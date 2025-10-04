Nguyên nhân vụ cháy công trình Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim

Hơn 2 giờ sau khu xảy ra vụ cháy tại dự án Trung tâm phức hợp cao ốc Nguyễn Kim (Đà Nẵng), đại diện chủ đầu tư lên tiếng về nguyên nhân sự việc.

Clip: Khói đen bốc lên tại công trình dự án Trung tâm phức hợp cao ốc Nguyễn Kim.

Trưa 4/10, bà Nguyễn Thị Thuý, Giám đốc Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng, Chủ đầu tư dự án Trung tâm phức hợp cao ốc Nguyễn Kim, cho biết nguyên nhân vụ cháy là do bất cẩn của công nhân khi làm rơi xỉ hàn xuống những tấm xốp chống nóng tập kết bên dưới.

Cũng theo bà Thuý, ngay khi phát sinh vụ cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý bằng dụng cụ PCCC, đồng thời cấp báo đến lực lượng PCCC Công an TP. Đà Nẵng.

Sau hơn 20 phút, vụ cháy được khống chế hoàn toàn, không để cháy lan và ảnh hưởng đến công trình.

"Công trình luôn diễn tập phòng cháy và tuân thủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt, song vì phút bất cẩn, thiếu quan sát của thợ hàn phía bên trên mà gây ra vụ việc. Hiện đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng để tiếp tục làm rõ vụ cháy, đồng thời chấn chỉnh lực lượng thi công tại công trình, yêu cầu tăng cường hơn nữa các biện pháp an toàn PCCC để đảm bảo công trình thi công an toàn, đúng tiến độ", bà Thuý cho biết thêm.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng 4/10, vụ hoả hoạn cùng cột khói đen bất ngờ bùng phát tại Dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim (số 46 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng). Vụ cháy khiến hàng trăm công nhân thi công tại đây và người dân địa phương hốt hoảng.

Đến khoảng 11h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt, không để lan sang khu vực lân cận.



Theo một số nhân chứng, đám cháy được cho là xuất phát từ khu vực tầng trệt của công trình đang thi công. Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa và cột khói đen bốc lên dữ dội. Chỉ trong ít phút, cột khói đen khổng lồ đã bao trùm cả khu vực, có thể nhìn thấy từ xa.

Trước vụ việc, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nỗ lực chữa cháy, báo động sơ tán công nhân đang làm việc bên trong ra ngoài và cấp báo đến lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã điều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 11h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt, không để lan sang khu vực lân cận.