YouTube đặt cược vào AI như chìa khóa để tạo nội dung

VietTimes - Giám đốc điều hành Neal Mohan đã phác thảo một tầm nhìn táo bạo: YouTube sẽ thống trị lĩnh vực giải trí trong những thập kỷ tới bằng cách trao quyền cho người sáng tạo bằng một loạt công cụ trí tuệ nhân tạo.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 20, YouTube đã khẳng định vị thế của mình không còn là một trang web video nghiệp dư. Với 2,7 tỷ người dùng, nền tảng này đã trở thành cách phổ biến nhất để người Mỹ xem TV và được dự đoán sẽ vượt qua cả gã khổng lồ Disney về doanh thu truyền thông trong năm nay, nhờ vào chiến lược tập trung vào AI.

Thế hệ người sáng tạo mới được trang bị bởi AI

Tại sự kiện thường niên Made on YouTube, Giám đốc điều hành Neal Mohan và các cộng sự đã phác thảo một tầm nhìn táo bạo: YouTube sẽ thống trị lĩnh vực giải trí trong những thập kỷ tới bằng cách trao quyền cho người sáng tạo bằng một loạt công cụ trí tuệ nhân tạo. Thay vì bị ràng buộc bởi các giám đốc điều hành hay hãng phim truyền thống, những nhà sáng tạo nội dung giờ đây có thể sử dụng AI để tự động hóa quy trình sản xuất, thậm chí tạo ra nội dung hoàn toàn mới.

Ông Mohan bác bỏ ý kiến cho rằng AI sẽ thay thế con người, khẳng định đây chỉ là những công cụ hỗ trợ. "Đừng nhầm lẫn: không có hãng phim, mạng lưới, công ty công nghệ hay công cụ AI nào có thể nắm giữ tương lai của ngành giải trí. Tương lai đó thuộc về các nhà sáng tạo", ông phát biểu.

Theo Mohan, việc sáng tạo nội dung trên YouTube đã trở thành một "con đường sự nghiệp khả thi, đáng kính trọng và bền vững", và vai trò của AI sẽ ngày càng quan trọng trong quá trình phát triển này.

Dữ liệu của Nielsen cho thấy YouTube đã nới rộng khoảng cách với Disney trong suốt năm 2024. Vào tháng 7, YouTube chiếm 13,4% tổng lượng người xem tại Mỹ, vượt trội so với con số 9,4% của Disney.

Các nhà phân tích từ Moffett Nathanson cũng dự đoán doanh thu của YouTube trong năm nay sẽ vượt qua Disney. Dù không báo cáo doanh thu cụ thể cho YouTube một cách thường xuyên, công ty mẹ Alphabet tiết lộ rằng tổng doanh thu quảng cáo và đăng ký trên nền tảng này đã vượt quá 50 tỷ USD trong bốn quý kết thúc vào tháng 9 năm 2024.

Hàng loạt công cụ AI mới được giới thiệu

Tại sự kiện, YouTube đã giới thiệu hơn 30 công cụ mới, phần lớn đều được tích hợp AI để cải thiện quy trình sản xuất. Các công cụ này bao gồm:

Tự động gắn link mua sắm: Tự động chèn các liên kết sản phẩm liên quan vào video.

Chỉnh sửa video tức thì: Tự động ghép các clip thô thành video chỉ trong vài giây.

Tạo video từ podcast: Chuyển đổi các tệp âm thanh thành video hoàn chỉnh.

Tạo giọng nói thành bài hát: Biến giọng nói thành bài hát chỉ với vài cú nhấp chuột.

Theo Amjad Hanif, Phó Chủ tịch phụ trách các sản phẩm dành cho người sáng tạo của YouTube, tốc độ phát triển sản phẩm nhanh chóng này một phần là nhờ đội ngũ nhân viên YouTube cũng đang sử dụng AI để đẩy nhanh quá trình lên ý tưởng và triển khai.

Sự kiện cũng có sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ Dua Lipa và các nhà sáng tạo nội dung hàng đầu như Mark Rober và Smosh. Dua Lipa chia sẻ rằng YouTube đã giúp cô kết nối gần gũi hơn với người hâm mộ. Sự hiện diện của họ khẳng định YouTube không chỉ là một nền tảng giải trí mà còn là một nơi để các nghệ sĩ và người sáng tạo xây dựng sự nghiệp bền vững, với AI đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tương lai của ngành truyền thông.

Theo Reuters