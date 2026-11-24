Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta, cảnh báo trí tuệ nhân tạo siêu cấp (ASI) có thể đang đến gần. Ông lo ngại AI có thể tự cải thiện năng lực với tốc độ vượt khả năng kiểm soát của con người.

Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta, cho rằng trí tuệ nhân tạo siêu cấp (ASI) – công nghệ có khả năng vượt xa năng lực trí tuệ của con người – có thể đang đến gần. Ông cảnh báo những quyết định được đưa ra trong năm tới sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai xã hội, đặc biệt là khả năng con người kiểm soát các hệ thống AI ngày càng mạnh.

Cảnh báo của Alexandr Wang được đưa ra hôm Chủ nhật vừa qua, sau khi một nhân viên Anthropic tuyên bố mô hình AI Claude của công ty đã giải được giả thuyết Riemann – một trong những bài toán chưa có lời giải nổi tiếng và khó nhất trong toán học.

Wang mô tả thành tựu được tuyên bố này là bước đột phá chưa từng có về quy mô trí tuệ, đồng thời cho rằng nhân loại đang đứng trước một giai đoạn có thể tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với tương lai.

Siêu trí tuệ nhân tạo có thể sắp xuất hiện

Wang cảnh báo ASI có thể sớm vượt qua năng lực của con người, làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về khả năng duy trì quyền kiểm soát đối với các hệ thống AI ngày càng mạnh mẽ.

Theo ông, những quyết định mà nhân loại đưa ra trong vòng một năm tới có thể để lại hệ quả lâu dài đối với tương lai xã hội.

Nhận định này xuất hiện sau tuyên bố của một nhân viên Anthropic rằng mô hình Claude của công ty đã hỗ trợ giải giả thuyết Riemann, bài toán liên quan đến quy luật phân bố các số nguyên tố và đã tồn tại hơn 150 năm mà chưa được chứng minh.

Tuy nhiên, tuyên bố về bước đột phá mới nhất này vẫn chưa được xác minh độc lập. Trong công bố nghiên cứu hồi tháng 8, Anthropic từng mô tả một thành tựu toán học có phạm vi hẹp hơn, chứ không phải lời giải hoàn chỉnh cho giả thuyết Riemann.

Khi đó, công ty cho biết một phiên bản thử nghiệm của Claude đã nâng cận dưới đã được xác lập về tỷ lệ các nghiệm không tầm thường nằm trên một đường thẳng đứng nhất định từ 41,6% lên 67,2%.

Đây là tiến triển trong một bài toán toán học có liên quan, nhưng không chứng minh được rằng tất cả các nghiệm liên quan đều thỏa mãn giả thuyết Riemann.

Anthropic cho biết hai nhà toán học của công ty đã kiểm tra và xác nhận kết quả nghiên cứu trước đó. Một phiên bản lập luận toán học có thể được máy tính kiểm chứng cũng đã vượt qua công cụ xác thực tiêu chuẩn.

Dù vậy, công ty thận trọng nhận định các kỹ thuật được sử dụng khó có khả năng tạo ra lời chứng minh hoàn chỉnh cho giả thuyết Riemann.

Bất chấp những điểm chưa rõ ràng xung quanh tuyên bố mới nhất, Wang coi các tiến bộ gần đây trong toán học là dấu hiệu cho thấy năng lực của AI đang phát triển với tốc độ rất nhanh.

Ông so sánh tuyên bố về bước đột phá của Claude với thành tích của mô hình o3 do OpenAI phát triển tại kỳ thi American Invitational Mathematics Examination (AIME) vào tháng 12/2024.

Theo Wang, việc các mô hình AI có thể giải quyết những bài toán toán học đặc biệt khó cho thấy năng lực trí tuệ nền tảng của chúng đã đủ để đảm nhiệm nhiều công việc chuyên môn. Ông lập luận rằng những tiến bộ tiếp theo trong lập trình, an ninh mạng và các tác nhân AI tự chủ phần lớn đến từ việc vượt qua những hạn chế thực tiễn, thay vì chỉ đơn thuần nâng cao trí thông minh cốt lõi.

Nguy cơ AI tự cải thiện năng lực không ngừng

Wang cho rằng những rào cản còn lại đối với khả năng AI vượt con người trong nhiều lĩnh vực ngày càng nằm ở kiến thức chuyên sâu, hạ tầng và năng lực thử nghiệm.

Ông cũng dự đoán AI cuối cùng có thể tự động hóa phần lớn hoạt động nghiên cứu khoa học, bao gồm cả quá trình phát triển những mô hình AI ngày càng tiên tiến hơn.

Theo cảnh báo của lãnh đạo AI Meta, các hệ thống như vậy có thể đẩy nhanh nghiên cứu trong những lĩnh vực như sinh học, phát triển vũ khí và kinh tế với tốc độ mà con người khó có thể hiểu hoặc giám sát kịp thời.

Đây vẫn là những dự đoán về năng lực AI trong tương lai, chứ chưa phải hệ quả đã được chứng minh từ thành tựu toán học đang được đề cập.

Một trong những vấn đề khiến Wang đặc biệt lo ngại là khả năng tự cải thiện đệ quy (recursive self-improvement). Đây là quá trình các hệ thống AI liên tục phát triển, nâng cấp chính năng lực của mình.

Ông đặt câu hỏi liệu con người có thể duy trì quyền kiểm soát thực chất đối với những hệ thống có khả năng tự nâng cấp mà không bị giới hạn, hoặc sở hữu mức độ trí tuệ vượt xa con người hay không.

Wang cũng phản bác quan điểm cho rằng sự xuất hiện của siêu trí tuệ là điều không thể tránh khỏi và trách nhiệm duy nhất của ngành AI chỉ là bảo đảm những hệ thống ngày càng mạnh mẽ đó an toàn.

Theo ông, quá trình phát triển AI không nên khiến xã hội phải từ bỏ quyền ra quyết định để trao cho những cỗ máy tự chủ.

Thay vào đó, ông kêu gọi ngành công nghiệp chú trọng hơn đến an toàn AI, khả năng căn chỉnh mục tiêu (AI alignment) và bảo mật, đồng thời xem xét lại những ưu tiên rộng hơn trong chiến lược phát triển công nghệ.

Wang cho rằng AI cần mở rộng quyền chủ động và khả năng làm chủ của con người, thay vì làm suy giảm năng lực định hình tương lai của chính họ.

Để đạt được mục tiêu đó, ông nhấn mạnh ngành AI cần thay đổi quỹ đạo phát triển hiện nay, thay vì chỉ tiếp tục chạy đua tạo ra những hệ thống ngày càng mạnh.

Theo IE