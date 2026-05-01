Vụ hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn: Công an nói gì?

Quỳnh An
Quỳnh An

Ngày 1/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả xác minh vụ hóa đơn một bữa ăn ở Sầm Sơn có giá gần 18 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 12h30 cùng ngày, Công an phường Sầm Sơn phát hiện trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh hóa đơn tạm tính một bữa ăn gần 18 triệu đồng tại một nhà hàng ở Sầm Sơn, trong đó riêng món ghẹ đỏ hơn 12 triệu đồng.

Hình ảnh hóa đơn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, kéo theo nhiều bình luận tiêu cực, quy chụp nhà hàng “chặt chém” du khách, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Lực lượng chức năng làm việc với đoàn khách. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau đó, Công an phường Sầm Sơn phối hợp lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị liên quan xác minh. Kết quả cho thấy hóa đơn nói trên thuộc một nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn. Đoàn khách dùng bữa gồm 24 người, trong đó có 13 người lớn và 11 trẻ em, đến từ Hà Nội.

Làm việc với anh H.D.C (trưởng đoàn) cùng một số thành viên, cơ quan chức năng xác định khoảng 18h ngày 30/4, đoàn đến nhà hàng ăn tối sau khi đã liên hệ đặt bàn và thống nhất giá các món từ trước.

Đến khoảng 21h cùng ngày, đoàn ăn xong và thanh toán gần 18 triệu đồng. Nhà hàng in hóa đơn giao cho trưởng đoàn. Sau đó, anh C chụp lại hóa đơn gửi vào nhóm Zalo của đoàn. Một thành viên lưu ảnh và đăng lên Facebook cá nhân.

Bài đăng sau đó được nhiều tài khoản và Fanpage chia sẻ theo hướng tiêu cực.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết nội dung lan truyền đã lược bỏ nhiều chi tiết quan trọng như số lượng thực khách, việc đặt trước và thỏa thuận giá, khiến dư luận hiểu sai bản chất vụ việc.

Cơ quan chức năng cho biết người đăng tải ban đầu không có ý phản ánh việc bị “chặt chém”. Sau bữa ăn, các thành viên trong đoàn đều vui vẻ, không phát sinh khiếu nại, thậm chí tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào chiều 1/5.

Tờ hoá đơn được lan truyền trên mạng xã hội.

Kết quả xác minh cho thấy nhà hàng thực hiện niêm yết giá công khai, bán đúng giá đã thỏa thuận; phía khách đồng thuận khi gọi món và thanh toán đầy đủ, không có tranh chấp.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho rằng một số fanpage đã giật tít theo hướng tiêu cực với các cụm từ như “đến hẹn lại lên” hay “hóa đơn độc lạ”, từ đó dẫn dắt dư luận, gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Từ vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp và môi trường du lịch địa phương.

Trong cao điểm mùa du lịch, Sầm Sơn đang nỗ lực xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn. Việc chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp và hình ảnh du lịch địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Xã hội số

Những đứa trẻ K8 và "ngôi nhà bom" giữa rừng Quảng Trị

Những đứa trẻ K8 và "ngôi nhà bom" giữa rừng Quảng Trị

Giữa không gian xanh ngút của rừng Quảng Trị, ngôi nhà đặc biệt được dựng lên từ vỏ bom đạn Mỹ. Với những “đứa trẻ K8” từng đi sơ tán để giữ nòi giống năm nào, khát vọng hòa bình lại được nhắc tới khi tụ họp dịp kỷ niệm đất nước thống nhất.

Đêm Gala "Tổ quốc bình yên” sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại khu vực bờ tây sông Hàn. Ảnh minh họa.

Gala “Tổ quốc bình yên” ở Đà Nẵng: Khi nào bắn pháo hoa?

Gala “Tổ quốc bình yên” mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc gồm triển lãm, trưng bày, trải nghiệm, đêm nghệ thuật với ba chương diễn tại cầu Rồng và màn pháo hoa sông Hàn, tôn vinh 80 năm lực lượng An ninh nhân dân, lan tỏa thông điệp về một Tổ quốc bình yên.

Vietnam Airlines chủ động thích ứng trước biến động của thị trường quốc tế

Vietnam Airlines chủ động thích ứng trước biến động của thị trường quốc tế

Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) công bố kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2026 trong bối cảnh thị trường hàng không quốc tế xuất hiện các yếu tố bất định do diễn biến xung đột tại Trung Đông. Trên cơ sở đó, hãng đồng thời triển khai các giải pháp điều hành nhằm chủ động ứng phó với các rủi ro có xu hướng gia tăng trong các quý tiếp theo.

Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hiện trường công tác tổ chức chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” tại TP Đà Nẵng.

Sẵn sàng cho Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

Chiều 28/4, Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ tổ chức chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” tại TP Đà Nẵng.

Làm sao bảo đảm công bằng khi áp dụng phạt tiền thay án tù?

Làm sao bảo đảm công bằng khi áp dụng phạt tiền thay án tù?

"Tội phạm kinh tế thường là người giàu, nếu họ có thể dùng tiền thay cho đi tù thì sẽ làm cho người dân nghĩ rằng công lý phụ thuộc vào tiền", - LS Nguyễn Tiến Lập, Thành viên VPLS NHQuang và Cộng sự, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, nói khi trò chuyện với VietTimes.