưới Khải Hoàn Môn tại Công viên Washington Square, khu Manhattan, New York. Người chiến thắng nhận giải thưởng 50 USD.

Đáng chú ý, ban tổ chức sử dụng hình ảnh Alice Huang trên poster quảng bá, ngầm khuyến khích thí sinh hóa trang càng giống nữ doanh nhân này càng có cơ hội chiến thắng.

Tại sự kiện, các thí sinh nữ gốc Á lần lượt xuất hiện với trang phục và diện mạo mà họ cho là giống một “nữ gián điệp Trung Quốc”. Họ xếp hàng lên sân khấu, sau đó lấy từ túi áo những tập tài liệu được gọi là “tài liệu mật”. Khán giả sẽ bình chọn người giống Alice Huang nhất.

Một thí sinh dự thi cùng người đàn ông đóng giả Jensen Huang. Ảnh: Creaders.

Một người đàn ông cũng tham gia cuộc thi với trang phục bắt chước Jensen Huang. Việc bình chọn được thực hiện thông qua mã QR để khán giả quét và bỏ phiếu.

Video về sự kiện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X. sau ít giờ đã thu hút hơn 220.000 lượt xem và hàng ngàn lượt thích.

Phản ứng của cộng đồng mạng khá trái chiều. Một số người xem đây là trò đùa hài hước, nhưng nhiều ý kiến lên án các thí sinh đang tự hạ thấp chính mình.

Một cư dân mạng Trung Quốc thẳng thừng gọi đây là “nỗi nhục của người da vàng”. Người khác mỉa mai rằng chỉ vì khoản tiền thưởng ít ỏi 50 USD mà có người sẵn sàng bước ra đường để công khai tự làm nhục bản thân.

Từ trào lưu hóa trang người nổi tiếng đến trò đùa nhắm vào phụ nữ gốc Á

Trên thực tế, tổ chức các cuộc thi bắt chước người nổi tiếng tại Công viên Washington Square đã trở thành một trào lưu trên mạng ở New York trong những năm gần đây.

Năm 2024, cuộc thi hóa trang thành nam diễn viên Timothée Chalamet từng gây sốt tại địa phương. Người chiến thắng khi đó cũng nhận được 50 USD tiền thưởng. Sau sự kiện này, hàng loạt cuộc thi bắt chước những nhân vật nổi tiếng khác liên tiếp được tổ chức tại cùng địa điểm.

Cuộc thi đóng giả diễn viên Timothée Chalamet từng gây sốt tại New York năm 2024. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, lần này, việc lựa chọn một phụ nữ gốc Á bị gắn với cáo buộc gián điệp làm nhân vật để chế giễu đã chạm đến vấn đề nhạy cảm về sắc tộc và định kiến xã hội.

Sự kiện cũng khiến dư luận chú ý trở lại những tác động tiêu cực mà bê bối liên quan đến Jensen Huang có thể gây ra đối với phụ nữ gốc Á.

Theo hãng tin AP, sau khi Alice Huang bị cáo buộc là gián điệp, mạng xã hội gần như ngay lập tức xuất hiện hàng loạt video và meme mang tính tình dục hóa, vật hóa phụ nữ gốc Á.

Điều này khiến nhiều phụ nữ Mỹ gốc Á đang làm việc trong ngành công nghệ, các tổ chức dân quyền và giới học thuật cảm thấy lo ngại. Họ sợ rằng bê bối tình ái liên quan đến một tỷ phú công nghệ có thể làm thay đổi cách đồng nghiệp và xã hội nhìn nhận, đối xử với họ trong môi trường làm việc.

Misa Chien, nhà sáng lập cộng đồng lãnh đạo nữ gốc Á “The Authentic Asian”, nhận xét rằng phụ nữ gốc Á hiếm khi xuất hiện trên truyền thông vì những thành tựu tích cực. Theo bà, sự việc lần này chỉ tiếp tục củng cố những định kiến tiêu cực vốn đã tồn tại về phụ nữ châu Á.

Rachel Lee, Chủ tịch tổ chức dân quyền “Stand with Asian Americans”, cũng cho biết nhiều phụ nữ gốc Á tìm đến tổ chức để nhờ hỗ trợ vì dù đã chứng minh được năng lực của mình, họ vẫn bị nghi ngờ lừa đảo hoặc gian dối.

Theo bà, hiện tượng này không chỉ xuất hiện trong vụ việc liên quan đến Jensen Huang, mà còn nằm trong một quan niệm nguy hiểm đã tồn tại từ lâu: người châu Á luôn bị xem là “người nước ngoài”, không đáng tin cậy và thiếu lòng trung thành, ngay cả khi họ đã sinh sống và làm việc lâu năm tại Mỹ.

Các học giả cảnh báo những định kiến như vậy có lịch sử lâu đời. Từ thế kỷ XIX, phụ nữ Trung Quốc và rộng hơn là phụ nữ Đông Á từng bị xã hội Mỹ nhìn nhận bằng sự nghi ngờ, thậm chí bị mặc định rằng họ đến Mỹ vì những mục đích không chính đáng.

Giới chuyên gia lo ngại những sự kiện như cuộc thi hóa trang thành “gián điệp Trung Quốc”, dù được tổ chức dưới danh nghĩa trò đùa đường phố, có thể vô tình tiếp tay củng cố định kiến chủng tộc. Hệ quả là phụ nữ gốc Á có nguy cơ phải đối mặt với nhiều ánh nhìn nghi kỵ và sự phân biệt đối xử hơn trong cuộc sống cũng như công việc ở nước ngoài.

Theo Creaders