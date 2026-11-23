Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sử dụng 7 xuồng không người lái hải quân đánh chìm tàu hộ vệ Merkury của Nga tại cảng Benghazi, Libya. Kiev cũng nhận đã tấn công tàu hàng MV Angara, trong bối cảnh một tàu hậu cần khác của Nga vừa bị tập kích tại vịnh Phần Lan.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/11 tuyên bố quân đội nước này đã sử dụng 7 xuồng không người lái hải quân đánh chìm tàu hộ vệ Nga Merkury tại một cảng ở Libya. Kiev đồng thời xác nhận tấn công một tàu hàng khác của Nga mà Moscow được cho là sử dụng để vận chuyển vũ khí.

Theo ông Zelensky, mục tiêu thứ hai bị Ukraine tấn công hôm 22/11 là tàu chở hàng khô MV Angara của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói con tàu này từng được Moscow sử dụng để vận chuyển vũ khí.

“Chúng tôi tiếp tục các chiến dịch tại những vùng biển đã được xác định”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố một trực thăng quân sự Ka-27 của Nga đã bị phá hủy cùng với tàu hộ vệ Merkury. Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về cả hai vụ việc.

Tàu hộ vệ Nga bị tấn công tại căn cứ hải quân Libya

Chính quyền miền Đông Libya cho biết tàu Merkury đang neo đậu tại căn cứ hải quân Benghazi hôm 22/11 thì bị tấn công trong một vụ việc nghi do thiết bị bay không người lái gây ra.

Theo thông tin từ chính quyền này, con tàu ghé cảng để tiếp nhiên liệu và bổ sung vật tư trên hành trình trở về Nga, theo một thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Libya hiện bị chia rẽ quyền lực sau nhiều năm nội chiến. Miền tây nước này do Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU), được quốc tế công nhận và đặt trụ sở tại Tripoli, kiểm soát. Trong khi đó, miền Đông nằm dưới quyền kiểm soát của Tướng Khalifa Haftar, chỉ huy Quân đội Quốc gia Libya (LNA), lực lượng có quan hệ với Nga.

Thủ tướng chính quyền miền Đông Libya Osama Hamad cho biết ông đã đề nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an tiến hành điều tra vụ việc.

Ông Hamad muốn làm rõ nghi vấn các xuồng không người lái được phóng từ miền tây Libya, đồng thời yêu cầu xác minh sự hiện diện của các chuyên gia Ukraine tại nước này và đề nghị Kiev đưa ra lời giải thích chính thức về hoạt động của họ.

Tàu hàng Nga bốc cháy sau vụ tấn công tại vịnh Phần Lan

Trước vụ việc ở Libya, hôm 21/11, một tàu hàng khác của Nga là Sparta II cũng bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái nghi do Ukraine triển khai, khiến con tàu bốc cháy tại vùng biển quốc tế thuộc vịnh Phần Lan.

Sparta II do Oboronlogistika, doanh nghiệp hậu cần quốc phòng Nga, vận hành. Kiev chưa bình luận về vụ tấn công này, nhưng quân đội Phần Lan nhận định nhiều khả năng Ukraine đứng sau.

Toàn bộ 16 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán sang một tàu Nga ở gần đó. Một người bị thương nhẹ.

Sau khi tàu Sparta II trôi dạt vào vùng biển Phần Lan, các tàu của Nga, Estonia và Phần Lan đã phối hợp dập lửa. Đến ngày 22/11, một tàu Nga bắt đầu kéo Sparta II ra khỏi khu vực.

Hai vụ việc liên tiếp nhằm vào các tàu có liên hệ với Nga tại những vùng biển cách xa chiến trường Ukraine cho thấy hoạt động tấn công trên biển đang mở rộng về phạm vi địa lý. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại tại Libya và thông tin về vai trò của Ukraine trong vụ tấn công tàu Merkury hiện vẫn chủ yếu dựa trên tuyên bố từ phía Kiev và chính quyền miền Đông Libya.

Theo Reuters