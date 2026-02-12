Apple sắp nâng cấp khả năng kết nối vệ tinh 5G đột phá trên các dòng iPhone mới

Nếu những tin đồn là chính xác, Apple có thể mang kết nối vệ tinh 5G lên toàn bộ dòng iPhone 18 ngay trong năm nay.

Nhiều báo cáo gần đây cho thấy khả năng hỗ trợ mạng 5G qua vệ tinh sẽ là một trong những nâng cấp then chốt cho các mẫu iPhone sắp tới. Một nguồn tin rò rỉ từ tài khoản Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo tiết lộ rằng các mẫu iPhone trang bị modem C2 thế hệ mới sẽ hỗ trợ công nghệ vô tuyến mới cho mạng phi mặt đất.

Với cải tiến này, chiếc điện thoại của Apple có khả năng kết nối trực tiếp với vệ tinh thay vì chỉ phụ thuộc vào các trạm phát sóng di động mặt đất truyền thống để tận dụng tối đa sức mạnh của mạng 5G. Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng để các nhà sản xuất điện thoại thông minh chính thức kích hoạt kỷ nguyên internet vệ tinh di động trên diện rộng.

Kể từ dòng iPhone 14, Apple đã bắt đầu cung cấp các tính năng vệ tinh cơ bản như gọi điện và nhắn tin khẩn cấp SOS hay tìm kiếm vị trí qua Find My khi không có tín hiệu mạng. Cho đến nay, dịch vụ này vẫn hoàn toàn miễn phí dù ban đầu công ty dự định chỉ hỗ trợ không tốn phí trong hai năm đầu tiên.

Tuy nhiên, khi thị trường tiến dần đến giữa chu kỳ của iPhone 17, tức là hơn ba năm kể từ khi tính năng này ra đời, Apple vẫn tiếp tục duy trì chính sách miễn phí và đang chậm rãi mở rộng phạm vi dịch vụ sang nhiều khu vực khác nhau trên toàn cầu.

Nếu các tin đồn chính xác, Apple có thể mang kết nối vệ tinh 5G lên toàn bộ dòng iPhone 18 cùng mẫu iPhone Air 2 và chiếc iPhone Fold màn hình gập đang được mong chờ. Hiện tại, Apple đang hợp tác với Globalstar để cung cấp các chức năng vệ tinh, nhưng các báo cáo mới cho thấy tập đoàn này có thể sẽ bắt tay với SpaceX của Elon Musk.

Lý do là vì hệ thống Starlink sử dụng cùng công nghệ vô tuyến hiện có trên các dòng iPhone mới nhất. Mặc dù có những nguồn tin cho rằng SpaceX có thể ra mắt điện thoại riêng, nhưng khả năng cao là tỷ phú Elon Musk sẽ coi Apple là một đối tác tiềm năng để thúc đẩy kỷ nguyên kết nối mới này.

Nếu đi theo lộ trình này, việc Apple bắt đầu thu phí đăng ký dịch vụ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thay vì chỉ thu tiền cho một tính năng cứu sinh trong trường hợp khẩn cấp, gói dịch vụ này sẽ mang lại kết nối 5G thực thụ ngay cả ở những nơi sóng điện thoại không thể chạm tới.

Thế hệ iPhone 18 dự kiến chỉ có những cải tiến nhẹ về thiết kế nên việc tích hợp một công nghệ độc nhất vô nhị sẽ là điểm nhấn chiến lược. Với sự ra mắt của iPhone 18 và iPhone Air 2 vào đầu năm 2027, Apple đang tập trung biến các phiên bản cao cấp thành những thiết bị chuyên nghiệp thực thụ với tính năng mà chưa đối thủ nào trên thị trường có được.

Theo BGR