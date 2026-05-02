Nga áp sát “vành đai pháo đài” Kostiantynivka, giao tranh ác liệt

Quân đội Nga đang tiến dần về phía thành phố Kostiantynivka ở miền Đông Ukraine, nhằm thiết lập bàn đạp gần một khu vực phòng thủ kiên cố, theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết hôm 2/5.

Kostiantynivka, cùng với một số thành phố khác, tạo thành cái gọi là “vành đai pháo đài” ở miền Đông đất nước – khu vực được quân đội Ukraine gia cố mạnh mẽ.

“Chúng tôi đang đẩy lùi các nỗ lực liên tục của lực lượng chiếm đóng Nga nhằm thiết lập chỗ đứng ở vùng ngoại ô Kostiantynivka bằng chiến thuật thâm nhập. Các biện pháp phản phá hoại đang được triển khai trong thành phố,” Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết trên ứng dụng Telegram.

Dự án lập bản đồ chiến trường DeepState của Ukraine cho thấy quân Nga hiện chỉ kiểm soát khu vực cách rìa phía Nam thành phố khoảng 1 km.

Một số phần nhỏ ở phía Đông Nam Kostiantynivka được đánh dấu là “vùng xám”, nghĩa là cả Ukraine và Nga đều chưa kiểm soát hoàn toàn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Tư rằng lực lượng của họ đã kiểm soát Novodmytrivka, nằm ngay phía Bắc Kostiantynivka. Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov hồi tháng 4 cũng nói rằng quân đội đang tiến công từ cả phía Bắc và phía Nam thành phố.

Ông Syrskyi cho biết các nỗ lực tấn công của Nga đã gia tăng đáng kể trong tháng 4. Kể từ thứ Hai, lực lượng Nga đã tiến hành 83 cuộc tấn công tại khu vực này, chủ yếu sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ.

Nga yêu cầu Ukraine rút khỏi các khu vực ở Donetsk và vùng lân cận Luhansk mà họ chưa kiểm soát được trong cuộc chiến toàn diện kéo dài 4 năm. Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đã bị đình trệ vì vấn đề này, khi phía Ukraine khẳng định sẽ không nhượng lại những vùng lãnh thổ mà họ vẫn đang kiểm soát.

Trong vài năm qua, quân Nga chưa thể chiếm được các đô thị lớn tại Ukraine, mà chủ yếu tiến từng bước nhỏ, kiểm soát các khu dân cư nhỏ, phần lớn ở miền Đông.

Thành phố nhỏ Pokrovsk, nơi có hơn 60.000 dân trước chiến tranh nhưng phần lớn đã rời đi, là bước tiến đáng kể nhất trong năm qua. Lực lượng Nga mất nhiều tháng để tiến vào khu vực này, và phía Kiev cho biết họ vẫn còn giữ một số vị trí tại đây.

Theo Reuters