Xu hướng tìm kiếm người tình ảo và cơn sốt trò chơi hẹn hò tại Trung Quốc

Trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy áp lực, nhiều phụ nữ Trung Quốc đang tìm thấy niềm an ủi và sự thỏa mãn về cảm xúc thông qua các đối tượng hẹn hò ảo. Zhou, một công chức 33 tuổi sống tại Quảng Châu, là một minh chứng điển hình.

Qi Yu - nhân vật ảo hẹn hò với Zhou - thực chất là một trong 5 nhân vật nam chính của Love and Deepspace, trò chơi hẹn hò di động lớn nhất thế giới hiện nay với khoảng 80 triệu người dùng. Đối với Zhou, quá trình tìm hiểu và tương tác với người bạn trai ảo này mang lại cảm giác vô cùng thú vị, điều mà cô từng tin rằng sẽ chỉ có được từ những mối quan hệ thực tế khi còn là sinh viên.

Love and Deepspace không chỉ đơn thuần là một trò chơi giải trí mà đã trở thành một nền tảng kết nối cảm xúc sâu sắc. Người chơi có thể sử dụng khuôn mặt và giọng nói thật của mình để tạo hình nhân vật ảo, sau đó thực hiện các hành động thân mật như ôm, hôn hoặc nắm tay với các nam chính trong một thế giới kỳ ảo.

Để nuôi dưỡng mối quan hệ này, Zhou dành khoảng một giờ mỗi ngày để chơi game và đã chi hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 40 triệu đồng) cho các tính năng giới hạn nhằm mở khóa những cốt truyện mới. Thậm chí, cô còn lặn lội từ Quảng Châu đến Thượng Hải, diện váy dạ hội lộng lẫy chỉ để tham gia sự kiện gặp gỡ các người mẫu hóa trang thành nhân vật trong game do nhà phát triển Papergames tổ chức.

Sự thành công rực rỡ của trò chơi này được minh chứng qua những con số doanh thu khổng lồ. Thuộc thể loại "otome" vốn có nguồn gốc từ Nhật Bản, Love and Deepspace đã nhanh chóng thống lĩnh thị trường Trung Quốc và lan rộng sang phương Tây. Tính đến tháng tư năm ngoái, doanh thu toàn cầu của trò chơi đạt khoảng 825 triệu USD và hiện được ước tính đã tiệm cận mốc 1 tỷ USD. Trong đó, thị trường Trung Quốc đóng góp khoảng 60% tổng doanh thu, tiếp theo là Mỹ với 19% và Nhật Bản với 9%. Những số liệu này cho thấy tiềm năng kinh tế to lớn từ việc thương mại hóa nhu cầu tình cảm và sự gần gũi kỹ thuật số của phái nữ.

Theo các chuyên gia nghiên cứu truyền thông kỹ thuật số, sự phổ biến của dòng game này phản ánh quyền lực kinh tế ngày càng tăng của phụ nữ Trung Quốc. Nhiều phụ nữ hiện nay có đủ năng lực tài chính và sự tự tin về văn hóa để đầu tư vào những trải nghiệm ưu tiên nhu cầu và mong muốn cá nhân của họ.

Một người chơi khác là Evina Li, dù đã có bạn trai ngoài đời, vẫn chi hàng nghìn nhân dân tệ vào trò chơi vì cô cảm thấy game đặt nhu cầu của phụ nữ vào vị trí quan trọng, bù đắp cho những thiếu hụt trong các tương tác đời thực giữa nam và nữ. Trò chơi mang lại một sự chủ động tuyệt đối cho người dùng, họ có thể gặp gỡ "người yêu" bất cứ khi nào cần và tắt ứng dụng để quay lại cuộc sống riêng ngay sau đó.

Đối với những người như Zhou, việc hẹn hò ảo không có nghĩa là họ hoàn toàn từ bỏ cơ hội kết hôn hay tìm kiếm một người bạn đời thực sự. Thay vào đó, nó giúp họ thoát khỏi sự lo âu về việc phải lập gia đình sớm và tránh được những quyết định vội vàng có thể dẫn đến hối tiếc trong tương lai. Lối sống này đang dần trở thành một trạng thái bình thường mới, nơi ranh giới giữa thực tế và hư cấu mờ dần để phục vụ cho sự bình yên trong tâm hồn của phụ nữ hiện đại.

Theo Reuters