KOL, chủ kênh YouTube nào công khai xin lỗi sau khi Vingroup kiện 68 tổ chức, cá nhân?

Chưa đầy 24 giờ kể từ khi Tập đoàn Vingroup công bố khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức, nhiều kênh YouTube, TikTok, Facebook chủ động xóa bỏ nội dung sai lệch và công khai gửi lời xin lỗi, đính chính.

Làn sóng xin lỗi công khai và gỡ bỏ nội dung sai sự thật

Theo thông tin từ Vingroup, ngay sau khi tập đoàn này thông báo về việc khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin không đúng sự thật về tình hình tài chính, sản phẩm và chính sách của tập đoàn, hơn 50 trang, kênh mạng xã hội trên nhiều nền tảng chủ động rà soát, gỡ bỏ hàng loạt bài viết, video chứa thông tin xuyên tạc, bịa đặt. Các tài khoản này liên quan các tảng này như YouTube, Facebook, TikTok…

Một số kênh nằm trong danh sách bị kiện đã nhanh chóng có động thái cầu thị bằng cách viết bài hoặc đăng tải video xin lỗi Vingroup.

Trong số này, kênh BLV Đoàn Chình BDS đã đăng tải một video dài gần 20 phút để công khai đính chính và xin lỗi Tập đoàn Vingroup, lãnh đạo, cán bộ nhân viên cũng như khán giả đã theo dõi kênh. Người đứng đầu kênh này thừa nhận trong khoảng thời gian trước đã đăng 15 video có nội dung sai lệch liên quan đến Vingroup, song khẳng định không có mục đích bôi nhọ hay lợi dụng sự việc mà hoàn toàn xuất phát từ thiếu kiến thức chuyên môn và khả năng kiểm chứng thông tin chưa tốt.

Kênh Đoàn Chình BDS làm video xin lỗi Vingroup mặc dù không có tên trong danh sách 68 cá nhân, tổ chức bị kiện

BLV Đoàn Chình BDS cam kết chấm dứt hoàn toàn việc đăng tải các nội dung vi phạm, đồng thời xóa hết các video có nghi ngờ sai sự thật.

Một số KOL, kênh mạng xã hội cũng đã gỡ bỏ nội dung vi phạm, khẳng định sẽ tuân thủ pháp luật, không tái phạm. Có thể kể đến các kênh như Loa Phường Podcast official, Tin mới, 8win.tin.tuc.tong.hop, Linh làm Báo News, Câu Chuyện Hàng Giả...

Bảo vệ uy tín doanh nghiệp

Việc nhiều cá nhân, kênh mạng xã hội lớn nhỏ nhanh chóng có động thái khắc phục, xin lỗi, đính chính không chỉ góp phần giảm thiểu tác hại của tin giả mà còn cho thấy sự răn đe và nghiêm túc của pháp luật trong việc bảo vệ uy tín doanh nghiệp, đặc biệt là những thương hiệu lớn như VinFast - Vingroup.

Là những người có ảnh hưởng, việc họ chấp nhận sai sót và công khai cải chính đã góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu tác hại của tin giả lan rộng trong dư luận.

Hành động này cũng là lời nhắc nhở quan trọng cho cộng đồng mạng về tầm quan trọng của việc xác minh thông tin trước khi chia sẻ. Các kênh truyền thông cá nhân cần nâng cao tiêu chuẩn kiểm chứng để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, đồng thời bảo vệ chính uy tín của bản thân.

Trước đó, ngày 8/9, Vingroup đã tiến hành khởi kiện, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn.

Các thông tin sai lệch tập trung vào 4 nhóm nội dung, bao gồm:

- Thông tin sai lệch về tình hình tài chính (vu khống nợ 800.000 tỷ đồng, trong khi thực tế nợ vay khoảng 283.000 tỷ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu chỉ 1,8 lần – mức an toàn).

- Bôi xấu chất lượng, xuyên tạc nguồn gốc sản phẩm VinFast, quy chụp là “hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam”.

- Bịa đặt về lãnh đạo, về Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, và tung tin giả người lao động nghỉ việc hàng loạt.

- Xuyên tạc vấn đề pháp lý, chính trị nhằm dẫn dắt dư luận.