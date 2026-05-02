Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chuyến thăm đánh dấu việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực mà Thủ tướng Takaichi Sanae đi thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tháng 2/2026 vừa qua. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chuyến thăm đánh dấu việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực mà Thủ tướng Takaichi Sanae đi thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tháng 2/2026 vừa qua, cho thấy sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản khi cả hai nước đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp, toàn diện và thực chất, với nền tảng tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế sâu rộng và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chào quân kỳ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Takaichi Sanae dẫn đầu Đoàn cấp cao Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các em thiếu nhi Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Takaichi Sanae cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp hẹp và dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và thảo luận các phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất là những lĩnh vực phù hợp với ưu tiên và phát triển thế mạnh bổ sung cho nhau của hai bên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae tại lễ đón. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hai bên dự kiến trao đổi sâu rộng, thực chất về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu sắc hơn, phong phú hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn trên mọi lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, chuyển đổi xanh và số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, an ninh lương thực, năng lượng bền vững - những động lực cốt lõi cho sự phát triển của hai nước cũng như tương lai của khu vực và thế giới.

Chuyến thăm cho thấy sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản khi cả hai nước đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trải qua hơn 50 năm vun đắp và xây dựng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành một điểm sáng trong việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự lễ đón. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Việc hai bên nâng cấp quan hệ thành "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" vào tháng 11/2023 đã phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và sự chín muồi của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, mở ra thời kỳ hợp tác phát triển mới thực chất và hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực, đáp ứng mong muốn, nhu cầu và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Hai nước duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc, giao lưu các cấp với sự tin cậy chính trị cao. Cùng với đó, hai bên hợp tác chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, như Liên Hợp Quốc, các hội nghị ASEAN+, APEC, ASEM… đóng góp ngày càng tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các em thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Quan hệ kinh tế-thương mại song phương được xây dựng trên nền tảng là các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết, cũng như thông qua các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng, đạt khoảng 52 tỷ USD năm 2025, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài hợp tác kinh tế-thương mại, hai nước cũng hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế, du lịch, hợp tác giữa các địa phương, lao động…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã vượt hơn 680.000 người và là nền tảng vững bền cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, góp phần làm cho hai dân tộc ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae góp phần tạo ra không gian hợp tác mới, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.