28,5 điểm mới đỗ Y khoa ĐH Y Hà Nội: Cuộc đua chỉ dành cho người xuất sắc

Với điểm chuẩn là 28,5, sinh viên trúng tuyển ngành Y khoa Trường Đại học Y Hà Nội năm nay phải đạt trung bình 9,5 điểm mỗi môn Toán, Hóa, Sinh.

Ngày 11/8, Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm dao động từ 17,75 đến 28,5 điểm.

Chuyên ngành Y khoa tại cơ sở chính ở Hà Nội tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất, với 28,5 điểm ở tổ hợp B00 gồm Toán, Hóa, Sinh. Trung bình, thí sinh phải đạt 9,5 điểm mỗi môn mới chạm điểm chuẩn này.

So với năm 2025, điểm chuẩn Y khoa tăng 0,37 điểm, từ 28,13 lên 28,5 điểm. Đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất phía Bắc trong mùa tuyển sinh năm nay.

Các sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Y Hà Nội sau khi vượt qua kỳ thi đầy thử thách. Ảnh: Thanh Hằng.

Mức 28,5 điểm cho thấy sức hút đặc biệt của ngành Y khoa tại ngôi trường có truyền thống đào tạo bác sĩ hàng đầu cả nước. Với những thí sinh đạt 28 điểm trở lên, chỉ một vài phần mười điểm cũng có thể quyết định việc trúng tuyển.

Răng - Hàm - Mặt tiếp tục là ngành có sức cạnh tranh rất cao, với điểm chuẩn 27,57 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Răng - Hàm - Mặt và Y khoa đã lên tới 0,93 điểm, cho thấy Y khoa đang tạo ra một khoảng cách khá rõ so với nhóm ngành đào tạo bác sĩ còn lại.

Y khoa tại Phân hiệu Thanh Hóa lấy 26,25 điểm, thấp hơn Y khoa cơ sở chính 2,25 điểm, cho thấy cùng một ngành Y khoa nhưng địa điểm đào tạo tạo ra sự khác biệt đáng kể về mức độ cạnh tranh.

Sau nhóm điểm rất cao này, bảng điểm bắt đầu phân tầng mạnh.

Y học cổ truyền lấy 24,7 điểm. Kỹ thuật Xét nghiệm y học lấy 24,17 điểm; Kỹ thuật Hình ảnh y học 23,75 điểm; Kỹ thuật Phục hồi chức năng 23,7 điểm; Khúc xạ nhãn khoa 23,1 điểm.

Điều dưỡng lấy 22,99 điểm, Kỹ thuật Phục hình răng 22,85 điểm và Hộ sinh 21,8 điểm.

Ở nhóm khoảng 20 điểm, có Y tế công cộng 20,8 điểm, Dinh dưỡng 20,5 điểm và Y học dự phòng 20,25 điểm.

Công tác xã hội là ngành có điểm chuẩn thấp nhất, 17,75 điểm.

Như vậy, khoảng cách giữa ngành cao nhất và thấp nhất của trường lên tới 10,75 điểm.

28,5 và 17,75: khoảng cách đáng suy nghĩ

Năm nay, điểm chuẩn của các ngành cách nhau rất xa.

Y khoa, Răng - Hàm - Mặt vẫn là những “đỉnh núi” mà phần lớn thí sinh xuất sắc hướng tới. Trong khi đó, các ngành khác có mức điểm chuẩn thấp hơn khá nhiều.

Điều này phản ánh một xu hướng lâu nay trong lựa chọn ngành nghề: hình ảnh bác sĩ trực tiếp khám và điều trị vẫn có sức hút vượt trội.

Trong khi đó, một bệnh viện hiện đại không thể vận hành chỉ với bác sĩ. Kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng, điều dưỡng, hộ sinh, dinh dưỡng, y tế công cộng hay y học dự phòng đều là những mắt xích không thể thiếu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Bảng điểm vì thế còn cho thấy thứ tự ưu tiên của người học đối với các nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe.

Năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 2.150 chỉ tiêu cho 20 mã ngành. 40% chỉ tiêu cho xét tuyển thẳng theo quy chế.

Bên cạnh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, năm nay trường lần đầu xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2026 do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Việc mở thêm phương thức xét tuyển cho thấy tuyển sinh của trường đang có sự thay đổi, thay vì phụ thuộc gần như hoàn toàn vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Với thí sinh, đây là cơ hội vào trường không chỉ được quyết định bởi một kỳ thi duy nhất.

Tuy nhiên, với ngành Y khoa, điểm chuẩn 28,5 vẫn cho thấy con đường xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT đặc biệt khắc nghiệt.

Điểm cao chưa phải rào cản duy nhất, khi dự kiến năm học 2026-2027, học phí tại Đại học Y Hà Nội dao động từ 19,1 đến 80 triệu đồng/năm, tùy ngành.

Răng - Hàm - Mặt là ngành có mức học phí cao nhất, 80 triệu đồng/năm. Các ngành Y khoa, Y khoa tại Phân hiệu Thanh Hóa và Y học cổ truyền dự kiến có học phí 70 triệu đồng/năm.

Ở chiều ngược lại, Tâm lý học và Công tác xã hội có mức học phí thấp nhất, 19,1 triệu đồng/năm.

Như vậy, khoảng cách học phí giữa ngành cao nhất và thấp nhất cũng rất lớn, lên tới hơn 60 triệu đồng/năm.

Bức tranh tuyển sinh của Đại học Y Hà Nội năm nay cho thấy: Những ngành được thí sinh săn đón nhất thường đồng thời đòi hỏi đầu vào rất cao và mức chi phí đào tạo lớn.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội 2026

28,5 điểm chắc chắn sẽ là con số được nhắc đến nhiều nhất khi nói về điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm nay. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, 17,75 điểm ở đầu kia bảng điểm cũng đáng chú ý không kém.

Một trường có điểm chuẩn trải dài đang cho thấy rõ sự phân tầng trong lựa chọn ngành học. Y khoa vẫn là “ngôi sao” sáng nhất, Răng - Hàm - Mặt bám sát phía sau, nhưng hệ thống đào tạo của trường đã rộng hơn rất nhiều so với hình dung quen thuộc về một trường chỉ dành cho những người muốn trở thành bác sĩ.

Đằng sau con số 28,5 là cuộc cạnh tranh của những thí sinh gần như phải đạt 9,5 điểm mỗi môn. Đằng sau con số 17,75 lại là một nhóm ngành khác, những lựa chọn nghề nghiệp khác và một nhu cầu nhân lực khác của hệ thống y tế.