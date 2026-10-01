Hành khách cứu máy bay Flydubai tiết lộ cách kéo phi cơ thoát cú lao nguy hiểm

Yaniv Hayun cùng các hành khách Israel đã khống chế cơ phó sau vụ tấn công trong buồng lái, góp phần đưa máy bay chở hơn 170 người thoát khỏi nguy cơ lao xuống và hạ cánh an toàn tại Arab Saudi.

Một hành khách góp phần cứu chuyến bay chở hơn 170 người đến Tel Aviv khỏi nguy cơ lao xuống cho hay ông biết cách đưa máy bay đang chúi mũi trở lại trạng thái ổn định nhờ từng xem một chương trình truyền hình về các vụ tai nạn hàng không.

Yaniv Hayun, 50 tuổi, đang được ca ngợi như một người hùng tại Israel sau khi ông cùng ba hành khách Israel khác khống chế cơ phó của chuyến bay Flydubai FZ1073. Cơ phó này trước đó đã đâm cơ trưởng, khiến máy bay lao xuống, trước khi Hayun và những người khác kéo bộ điều khiển máy bay lên để đưa chiếc Boeing trở lại trạng thái ổn định.

Một tổ bay khác có mặt trên máy bay sau đó đã tiếp quản và đưa phi cơ hạ cánh an toàn tại Arab Saudi.

Asaf Chen, anh rể của Hayun, nói với Reuters rằng Hayun đang đi cùng vợ và hai con gái. Ông hiện sở hữu một công ty vận hành hệ thống bơm nước thải.

Sau khi từ Arab Saudi trở về sân bay Ben Gurion của Israel, Hayun kể lại diễn biến căng thẳng xảy ra trên máy bay.

“Chúng tôi biết có một vụ tấn công vì một phụ nữ hét lên ‘đâm người’ và máy bay rung lắc”, ông nói. “Ngay lúc đó, tôi chạy về phía buồng lái và máy bay bắt đầu lao xuống.”

Hayun nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đón ông tại sân bay, rằng cơ trưởng bị đâm có lẽ đã cố gắng mở cửa buồng lái trước khi gục xuống.

“Một người (phi công) nằm dưới sàn, một người đang điều khiển máy bay, rồi một người khác vào cùng tôi. Tôi túm lấy kẻ tấn công, khóa cổ hắn và kéo hắn ra ngoài”, Hayun kể với ông Netanyahu trong đoạn video về cuộc gặp do văn phòng thủ tướng Israel công bố.

Hayun cho biết ông cùng một số người khác đã khống chế cơ phó, sau đó quay lại buồng lái và kéo bộ điều khiển máy bay lên trong lúc không có ai trực tiếp điều khiển phi cơ. Chiếc áo của ông vẫn dính máu sau cuộc vật lộn.

Khi được hỏi làm thế nào ông biết phải làm gì trong những khoảnh khắc trước khi một phi công khác có mặt trên máy bay, được các hành khách xác định là một người Anh tên James, giành quyền điều khiển, Hayun trả lời:

“Tôi xem chương trình Điều tra tai nạn máy bay, thưa Thủ tướng.”

“Tôi không phải người hùng”

Tzvika Manes, một lãnh đạo ngân hàng người Israel và là một trong những hành khách giúp khống chế cơ phó, cho biết nhóm hành khách đã dùng tai nghe của hãng hàng không để trói người này.

Tổng thống Israel Isaac Herzog hôm 1/10 cho biết ông sẽ đề cử Hayun nhận Giải thưởng Tổng thống dành cho Người hùng Dân sự, cùng với Manes, vợ của Manes là Tali – người đầu tiên cảnh báo các hành khách về vụ bạo lực trong buồng lái – và Shota Musaev, một bác sĩ đã điều trị cho cơ trưởng bị thương.

Musaev cũng tham gia khống chế cơ phó cùng một hành khách khác là Asaf Rajuan, người cũng được đề cử giải thưởng.

“Tôi không phải người hùng”, Rajuan nói tại sân bay. “Đó là điều bạn làm mà không cần suy nghĩ. Bạn chạy đi để cứu mạng con gái mình, gia đình mình, vợ mình và tất cả những người trên máy bay. Bạn không suy nghĩ, bạn chỉ hành động.”

Theo Reuters