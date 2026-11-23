Báo cáo của một viện nghiên cứu Australia cho rằng chiến tranh Iran cùng các chính sách đơn phương của chính quyền Trump đang làm suy giảm năng lực quân sự và ảnh hưởng ngoại giao của Mỹ tại châu Á, thu hẹp khoảng cách giữa hai nước.

Mỹ mất điểm, Trung Quốc duy trì vị thế

Theo “Lowy Institute Asia Power Index 2026” (Báo cáo Chỉ số sức mạnh châu Á 2026) do Viện Chính sách Quốc tế Lowy (Australia) công bố ngày Chủ nhật (22/11), Mỹ đạt 78,9 điểm về sức mạnh tổng hợp, đứng đầu bảng xếp hạng. Trung Quốc đứng thứ hai với 73,6 điểm. Khoảng cách giữa hai nước chỉ còn 5,3 điểm – mức thấp nhất kể từ khi chỉ số này được công bố lần đầu năm 2018.

Đáng chú ý, điểm sức mạnh tổng hợp của Mỹ giảm 1,5 điểm so với năm ngoái, mức giảm lớn nhất trong số các quốc gia được đánh giá năm nay. Trong khi đó, điểm số của Trung Quốc gần như không thay đổi.

Báo cáo nhận định khoảng cách Mỹ - Trung thu hẹp chủ yếu do những sai lầm trong chính sách của Washington, chứ không phải vì Bắc Kinh vừa đạt được bước đột phá lớn về sức mạnh quốc gia.

Viện Lowy định nghĩa “sức mạnh tổng hợp” là khả năng một quốc gia định hình môi trường bên ngoài và tác động đến hành vi của các quốc gia, tổ chức khác. Chỉ số này được tính toán dựa trên tám nhóm tiêu chí, bao gồm sức mạnh kinh tế, năng lực quân sự và ảnh hưởng văn hóa.

Chiến tranh Iran khiến Mỹ phải phân tán nguồn lực quân sự

Theo báo cáo, việc chính quyền Tổng thống Donald Trump phối hợp với Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2 năm nay đã châm ngòi cho cuộc chiến Trung Đông kéo dài đến nay.

Xung đột không chỉ tiêu hao kho tên lửa tầm xa của Mỹ mà còn buộc quân đội nước này phải điều chuyển một phần nguồn lực từ khu vực Thái Bình Dương sang vùng Vịnh Ba Tư, làm suy giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á.

Cùng với đó, trong năm qua, Mỹ giảm số cuộc tập trận chung và các cuộc đối thoại quốc phòng với những đồng minh chủ chốt như Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Động thái này càng làm gia tăng nghi ngờ về việc Washington đang dịch chuyển trọng tâm chiến lược khỏi khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo bảng chỉ số năm 2026, Mỹ vẫn dẫn đầu 6 trong 8 nhóm năng lực, trong khi Trung Quốc dẫn đầu về quan hệ kinh tế và ảnh hưởng ngoại giao. Ảnh: Lowy Institute.

Khoảng cách năng lực quân sự Mỹ - Trung cũng thu hẹp

Theo báo cáo, Mỹ đạt 87,4 điểm về năng lực quân sự, trong khi Trung Quốc đạt 72,1 điểm. Khoảng cách giữa hai nước còn 15,3 điểm, mức thấp nhất kể từ khi chỉ số được thiết lập.

Mặc dù Mỹ vẫn duy trì ưu thế rõ rệt về ngân sách quốc phòng, sức mạnh không quân và khả năng triển khai lực lượng quân sự trên phạm vi toàn cầu, với chi tiêu quân sự gần gấp ba lần Trung Quốc, Bắc Kinh vẫn đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và nâng cao sức mạnh tổng thể.

Báo cáo nhận định năng lực tác chiến trên biển của Trung Quốc tiếp tục được gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực kiểm soát biển và chống tiếp cận, chống xâm nhập (A2/AD). Trung Quốc cũng duy trì ưu thế đáng kể so với Mỹ về tên lửa phóng từ mặt đất và lực lượng lục quân.

Báo cáo Lowy đo lường sức mạnh tổng hợp bằng 8 nhóm chỉ số (Năng lực kinh tế, năng lực quân sự, quan hệ kinh tế, khả năng chống chịu, nguồn lực tương lai, mạng lưới quốc phòng; ảnh hưởng ngoại giao, ảnh hưởng văn hóa) không đồng nghĩa với Trung Quốc đã vượt Mỹ về sức mạnh quốc gia hay quân sự. Cần phân biệt việc khoảng cách điểm số thu hẹp với sự thay đổi thứ hạng: trong báo cáo được trích dẫn, Mỹ vẫn đứng đầu, Trung Quốc đứng thứ hai.

Một chi tiết đáng quan tâm: theo bảng chỉ số năm 2026, Mỹ vẫn dẫn đầu 6 trong 8 nhóm năng lực, trong khi Trung Quốc dẫn đầu về quan hệ kinh tế và ảnh hưởng ngoại giao. Điều đó cho thấy Trung Quốc có những lợi thế riêng, nhưng chưa vượt Mỹ về sức mạnh tổng hợp theo cách tính của Lowy.

Viện Chính sách Quốc tế Lowy là gì?

Viện Chính sách Quốc tế Lowy (Lowy Institute) là một viện nghiên cứu chiến lược và chính sách đối ngoại độc lập thành lập năm 2003, có trụ sở tại Sydney, Australia. Đây là một trong những tổ chức nghiên cứu có ảnh hưởng đáng chú ý tại Australia và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong các vấn đề cạnh tranh Mỹ - Trung, an ninh khu vực, quốc phòng và quan hệ quốc tế.

Viện Lowy tự xác định là tổ chức nghiên cứu độc lập, phi đảng phái, hoạt động phi lợi nhuận. Mục tiêu là cung cấp nghiên cứu và phân tích chính sách về những vấn đề quốc tế có ảnh hưởng đến Australia và thế giới.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính gồm: Cạnh tranh nước lớn: Mỹ - Trung, Trung Quốc và Đông Á; quốc phòng và an ninh: cán cân quân sự, liên minh, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; kinh tế quốc tế: thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng và địa kinh tế; Đông Nam Á: vai trò ASEAN, quan hệ Australia với các nước trong khu vực; Nam Thái Bình Dương: an ninh, viện trợ và ảnh hưởng của các cường quốc; ngoại giao và dư luận: chính sách đối ngoại, thái độ của công chúng đối với các vấn đề quốc tế.

Theo Zaobao