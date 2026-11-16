Tàu của NASA sắp tạo nên lịch sử khi cách Trái Đất một ngày ánh sáng

Gần 50 năm sau khi được phóng lên không gian, tàu vũ trụ Voyager 1 của NASA sắp đạt cột mốc cách Trái Đất khoảng 26 tỷ km, tương đương một ngày ánh sáng.

Vào thứ Tư, ngày 18/11, gần nửa thế kỷ sau khi rời bệ phóng tại Cape Canaveral, tàu vũ trụ Voyager 1 sẽ vượt qua một cột mốc quan trọng cả về công nghệ lẫn thiên văn học: di chuyển đến khoảng cách mà ánh sáng phải mất một ngày mới truyền từ Trái Đất tới.

Đây cũng là cột mốc 26 tỷ km, bởi đó là quãng đường ánh sáng có thể đi được trong 24 giờ và cũng là khoảng cách Voyager 1 đã vượt qua trong hành trình mà NASA mô tả là một chuyến du hành “sử thi”, kể từ khi được phóng lên không gian ngày 5/9/1977.

Tàu thăm dò có khối lượng khoảng 800kg, trang bị đĩa ăng-ten đường kính 3,7m, sẽ đạt cột mốc một ngày ánh sáng vào thứ Tư, chính xác là 7 giây sau thời điểm đồng hồ chỉ 5 giờ 16 phút sáng tại bờ Đông nước Mỹ (18 giờ 16 phút tại Hong Kong).

Để hình dung khoảng cách 26 tỷ km lớn đến mức nào, hãy nhìn lại hành trình của Voyager 1. Con tàu đã bay ngang qua Sao Mộc từ năm 1979, trước khi tiếp tục tiếp cận Sao Thổ vào năm sau đó. Một tàu vũ trụ có người lái, tương tự những phương tiện từng đưa con người lên Mặt Trăng hoặc được kỳ vọng sẽ đưa phi hành gia tới Sao Hỏa, có thể mất tới 6 năm để đến Sao Mộc, tùy thuộc vào quỹ đạo bay.

Không chỉ đi xa hơn bất kỳ vật thể nào do con người chế tạo, Voyager 1 còn chụp được bức ảnh Trái Đất ở khoảng cách xa nhất vào năm 1990. Đó chính là bức ảnh mang tính biểu tượng “Chấm xanh nhạt”, ghi lại hành tinh của chúng ta từ vị trí vượt ra ngoài Sao Hải Vương.

Một cột mốc khác, có thể gọi là dấu mốc ngoài không gian, được Voyager 1 chinh phục vào năm 2012, khi con tàu rời khỏi vùng ảnh hưởng của Hệ Mặt Trời và đi vào không gian liên sao.

Sau đó, Voyager 1 mất thêm 14 năm để đi từ thời điểm vượt ra khỏi Hệ Mặt Trời đến khi tiến sát cột mốc cách Trái Đất một ngày ánh sáng.

Chậm ư? Không hề. Voyager 1 đang lao đi trong khoảng không vũ trụ với tốc độ khoảng 61.000 km/h. Tốc độ này đủ để con tàu tới Mặt Trăng trong khoảng 7 giờ, hoặc bay một vòng quanh Trái Đất trong khoảng thời gian bằng nửa trận bóng đá.

Tuy nhiên, ngay cả với vận tốc đáng kinh ngạc đó, Voyager 1 vẫn có thể cần tới 75.000 năm để tiếp cận ngôi sao gần Trái Đất nhất ngoài Mặt Trời. Proxima Centauri cách chúng ta 4,25 năm ánh sáng, một khoảng cách được xem là khá gần nếu xét trên quy mô liên sao. Nhưng dù con số 4,25 có thể đếm được trên đầu ngón tay, khoảng cách thực tế vẫn lên tới gần 40.000 tỷ km.

Dù vậy, Voyager 1 không bay theo hướng Proxima Centauri. Theo NASA, con tàu sẽ đi qua một vị trí cách ngôi sao Gliese 445 khoảng 1,7 năm ánh sáng. Gliese 445 nằm trong chòm sao Tiểu Hùng, còn được biết đến với tên gọi Gấu Nhỏ hoặc Bắc Đẩu Nhỏ, một chòm sao mà những người yêu thích quan sát bầu trời đêm có thể dễ dàng nhận ra.

Cột mốc đó sẽ chỉ đến sau khoảng 40.000 năm nữa, bởi vậy đừng vội chờ đợi. Tuy nhiên, vẫn còn một bước đột phá không gian khác đáng mong đợi mà con người không phải chờ đợi lâu đến mức vượt xa nhiều thế hệ lịch sử đã được ghi chép.

Voyager 2, được phóng sớm hơn Voyager 1 hai tuần nhưng đi theo lộ trình vòng vèo hơn, có ghé qua Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương, dự kiến sẽ vượt qua ngưỡng một ngày ánh sáng trong khoảng 9 năm tới.

Theo SCMP, AP