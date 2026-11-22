Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố loạt ảnh chụp cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau hội nghị thượng đỉnh tại Thâm Quyến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng loạt ảnh chụp cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau hội nghị thượng đỉnh tại Thâm Quyến, gọi hai nhà lãnh đạo là “bạn bè” và mô tả Hội nghị APEC lần này là sự kiện “vĩ đại nhất mọi thời đại”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/11 đăng tải loạt ảnh chụp cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau hội nghị thượng đỉnh tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ông gọi cả hai nhà lãnh đạo là “những người bạn”.

Các bức ảnh được đăng trên tài khoản Truth Social của ông Trump, hai ngày sau Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, diễn ra trong hai ngày 18–19/11 tại Thâm Quyến.

Trước đó, ông Trump mô tả cuộc gặp là “một trong những hội nghị thượng đỉnh quốc tế có ý nghĩa quan trọng nhất trong nhiều năm qua”, đồng thời đánh giá mối quan hệ giữa ba nhà lãnh đạo là “tuyệt vời”.

Ông Trump gọi ông Putin và ông Tập là “những người bạn”

Những hình ảnh được đăng tải ghi lại các khoảnh khắc tương tác thân mật giữa các nhà lãnh đạo. Một bức ảnh cho thấy ông Trump bắt tay ông Putin, kèm dòng chú thích “Bạn tôi”.

Trong một bức ảnh khác, Chủ tịch Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ trên đường băng sân bay sau khi ông Trump bước xuống máy bay. Bức ảnh được chú thích bằng từ “Bạn bè”.

Loạt bài đăng cũng bao gồm một số hình ảnh có sự xuất hiện của cả ba nhà lãnh đạo. Trong đó, một bức ảnh được chụp trước cuộc gặp ba bên tại Kylin Villa, dinh thự dành cho khách cấp nhà nước ở Thâm Quyến.

Một hình ảnh khác ghi lại khoảnh khắc các trưởng đoàn tham dự APEC cùng chụp ảnh lưu niệm. Ông Trump chú thích bức ảnh bằng từ viết tắt “GOAT”, mang nghĩa “vĩ đại nhất mọi thời đại” (greatest of all time).

Ông Trump tuyên bố đạt tuyên bố hòa bình ba bên đầu tiên

Theo ông Trump, cuộc gặp ba bên đã dẫn tới điều mà ông gọi là tuyên bố hòa bình ba bên đầu tiên trong lịch sử. Văn kiện này bao gồm các cam kết giảm thiểu rủi ro hạt nhân và mở rộng đối thoại giữa ba cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc thảo luận song phương với ông Putin tập trung vào việc chấm dứt xung đột tại Ukraine. Theo ông Trump, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ mong muốn đạt được một giải pháp thông qua con đường ngoại giao.

Ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc trực tiếp với Moscow, xét đến kho vũ khí hạt nhân khổng lồ mà Nga đang sở hữu.

Trong khi đó, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập được nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá là “rất hiệu quả”. Hai bên thảo luận về thương mại, công nghệ tiên tiến và hợp tác kinh tế. Ông Trump cũng thông báo hai nước đạt thỏa thuận phát triển các cơ chế bảo đảm an toàn chung đối với trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 20/11, ông Trump bảo vệ cách tiếp cận thân thiện với Moscow và Bắc Kinh, đồng thời bác bỏ những người chỉ trích ông là “những kẻ ngu ngốc”.

“Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với ông Putin, đó là điều rất tốt. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập. Đó cũng là điều tốt. Và đất nước chúng ta được an toàn nhờ điều đó”, ông Trump nói.

Theo RT