2 lần đốt rác trên sân thượng gây cháy sang nhà hàng xóm, người đàn ông bị bắt

Hoàng Công Sơn 2 lần đốt rác trên sân thượng khiến lửa bùng phát, cháy lan sang nhà hàng xóm.

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp Hoàng Công Sơn, 55 tuổi, chủ căn nhà ở đường Đê La Thành, về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sơn là nghi can đốt rác ở tầng thượng, gây cháy lan sang các hộ gia đình hàng xóm tại phố Đê La Thành ngày 10/10.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Công Sơn khai vào sáng 10/10, ông ta dọn dẹp các mảnh gỗ, lá khô… rồi gom mang lên tầng thượng đốt.

Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Linh Nhi.

Trong khi rác đang cháy thì Sơn đi xuống dưới tầng 2 ngồi ăn cơm. Khoảng 10 phút sau, lửa bùng cháy lớn, ông ta dùng xô nước để dập nhưng bất thành.

Khoảng 5 phút sau, lực lượng công an đến và đám cháy. Lực lượng công an đã lập biên bản, yêu cầu Sơn dừng ngay hành vi đốt rác tại khu vực tầng 5 của ngôi nhà.

Sau khi cảnh sát rời đi, Sơn không chấp hành yêu cầu, tiếp tục thu gom rác mang lên tầng thượng. Hơn 17h, người đàn ông này tiếp tục đốt rác ở đây.

Khoảng 10 phút sau, khi thấy rác đã cháy gần hết và còn than hồng ửng đỏ, Sơn bỏ xuống nhà và đi tắm, nấu cơm ăn tối.

Gần 21h30 cùng ngày, khi nghe người dân xung quanh đập cửa, hò hét, hô hoán báo cháy, Sơn đi lên tầng thượng thì thấy lửa đã cháy lớn và lan ra các nhà xung quanh, không thể tự dập tắt được.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Linh Nhi.

Lúc này, Công an phường lại nhận được tin có vụ cháy lớn xảy ra tại chính ngôi nhà của Sơn trên phố Đê La Thành, và cháy lan sang khu vực tầng thượng của một số hộ dân xung quanh.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 10 đã có mặt hiện trường để dập lửa, sơ tán người dân. Đám cháy bùng phát mạnh, cơ quan chức năng điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Vụ hỏa hoạn được dập tắt sau đó, không có thương vong.

Vụ cháy này gây thiệt hại về tài sản cho 2 hộ dân xung quanh.