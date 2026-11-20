Sau khi ông Jensen Huang từ chức CEO NVIDIA vì bê bối tình ái, công ty tiếp tục đối mặt với sức ép pháp lý tại Mỹ xung quanh vấn đề cung cấp chip AI tiên tiến cho Trung Quốc.

NVIDIA nhận trát yêu cầu điều tra của Văn phòng Tổng chưởng lý bang

Văn phòng Tổng chưởng lý California, do ông Rob Bonta đứng đầu, đã phát trát yêu cầu NVIDIA phục vụ cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc cho rằng ông Jensen Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân Trung Quốc. Họ muốn làm rõ liệu hành vi của công ty hoặc ông Huang có khiến Trung Quốc tiếp cận được chip tiên tiến hay thông tin mật, đồng thời có che giấu rủi ro với nhà đầu tư và công chúng hay không.

Trong tuyên bố, ông Bonta cho rằng những thông tin liên quan đến NVIDIA và cựu CEO Jensen Huang đã làm dấy lên “những dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng” (raises bright red flags).

Cuộc điều tra sẽ tập trung làm rõ liệu NVIDIA hoặc cá nhân ông Huang có tạo điều kiện để phía Trung Quốc tiếp cận các dòng chip tiên tiến và thông tin mật của Mỹ hay không. Cơ quan chức năng cũng xem xét liệu doanh nghiệp này có che giấu những rủi ro liên quan, khiến nhà đầu tư và công chúng hiểu sai về tình hình hay không.

Tổng chưởng lý California Rob Bonta. Ảnh: Getty.

Văn phòng Tổng chưởng lý California cho biết cuộc điều tra nhằm làm rõ liệu hành vi của NVIDIA có vi phạm luật pháp bang này hay không. Ông Rob Bonta nhấn mạnh rằng, dù vụ việc liên quan đến NVIDIA có yếu tố xuyên quốc gia, các nguyên tắc cơ bản của luật chứng khoán vẫn rất rõ ràng: doanh nghiệp không được phép cung cấp thông tin sai lệch cho nhà đầu tư.

Tính đến thời điểm hiện tại, NVIDIA vẫn chưa đưa ra phản hồi về việc nhận trát điều tra. Kể từ khi bê bối tình ái liên quan đến Jensen Huang bùng phát, cổ phiếu NVIDIA đã lao dốc 22% chỉ trong 9 phiên giao dịch. Công ty được dự báo có thể ghi nhận tuần giảm điểm thứ bảy liên tiếp. Tính từ mức đỉnh gần nhất, cổ phiếu NVIDIA đã mất tổng cộng 38% giá trị.

Trong khi đó, ông Chris Malachowsky, đồng sáng lập NVIDIA đã công khai chỉ trích ông Huang, cho rằng hành vi của cựu CEO đã phản bội những giá trị cốt lõi mà hai người từng cố gắng xây dựng ngay từ những ngày đầu thành lập công ty.

Theo thông tin được công bố, ông Jensen Huang tuần trước đã từ chức CEO NVIDIA sau khi bê bối tình ái bị phanh phui. Những người được cho là có quan hệ ngoài hôn nhân với ông gồm nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang (Hoàng Lạc) và hai nhân viên trong công ty NVIDIA.

Các cơ quan tình báo Mỹ đang tìm hiểu mức độ liên hệ giữa Alice Huang với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, đồng thời xác minh bà có thể đã chuyển những thông tin nào cho Bắc Kinh. Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp nói trên.

Bà Colette Kress, CEO tạm quyền của NVIDIA. Ảnh: Getty.

Ủy ban Chứng khoán Mỹ cũng vào cuộc điều tra NVIDIA

Theo các thông tin được truyền thông đăng tải, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã mở cuộc điều tra đối với NVIDIA sau khi ông Huang từ chức.

Ngày 18/11, bà Colette Kress, CEO tạm quyền của NVIDIA, lần đầu tiên chủ trì cuộc họp toàn thể nhân viên nhằm ổn định tình hình nội bộ sau sự ra đi đột ngột của người đứng đầu lâu năm.

Tại cuộc họp được tổ chức với hình thức trực tuyến ở trụ sở NVIDIA tại Santa Clara, California, bà Kress xuất hiện cùng các lãnh đạo cấp cao, tìm cách trấn an đội ngũ nhân viên đang bất an trước những biến động trong ban lãnh đạo.

Bà khẳng định mình hiểu rõ các nhóm làm việc trong công ty, cảm ơn các nhân viên vì những nỗ lực của họ và nhắn nhủ: “Hãy nhớ rằng, chúng ta có đủ khả năng để vượt qua tất cả những chuyện này”.

Ông Chris Malachowsky, đồng sáng lập NVIDIA. Ảnh: Reuters.

Đồng sáng lập NVIDIA cáo buộc Jensen Huang phản bội giá trị cốt lõi

Ông Chris Malachowsky, người đã cùng Jensen Huang và Curtis Prue thành lập NVIDIA vào năm 1993, đã khiến nhiều người chú ý khi công khai chỉ trích người đồng sáng lập từng gắn bó với mình suốt hơn ba thập niên.

Trong những ngày đầu khởi nghiệp, ông Malachowsky từng đóng vai trò trung gian hòa giải các bất đồng giữa những người đồng sáng lập. Vì vậy, việc ông công khai lên tiếng phê phán ông Jensen Huang lần này càng thu hút sự chú ý.

Ông Malachowsky cáo buộc cựu CEO Jensen Huang đã “phản bội những giá trị cốt lõi được xác lập từ ngày công ty thành lập”.

Ông cho biết, khi mới xây dựng NVIDIA, hai người từng thống nhất một số nguyên tắc nền tảng: luôn duy trì những tiêu chuẩn cao nhất trong mọi việc, bảo vệ tính chính trực về tri thức, không ngừng đổi mới trên mọi phương diện và giao tiếp một cách thẳng thắn, trung thực.

Theo ông Malachowsky, hành vi của ông Huang đã vi phạm nguyên tắc đầu tiên trong số những giá trị đó. Những nhân viên tham dự cuộc họp, ông Malachowsky đã có lúc nghẹn ngào khi phát biểu.

Chris Malachowsky, Jensen Huang và Curtis Prue, ba người cùng thành lập NVIDIA vào năm 1993. Ảnh: Reuters.

Ông nói: “Việc nguyên tắc đầu tiên bị vi phạm trong tuần trước khiến tôi thực sự đau lòng”. Phát biểu này được hiểu là ám chỉ vụ bê bối tình ái liên quan đến ông Jensen Huang.

Ông Malachowsky nhấn mạnh rằng nếu NVIDIA tiếp tục kiên định với những giá trị cốt lõi đã đặt ra, công ty sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ông đồng thời kêu gọi các nhân viên tiếp tục hành động theo những nguyên tắc đó.

Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones cũng tham dự cuộc họp và xác nhận NVIDIA đang tìm kiếm người kế nhiệm ông Jensen Huang.

Ông Harvey Jones thừa nhận việc kỳ vọng tìm được một người hoàn toàn giống Jensen Huang là điều không thực tế. “Ông ấy là người độc nhất vô nhị”, ông Jones nói.

Tuy nhiên, Chủ tịch NVIDIA cho rằng trên thị trường vẫn có những nhà lãnh đạo có trí tuệ xuất sắc, kinh nghiệm sâu rộng về công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, tư duy chiến lược, đồng thời phù hợp với văn hóa doanh nghiệp và có thành tích đã được kiểm chứng.

Theo Singtao, HK01