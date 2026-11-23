Ngày 23/11/2026, ông Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân) đã chính thức quay trở lại nắm quyền lãnh đạo Nvidia. Đây là diễn biến mới nhất, đảo ngược hoàn toàn quyết định trước đó của hội đồng quản trị tập đoàn.

Theo thông cáo báo chí của Nvidia ngày 23/11/2026: Hội đồng quản trị công ty đã họp, bỏ phiếu nhất trí khôi phục chức vụ cho Jensen Huang, quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Jensen Huang trở lại đồng thời với ba vị trí: Chủ tịch (President), Tổng giám đốc điều hành (CEO) và thành viên hội đồng quản trị (Board Director). Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey C. Jones tiếp tục giữ chức vụ; bà Colette Kress, người tạm thời điều hành Nvidia trong thời gian Huang vắng mặt, trở lại đảm nhiệm công việc Giám đốc tài chính (CFO).

Hội đồng quản trị cho biết đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận và làm việc trực tiếp với Jensen Huang, sau đó đánh giá ông vẫn có đủ sự thẳng thắn và năng lực để lãnh đạo Nvidia.

Đáng chú ý, hội đồng cho biết đã tham khảo ý kiến các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ và kết luận việc Jensen Huang trở lại không tạo ra rủi ro an ninh quốc gia.

Trong tuyên bố được ETtoday đăng tải ngày 23/11, Jensen Huang bày tỏ vinh dự khi được trở lại Nvidia đúng vào thời điểm cuộc cách mạng công nghiệp mới đang bắt đầu.

Ông cam kết sẽ đảm nhận trọng trách với thái độ khiêm nhường nhất và quyết tâm mới mẻ. Huang đồng thời cảm ơn hội đồng quản trị, ban điều hành, các đối tác và gia đình đã ủng hộ mình. Nhà sáng lập Nvidia nhấn mạnh: “Tôi đã rất nóng lòng muốn trở lại làm việc”.

Vì sao Nvidia thay đổi quyết định nhanh chóng?

Diễn biến trong chưa đầy hai tuần qua rất đáng chú ý:

Ngày 12/11/2026 – Jensen Huang từ chức. Ông Huang rời ba vị trí lãnh đạo tại Nvidia sau những thông tin liên quan đến đời tư và các cáo buộc về mối quan hệ với một nữ doanh nhân bị nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc.

Ngày 17/11 – Nvidia bác bỏ khả năng phục chức của Jensen Huang. Chủ tịch Harvey Jones tuyên bố hội đồng quản trị (HĐQT) không có ý định đưa ông Huang trở lại. Trước đó, ông Huang đã công khai bày tỏ mong muốn tái nhiệm nếu hội đồng thấy điều đó có lợi cho công ty.

Những ngày tiếp theo – Áp lực vận động gia tăng. Nhiều nhân viên, nhà đầu tư và đối tác công nghệ kêu gọi Huang trở lại. Tổng thống Donald Trump cũng công khai ủng hộ việc Nvidia tuyển dụng lại nhà sáng lập.

Ngày 23/11 – Hội đồng quản trị thay đổi quyết định. Nvidia tuyên bố nhất trí phục chức cho Huang sau khi tham khảo ý kiến các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ.

Thông báo của Nvidia về quyết định phục chức cho ông Jensen Huang. Ảnh: ETToday.

Chứng khoán Mỹ và hợp đồng tương lai Đài Loan đồng loạt tăng vọt

Theo The Guardian, thông tin Jensen Huang trở lại lập tức tạo phản ứng mạnh trên thị trường: Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 25% trong giao dịch trước giờ mở cửa. Reuters ghi nhận mức tăng hơn 31% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

Hợp đồng tương lai chỉ số Đài Loan trong phiên giao dịch ban đêm cũng được tiếp sức, tăng vọt hơn 3.400 điểm, đưa chỉ số trở lại trên ngưỡng 40.000 điểm.

Tính đến khoảng 21 giờ 30 phút (giờ Hà Nội), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng vọt 1.267,04 điểm, tương đương 2,63%. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq còn tăng mạnh hơn, tới 6,75%, đánh dấu đợt phục hồi đầy ấn tượng của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đánh giá rất cao vai trò cá nhân của Jensen Huang đối với Nvidia, đặc biệt trong chiến lược phát triển chip AI và quan hệ với các khách hàng lớn.

Nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết

Việc phục chức cho Jensen Huang không đồng nghĩa mọi tranh cãi đã khép lại.

Dù Jensen Huang đã trở lại vị trí lãnh đạo, Nvidia vẫn đồng thời công bố một loạt biện pháp nhằm siết chặt cơ chế giám sát và tuân thủ quy định, bao gồm:

Tiếp tục cuộc điều tra độc lập: Ủy ban điều tra gồm toàn bộ các thành viên hội đồng quản trị độc lập, được thành lập để xem xét những thông tin liên quan đến hoạt động tình báo nước ngoài, sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi hoàn tất. Huang cam kết hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra.

Thiết lập cơ chế giám sát an ninh quốc gia và tuân thủ: Nvidia thành lập Ủy ban An ninh quốc gia và Kiểm soát xuất khẩu (National Security and Export Controls Committee), gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập. Công ty cũng chính thức khởi động quy trình tuyển dụng Giám đốc tuân thủ (Chief Compliance Officer), nhằm tăng cường giám sát việc thực thi các quy định thương mại và pháp luật; công ty tiếp tục hợp tác với các cuộc điều tra của cơ quan chức năng Mỹ.

Các cáo buộc liên quan đến nữ doanh nhân Alice Huang bị nghi có quan hệ với tình báo Trung Quốc hiện cần được phân biệt rõ với những kết luận điều tra đã được xác nhận.

Việc HĐQT Nvidia buộc phải phục chức cho ông sau 7 ngày cho thấy vai trò quan trọng của ông đối với công ty và cả ngành công nghiệp AI. Ảnh: ETToday.

Ý nghĩa việc phục chức Jensen Huang đối với Nvidia và ngành công nghiệp AI

Theo giới quan sát, có ba điểm đáng chú ý trong sự kiện này.

Thứ nhất, Nvidia vẫn phụ thuộc rất lớn vào người sáng lập. Jensen Huang không chỉ là CEO mà còn là người định hình chiến lược chip AI, hệ sinh thái CUDA, quan hệ với các tập đoàn công nghệ và mạng lưới khách hàng toàn cầu. Việc ông trở lại có thể giúp Nvidia ổn định niềm tin của thị trường.

Thứ hai, hội đồng quản trị phải cân bằng giữa quản trị doanh nghiệp và lợi ích kinh doanh. Quyết định bác bỏ ngày 17/11 rồi phục chức cho ông Huang ngày 23/11 cho thấy sức ép từ nhân viên, nhà đầu tư, thị trường và chính quyền Mỹ có thể rất lớn.

Thứ ba, vấn đề an ninh công nghệ Mỹ - Trung vẫn là biến số quan trọng. Nvidia đang ở vị trí trung tâm trong cuộc cạnh tranh chip AI giữa hai nước. Việc Jensen Huang trở lại không làm các cuộc điều tra về kiểm soát xuất khẩu tự động chấm dứt.

Theo ETToday