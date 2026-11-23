Thí nghiệm của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy việc mất 10% lớp phủ hấp thụ sóng radar có thể khiến công suất vi sóng phản xạ tăng gần gấp đôi trong một số điều kiện. Phát hiện làm nổi bật thách thức bảo dưỡng lớp phủ tàng hình trên các tiêm kích thế hệ thứ năm như J-20 và F-22.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy việc mất đi chỉ 10% lớp phủ hấp thụ sóng radar có thể khiến công suất vi sóng phản xạ tăng gần gấp đôi trong một số điều kiện thí nghiệm. Kết quả làm nổi bật thách thức bảo dưỡng lâu dài đối với các dòng máy bay tàng hình tiên tiến như J-20 của Trung Quốc và F-22 của Mỹ.

Những bức ảnh cho thấy lớp phủ hấp thụ sóng radar trên tiêm kích F-22 Raptor của Không quân Mỹ bị bạc màu, bong tróc và xuống cấp đã nhiều lần làm dấy lên lo ngại trong những năm gần đây.

Trung Quốc cũng phải đối mặt với những thách thức kỹ thuật tương tự trên tiêm kích tàng hình J-20. Một số bức ảnh lan truyền trên mạng từng được đưa ra làm bằng chứng cho thấy hư hại bề mặt có thể ảnh hưởng đến khả năng tránh bị radar phát hiện của dòng máy bay này.

Tuy nhiên, công chúng chưa được giải thích cụ thể mức độ ảnh hưởng của những hư hại đó.

Giờ đây, kết quả đo đạc trong phòng thí nghiệm của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy việc mất đi chỉ 10% lớp phủ hấp thụ sóng radar có thể khiến công suất vi sóng phản xạ tăng gần gấp đôi trong một số điều kiện thí nghiệm. Phát hiện này làm nổi bật thách thức bảo dưỡng đã tồn tại từ lâu đối với các dòng máy bay tàng hình tiên tiến.

Nghiên cứu được thực hiện bởi kỹ sư cao cấp Zheng Xuan và Giáo sư Qing Yuchang thuộc Đại học Bách khoa Tây Bắc Trung Quốc. Ông Zheng đồng thời công tác tại Viện Nghiên cứu Động cơ Thẩm Dương, thuộc Tập đoàn Động cơ Hàng không Trung Quốc (AECC).

Kết quả nghiên cứu được công bố trực tuyến trên tạp chí khoa học có bình duyệt Tạp chí Vật liệu Vô cơ Trung Quốc ngày 26/10.

“Độ toàn vẹn của cấu trúc và độ tin cậy về hiệu suất đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì khả năng giảm mức độ bị phát hiện trong suốt vòng đời sử dụng của vật liệu”, hai nhà nghiên cứu Zheng và Qing viết.

Lớp phủ tàng hình của F-22 từng gây khó khăn cho công tác bảo dưỡng

F-22 được đưa vào biên chế năm 2005, sử dụng thế hệ vật liệu hấp thụ sóng radar cũ hơn so với những vật liệu được phát triển cho dòng tiêm kích F-35 Lightning II ra đời sau đó.

Một báo cáo năm 2018 của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết việc duy trì lớp phủ tàng hình của F-22 tốn nhiều thời gian và làm giảm đáng kể khả năng sẵn sàng hoạt động của máy bay. Nguyên nhân là quá trình sửa chữa thường đòi hỏi kỹ thuật viên phải loại bỏ lớp vật liệu bị hư hại rồi phủ các lớp mới.

Theo các quan chức Không quân Mỹ được trích dẫn trong báo cáo, lớp phủ này có tuổi thọ ước tính từ 8-10 năm. Tuy nhiên, việc thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, độ ẩm và hơi muối có thể rút ngắn thời gian sử dụng từ 2-3 năm.

Sau đó, Không quân Mỹ đã đưa vào sử dụng các loại lớp phủ bền hơn và cải tiến kỹ thuật sửa chữa F-22, tận dụng những tiến bộ từ chương trình F-35. Dòng máy bay này vốn được thiết kế với mục tiêu giúp công tác bảo dưỡng khả năng tàng hình trở nên dễ dàng hơn.

Dù vậy, tình trạng xuống cấp của lớp phủ vẫn là vấn đề dễ nhận thấy.

Năm 2019, chuyên trang hàng không quân sự The War Zone đưa tin về tình trạng hư hại trên diện rộng ở phần mũi phía trên của một chiếc F-22. Một số khu vực có dấu hiệu lớp vật liệu hấp thụ sóng radar đã bong ra.

Chiếc máy bay khi đó tham gia một triển lãm hàng không tại bang Wisconsin, chứ không thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Ấn phẩm này lưu ý rằng những máy bay phục vụ trình diễn hoặc huấn luyện thông thường có thể không được ưu tiên bảo dưỡng lớp phủ tàng hình ở mức cao như các máy bay chuẩn bị tham gia chiến đấu hoặc những cuộc diễn tập nâng cao.

Những thách thức bảo dưỡng như vậy không chỉ xuất hiện trên các tiêm kích tàng hình của Mỹ.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng đang phát triển những loại vật liệu hấp thụ sóng radar bền hơn, có khả năng hoạt động trên dải tần số rộng hơn. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những công nghệ nào đã được tích hợp vào các máy bay J-20 đang hoạt động.

Việc duy trì khả năng tàng hình ngày càng trở nên quan trọng khi các lực lượng quân sự triển khai những máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không thế hệ mới, có phạm vi bao quát radar rộng hơn.

Thí nghiệm mô phỏng ba dạng hư hại trên lớp phủ hấp thụ sóng radar

Trong bối cảnh đó, nhóm nghiên cứu Trung Quốc tìm cách xác định mức độ ảnh hưởng của các dạng và mức độ hư hại bề mặt khác nhau đối với khả năng hấp thụ sóng radar của lớp phủ.

Họ chế tạo một loại vật liệu composite thông thường, kết hợp bột sắt carbonyl – chất hấp thụ vi sóng từ tính được sử dụng rộng rãi – với nhựa silicone, thành phần giúp tăng khả năng chịu nhiệt và độ ổn định trước các yếu tố môi trường.

Mặc dù chưa có xác nhận vật liệu này tương đồng với lớp phủ độc quyền trên F-22 hay J-20, thí nghiệm vẫn có thể cung cấp thông tin về cách các thế hệ vật liệu hấp thụ sóng radar trước đây phản ứng khi bị hư hại.

Các nhà nghiên cứu phun hỗn hợp composite lên những tấm hợp kim titan để tạo thành lớp phủ dày 1 mm.

Sau đó, họ mô phỏng ba dạng hư hại gồm vết xước, mài mòn bề mặt và bong tróc hoàn toàn lớp phủ. Diện tích, độ sâu và vị trí hư hại được thay đổi trước khi nhóm nghiên cứu đo lượng vi sóng phản xạ trên dải tần từ 2-18 GHz.

“Ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ vi sóng phụ thuộc vào dạng hư hại, diện tích và độ sâu của vùng bị tổn thương”, hai tác giả Zheng và Qing viết.

Kết quả cho thấy ngay cả khi chỉ một phần tương đối nhỏ lớp phủ bị mất đi, khả năng hạn chế sóng vi sóng phản xạ của vật liệu cũng có thể suy giảm đáng kể.

Trong một thí nghiệm, việc loại bỏ 10% lớp phủ khiến mức phản xạ tối thiểu tăng từ -12,73 decibel (dB) lên -9,78 dB. Chênh lệch 2,95 dB này tương ứng với mức công suất phản xạ tăng khoảng 1,97 lần, theo các giá trị được báo cáo.

Tuy nhiên, mức độ suy giảm thay đổi đáng kể tùy thuộc vào dạng hư hại, phạm vi và vị trí của khu vực bị tổn thương.

Các vết xước có ảnh hưởng tương đối nhỏ đến lượng vi sóng phản xạ, ngay cả khi chúng bao phủ 50% bề mặt mẫu thử. Nguyên nhân là phần lớn vật liệu hấp thụ vẫn còn nguyên vẹn.

Tương tự, tình trạng mài mòn nhẹ chỉ gây suy giảm hạn chế nếu diện tích bị ảnh hưởng không vượt quá 20% bề mặt và độ sâu xâm lấn vào lớp phủ không quá 0,4 mm.

Tuy nhiên, khi mức độ mài mòn nghiêm trọng hơn, tác động trở nên lớn hơn nhiều, đặc biệt nếu vùng hư hại tập trung ở giữa mẫu thử.

Khi lớp phủ bị mài mòn trên 50% diện tích bề mặt và độ sâu đạt 0,6 mm, mức phản xạ tối thiểu tăng lên -7,37 dB, cho thấy khả năng hấp thụ vi sóng suy giảm đáng kể.

Các nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân nằm ở sự thay đổi độ dày lớp phủ, làm gián đoạn điều kiện phối hợp điện từ cần thiết để giảm thiểu sóng phản xạ.

Lớp phủ bong tróc hoàn toàn gây suy giảm nghiêm trọng nhất

Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng nhất xuất hiện khi một phần lớp phủ bị bong hoàn toàn, để lộ lớp kim loại nền bên dưới.

“Bong tách là dạng hư hại nghiêm trọng nhất”, hai nhà nghiên cứu Zheng và Qing nhận định.

Trong thí nghiệm mô phỏng bong tróc ở khu vực trung tâm, việc loại bỏ một nửa lớp phủ khiến mức phản xạ tối thiểu tăng lên -2,91 dB. Trong khi đó, khi chỉ 10% lớp phủ bị loại bỏ, mức này là -9,12 dB.

Vị trí và hình dạng của vùng hư hại cũng đóng vai trò quan trọng.

“Bong tách theo dải và bong tách ở trung tâm có ảnh hưởng lớn hơn đáng kể so với bong tách ở rìa”, hai tác giả viết.

Khác với vết xước hoặc tình trạng mài mòn bề mặt, hiện tượng bong tách hoàn toàn khiến lớp hợp kim titan có độ dẫn điện cao bên dưới bị lộ ra. Theo nghiên cứu, tại khu vực này, “sóng điện từ bị phản xạ mạnh”.

Phần kim loại lộ ra cũng tạo thành những điểm gián đoạn tại ranh giới giữa vùng bị hư hại và lớp phủ còn nguyên vẹn. Điều này gây ra hiện tượng nhiễu xạ và tán xạ bổ sung, tiếp tục làm suy yếu khả năng hạn chế sóng vi sóng phản xạ của lớp phủ.

Theo SCMP