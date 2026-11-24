Jensen Huang đã trở lại ghế CEO Nvidia, nhưng công ty vẫn đối mặt hàng loạt cuộc điều tra tại Mỹ liên quan đến nghi vấn gián điệp, chống độc quyền, kế toán và hoạt động kinh doanh với đối tác bị nghi chuyển chip sang Trung Quốc.

Dù Tổng thống Donald Trump hoan nghênh việc Jensen Huang được khôi phục vị trí CEO Nvidia và khẳng định sự trở lại của tỷ phú công nghệ này không gây rủi ro an ninh quốc gia, Nvidia cùng lãnh đạo của hãng vẫn đang đối mặt hàng loạt cuộc điều tra và rà soát ở cấp liên bang và bang. Các vấn đề được xem xét trải rộng từ nghi vấn gián điệp, chống độc quyền, kế toán đến hoạt động vận động chính sách và kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Việc Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia chưa khép lại những tranh cãi xung quanh công ty chip hàng đầu nước Mỹ. Trong khi ông Trump công khai ủng hộ quyết định của hội đồng quản trị Nvidia, nhiều cơ quan chính phủ và các nhà lập pháp Mỹ vẫn đang xem xét những vấn đề liên quan đến tỷ phú này cũng như hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Dưới đây là những cuộc điều tra và rà soát đáng chú ý, trong đó tình trạng xử lý của một số vụ việc hiện chưa được làm rõ.

FBI và cơ quan tình báo Mỹ rà soát nghi vấn liên quan đến Trung Quốc

Sau khi xuất hiện thông tin Jensen Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang, một nữ doanh nhân người Trung Quốc từng bị các cơ quan tình báo Mỹ điều tra về nghi vấn là người của Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump ngày 9/11 cho biết FBI đang xem xét vụ việc.

Jensen Huang đã thừa nhận không chung thủy với vợ và lên tiếng xin lỗi, nhưng chưa công khai đề cập thêm về những thông tin liên quan. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc gián điệp.

Theo những người am hiểu vấn đề nói với Reuters, các cơ quan tình báo Mỹ đã tìm hiểu mức độ liên hệ giữa nữ doanh nhân Trung Quốc này với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, đồng thời xem xét liệu bà có chuyển thông tin nào cho Bắc Kinh hay không.

Khi được hỏi CIA đã báo cáo những gì với ông sau khi Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia, Tổng thống Trump trả lời CNBC: “Tôi chỉ có thể nói rằng tôi có quyền tiếp cận thông tin mật. Nếu không có quyền đó, tôi đã không thực hiện thỏa thuận với hội đồng quản trị Nvidia để đưa Jensen Huang trở lại”.

Ông Trump cũng cho biết Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche xác nhận chính phủ liên bang không có bằng chứng cho thấy Jensen Huang có hành vi trái pháp luật.

Tờ New York Times đưa tin Alice Huang vẫn giữ liên lạc với một quan chức thuộc cơ quan tình báo hàng đầu Trung Quốc trong hơn một năm, trong thời gian có quan hệ ngoài hôn nhân với lãnh đạo Nvidia. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các cáo buộc gián điệp là “vô căn cứ”. Reuters chưa xác định được tung tích của Alice Huang để đề nghị bà bình luận.

Trong khi đó, hội đồng quản trị Nvidia đã thành lập một ủy ban điều tra nhằm xác định liệu các cơ quan tình báo nước ngoài có tìm cách tiếp cận hoặc nhắm mục tiêu vào Jensen Huang hay không. Công ty cũng bắt đầu tìm kiếm người đảm nhiệm vị trí giám đốc tuân thủ mới.

Bộ Tư pháp Mỹ điều tra chống độc quyền Nvidia

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang xem xét thương vụ Nvidia dự kiến chi 12,9 tỷ USD để mua nền tảng mã nguồn mở Hugging Face. Đây là một phần trong cuộc điều tra chống độc quyền rộng hơn về các thương vụ mua lại và hoạt động kinh doanh của hãng, theo Reuters hồi tháng 10.

Những người am hiểu vấn đề cho biết các câu hỏi gần đây của Bộ Tư pháp tập trung vào những thương vụ mua lại, khoản đầu tư, phương thức bán hàng của Nvidia và khả năng hãng gây sức ép lên khách hàng.

Cơ quan này cũng xem xét cách Nvidia hành xử sau một số giao dịch khác, trong đó có thỏa thuận năm 2025 với startup sản xuất chip Groq. Theo thỏa thuận, Nvidia được cấp phép sử dụng công nghệ của Groq và tuyển dụng các kỹ sư của công ty này.

Các quan chức Mỹ đã tìm hiểu liệu Nvidia có ưu tiên phân bổ số lượng chip AI lớn hơn cho những khách hàng đồng ý mua thêm thiết bị mạng và bộ xử lý của Groq hay không. Vấn đề này làm dấy lên nghi vấn hãng có thể sử dụng vị thế thống lĩnh trong thị trường chip để mở rộng sang một lĩnh vực mới bằng cách tạo lợi thế không công bằng cho sản phẩm của mình.

Nvidia hiện là một trong những trụ cột của nền kinh tế công nghệ Mỹ và là doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty từ chối bình luận về các cuộc điều tra.

SEC xem xét hoạt động kế toán của Nvidia

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đang điều tra các hoạt động kế toán của Nvidia, Reuters đưa tin ngày 20/11, dẫn lời hai người được thông báo về vấn đề này.

Reuters chưa thể xác định SEC bắt đầu cuộc điều tra từ thời điểm nào hoặc chính xác cơ quan này đang xem xét những vấn đề kế toán tiềm ẩn nào.

Cuộc rà soát diễn ra trong bối cảnh các nhà phân tích và nhà đầu tư ngày càng lo ngại về những thỏa thuận tài chính có tính chất tuần hoàn trong ngành AI. Theo đó, các nhà sản xuất chip, trong đó có Nvidia, tham gia những cấu trúc tài chính phức tạp nhằm hỗ trợ khách hàng có nguồn vốn mua chip và xây dựng hạ tầng AI đắt đỏ, chẳng hạn các trung tâm dữ liệu.

Nvidia đã đầu tư vào các công ty AI và nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, đồng thời đưa ra những cam kết bảo lãnh liên quan đến các dự án trung tâm dữ liệu sử dụng thiết bị của hãng.

Các nhà phê bình cho rằng những thỏa thuận như vậy có thể khiến nhà đầu tư khó đánh giá chính xác chất lượng doanh thu của các nhà sản xuất chip cũng như mức độ rủi ro tài chính thực sự mà họ đang gánh chịu.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 17/11, Colette Kress, người khi đó giữ chức CEO tạm quyền của Nvidia, cho biết công ty tự hào về vai trò hỗ trợ ngành công nghiệp AI. Tuy nhiên, Nvidia sẽ lựa chọn đối tác và dự án kỹ lưỡng hơn nhiều trong các thỏa thuận tài trợ cho ngành AI thời gian tới.

California điều tra vụ việc liên quan đến Jensen Huang

Ở cấp bang, Tổng chưởng lý California Rob Bonta ngày 19/11 cho biết văn phòng của ông đã gửi trát yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ điều tra tới Nvidia, liên quan đến những thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân của Jensen Huang với nữ doanh nhân Trung Quốc.

Văn phòng Tổng chưởng lý California cho biết cuộc điều tra nhằm xác định liệu các hành động của Nvidia có vi phạm luật pháp bang hay không.

Động thái này mở thêm một hướng rà soát đối với Nvidia, bên cạnh các cuộc điều tra đang diễn ra ở cấp liên bang.

Quốc hội Mỹ chuẩn bị điều trần và mở các cuộc điều tra

Các nghị sĩ đảng Dân chủ, những người sẽ nắm đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện từ tháng 1 sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, đã chỉ trích gay gắt Jensen Huang, Nvidia và mối quan hệ giữa ông với Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump.

Quyết định khôi phục vị trí CEO cho Jensen Huang cũng vấp phải phản ứng mạnh từ các nghị sĩ thuộc cả hai đảng.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố sau khi Huang trở lại: “Đảng Dân chủ sẽ sử dụng toàn bộ quyền lực của mình để điều tra mọi hành vi sai trái của chính quyền Trump, Jensen Huang, các lãnh đạo khác của Nvidia và bất kỳ ai sẵn sàng đánh đổi an ninh quốc gia để thu lợi tài chính”.

Trong khi đó, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries khẳng định Quốc hội sẽ không bị ngăn cản tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng, toàn diện và trên phạm vi rộng về những hành vi sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Nvidia.

Jensen Huang từng công khai ủng hộ chương trình nghị sự về AI của ông Trump và nhiều lần gặp nhà lãnh đạo Mỹ. Trong thời gian qua, Nvidia tìm cách bán các dòng chip tiên tiến cho thị trường Trung Quốc, đồng thời vận động nới lỏng những hạn chế đối với việc Bắc Kinh tiếp cận các sản phẩm chip AI cao cấp của hãng.

Cả nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa đều từng kêu gọi dừng xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc. Ngược lại, Jensen Huang và Nhà Trắng lập luận rằng việc tiếp tục bán chip Mỹ cho khách hàng Trung Quốc sẽ giúp duy trì sự phụ thuộc của thị trường này vào công nghệ Mỹ.

Jensen Huang đã đồng ý tham dự phiên điều trần công khai trước Thượng viện Mỹ vào ngày 3/12, theo thông báo của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Trong khi đó, chủ tịch các ủy ban của Hạ viện phụ trách vấn đề Trung Quốc, tình báo và đối ngoại cho biết riêng Jensen Huang cùng Tổng cố vấn pháp lý Nvidia Tim Teter đã xác nhận sẽ tham gia các cuộc phỏng vấn có ghi biên bản vào ngày 1/12 và 2/12, theo kế hoạch đã được thống nhất trước đó.

Nghị sĩ Mỹ điều tra ảnh hưởng của Nvidia trong vụ Megaspeed

Một cuộc điều tra khác của các nghị sĩ đảng Dân chủ tập trung vào khả năng Nvidia đã tác động đến cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ đối với Megaspeed, công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore.

Megaspeed bị nghi ngờ chuyển hướng trái phép chip sang Trung Quốc. Theo một bức thư đề ngày 19/11 mà Reuters tiếp cận được, các nghị sĩ Dân chủ đang tìm hiểu mức độ ảnh hưởng mà Nvidia có thể đã sử dụng đối với quá trình điều tra này.

Đáng chú ý, Alice Huang, nữ doanh nhân Trung Quốc có quan hệ ngoài hôn nhân với lãnh đạo Nvidia, từng là một giám đốc điều hành của Megaspeed. Đây là đối tác của Nvidia trong lĩnh vực vận hành trung tâm dữ liệu.

Megaspeed tuyên bố tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành, bao gồm các yêu cầu kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Nvidia cho biết với tư cách một công ty Mỹ, hãng thường xuyên trao đổi với các quan chức Bộ Thương mại để trả lời câu hỏi, cung cấp thông tin và đề nghị hướng dẫn.

Ngày 16/11, Bộ Thương mại và Bộ Tư pháp Mỹ công bố thông tin về cuộc điều tra đối với Megaspeed, đối tác của Nvidia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai cơ quan cho biết cuộc điều tra đã bắt đầu từ hai năm trước.

Theo thông tin được công bố, các điều tra viên thuộc Bộ Thương mại đã yêu cầu Nvidia cung cấp hồ sơ liên quan đến hoạt động bán hàng cho Megaspeed vào tháng 5/2025. Một tháng sau, cơ quan chức năng Mỹ phối hợp với nhà chức trách Singapore tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Megaspeed và phỏng vấn Alice Huang.

Ngày 23/11, Washington đưa Megaspeed vào danh sách đen thương mại, qua đó áp đặt thêm hạn chế đối với hoạt động giao dịch của doanh nghiệp này.

Theo Reuters