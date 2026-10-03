Cơ phó Flydubai dùng rìu tấn công cơ trưởng giữa chuyến bay, UAE xác định âm mưu khủng bố

Một chuyến bay flydubai tới Israel suýt biến thành thảm họa sau khi cơ phó dùng rìu tấn công cơ trưởng và tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay. UAE sau đó xác định vụ việc là một âm mưu tấn công khủng bố.

Cơ phó chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai, đang trên hành trình tới Israel, đã dùng rìu tấn công cơ trưởng và tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay, trong một vụ việc mà Tổng công tố Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) xác định là âm mưu thực hiện “vụ tấn công khủng bố”.

Cơ phó được xác định là Hammam al-Hammami, công dân Oman, một nguồn tin nắm trực tiếp vụ việc nói với Reuters. Một nguồn tin thứ hai được báo cáo về cuộc điều tra cũng xác nhận danh tính này. Giới chức UAE chưa lập tức phản hồi yêu cầu xác nhận danh tính của cơ phó.

Thảm họa đã được ngăn chặn hôm 30/9, sau khi hành khách và thành viên phi hành đoàn khống chế cơ phó. Người này đã tấn công cơ trưởng trong buồng lái, trong hành động mà giới chức Israel cho rằng có dấu hiệu cho thấy ông ta tìm cách làm máy bay chở hơn 170 hành khách và thành viên phi hành đoàn lao xuống đất.

Giới chức UAE và hãng Flydubai trước đó chưa công khai danh tính cơ phó, trong khi các quan chức Israel từng cho biết người này là công dân Oman. Oman chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

“Từ cuộc điều tra vụ việc liên quan đến chuyến bay FZ1073 của Flydubai, chúng tôi xác định rằng cơ phó đã tìm cách thực hiện một vụ tấn công khủng bố”, Tổng công tố UAE Hamad Saif Al Shamsi nói trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước UAE đăng tải.

Theo Tổng công tố Al Shamsi, cơ phó đã dùng rìu phá dỡ khẩn cấp được đặt trong buồng lái để tấn công cơ trưởng, đồng thời tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay.

Loại rìu này thường được trang bị trong buồng lái để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp, chẳng hạn khi máy bay gặp sự cố hoặc tai nạn.

Cuộc điều tra vụ FZ1073, trong đó có việc làm rõ động cơ của nghi phạm, vẫn đang được tiến hành. Tổng công tố UAE cho biết kết quả sẽ được công bố sau khi “các thủ tục cần thiết” hoàn tất. UAE đang dẫn đầu cuộc điều tra. Hãng flydubai thuộc sở hữu của chính quyền Dubai.

Phần lớn hành khách trên chuyến bay là người Israel

Phát biểu của Tổng công tố UAE là lần đầu tiên các nhà điều tra nước này chính thức mô tả vụ việc là một âm mưu tấn công khủng bố. Sau khi tuyên bố được công bố, Anwar Gargash, cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE, viết trên mạng xã hội X rằng quốc gia vùng Vịnh này không khoan nhượng với khủng bố và sẽ không nhân nhượng trước những luận điệu cực đoan.

Flydubai cho biết các tình tiết xung quanh vụ việc vẫn đang được điều tra và hãng chưa thể đưa ra thêm bình luận vào thời điểm này, một người phát ngôn của hãng nói hôm 3/10.

Reuters chưa thể lập tức xác minh các trang hồ sơ nghề nghiệp và mạng xã hội được cho là thuộc về cơ phó, trong đó có thông tin cho thấy người này từng làm việc cho các hãng hàng không khác.

Royal Air Maroc (RAM), khi được Reuters hỏi về việc viên cơ phó từng làm việc tại hãng, cho biết người này đã trải qua khóa đào tạo kéo dài 3 tháng tại đây vào năm 2025. Tuy nhiên, sau đó đơn xin làm việc của ông ta không được chấp thuận. RAM không cung cấp thêm chi tiết.

Trong phát biểu công khai đầu tiên về vụ việc, Tổng giám đốc điều hành Flydubai Ghaith al Ghaith hôm 2/10 cho biết chuyến bay phải chuyển hướng sau một “sự cố an toàn” xảy ra bên trong buồng lái.

Phần lớn hành khách trên chuyến bay là công dân Israel.

Một phi công dự bị của Flydubai cũng có mặt trên chuyến bay đã tiếp quản việc điều khiển máy bay và đưa nó hạ cánh xuống sân bay Tabuk, tây bắc Arab Saudi. Cơ phó sau đó bị giới chức Arab Saudi bắt giữ.

Cơ phó được chuyển từ Arab Saudi tới Abu Dhabi hôm 1/10. Một nguồn tin được báo cáo về cuộc điều tra nói với Reuters hôm 2/10 rằng các quan chức Israel dự kiến sẽ thẩm vấn cơ phó tại UAE. Nguồn tin không cho biết cơ quan hay đơn vị nào của Israel sẽ tham gia.

Một quan chức chính phủ Israel cho biết các điều tra viên Israel sẽ phối hợp với giới chức UAE trong cuộc điều tra do Abu Dhabi dẫn đầu.

Israel không có quan hệ ngoại giao chính thức với Oman. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng nói các phi công đến từ những quốc gia như vậy không được phép điều khiển các chuyến bay tới Israel. Hiện chưa rõ bằng cách nào cơ phó người Oman được phân công vào chuyến bay tới Tel Aviv.

Hôm 2/10, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel đang tìm hiểu liệu cơ phó có hành động theo chỉ đạo của bất kỳ ai hay không, đồng thời cảnh báo bất kỳ người nào liên quan sẽ phải trả “cái giá đắt”.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24, máy bay đã mất khoảng 5.065 m độ cao chỉ trong hơn 30 giây khi đang bay qua Arab Saudi trên hành trình từ UAE tới Israel.

Đây là tuyến bay được nhiều hành khách Israel sử dụng.

Theo Reuters