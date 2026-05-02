Những câu nói “dậy sóng” của lãnh đạo doanh nghiệp mùa ĐHĐCĐ 2026

Không còn những "bánh vẽ" hoa mỹ, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã chọn cách nói thẳng, nói thật với cổ đông.

Chủ tịch Vingroup: Không bao giờ làm hết ăn cả

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa rồi của Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến VinFast, trong đó cổ đông đặc biệt quan tâm đến thời điểm hãng xe điện đạt điểm hòa vốn EBITDA tại Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, cũng như khả năng tự chủ pin trong tương lai.

Theo vị tỷ phú, VinFast đang tái cấu trúc hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Với kế hoạch mới nhất, hãng xe dự kiến bắt đầu có lãi từ năm 2026 hoặc 2027; riêng thị trường Việt Nam có thể ghi nhận lãi ngay từ năm nay.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Về pin, VinFast theo đuổi cách tiếp cận linh hoạt, gồm mua ngoài, hợp tác sản xuất và tự sản xuất một phần.

Không bao giờ tự sản xuất một mình, không bao giờ làm hết ăn cả, chúng ta phải có đối tác Ông Phạm Nhật Vượng

Cũng tại đại hội, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn thể hiện quan điểm sẵn sàng tham gia vào dự án trọng điểm Đường sắt cao tốc Bắc Nam.

Ông Vượng nói: “Đường sắt cao tốc Bắc - Nam giờ là câu chuyện của Nhà nước, Vingroup đã chính thức rút lại đề xuất tham gia dự án này. Tuy nhiên, nếu Tổ quốc gọi tên mình thì mình lại lên đường”.

Thông điệp xuyên suốt của ông Phạm Nhật Vượng tại đại hội năm nay cũng là tinh thần dân tộc, sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước lên tầm phát triển mới. Theo vị tỷ phú, tinh thần dân tộc chính là động lực thôi thúc Vingroup bước chân vào lĩnh vực sản xuất xe, xây dựng thương hiệu VinFast; đầu tư các dự án hạ tầng, năng lượng lớn...

Chủ tịch Hòa Phát: Cạnh tranh với Hòa Phát là khó đấy

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

ĐHĐCĐ Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) năm nay không hề giảm nhiệt khi có tới gần 1.000 cổ đông tham dự. Thực tế, tập đoàn này hiện có kỷ lục gần 300.000 cổ đông, cao nhất sàn chứng khoán, tăng mạnh so với hơn 160.000 cổ đông năm 2023 và hơn 190.000 cổ đông năm 2024. Đây cũng là lí do vì sao HPG được xem là cổ phiếu quốc dân.

Tại đại hội, trước lo ngại của cổ đông về sự cạnh tranh từ các đối thủ mới như VinMetal, Chủ tịch Trần Đình Long cho rằng trong sản xuất nói chung và ngành thép nói riêng, việc có thêm đối thủ mới là điều bình thường.

Ông Long nói Hòa Phát chấp nhận cạnh tranh và không thể tránh khỏi áp lực từ các doanh nghiệp mới tham gia thị trường. Dù vậy, ông cũng nhìn nhận cạnh tranh là yếu tố tích cực, bởi sau thời gian dài ở vị thế dẫn đầu, đội ngũ Hòa Phát có thêm động lực để chấn chỉnh, nghiên cứu sâu hơn về sản phẩm và nâng hiệu quả hoạt động.

Hiện Tập đoàn Hòa Phát đang vững vàng vị trí số 1 tại Việt Nam về thị phần thép xây dựng với khoảng 36 - 39%.

Chủ tịch HAGL: Nếu 1–2 năm nữa mà lỗ thì cứ kêu tôi ra chửi

ĐHĐCĐ của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – Mã: HAG) năm nào cũng thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Bản thân Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cũng thường có những phát ngôn gây ấn tượng.

Tại sự kiện năm nay, trước câu hỏi của cổ đông về việc có nên mua thêm HAG không, bầu Đức đã có những chia sẻ thú vị, gây sức hút lớn.

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức tại ĐHĐCĐ 2026.

"Gần đây tôi đã mua một lượng vài triệu cổ phiếu. Trước đây tôi nắm giữ tỷ trọng lớn nhưng đã phải thoái ra để phục vụ mục đích cơ cấu tài chính, nên bây giờ có cơ hội thì tôi mua lại".

Ông Đức cũng tuyên bố sẽ còn mua nhiều lần nữa. Đợt mua cổ phiếu lần gần nhất có số lượng lớn nhất, vì theo ông, thực sự là không còn nhiều cơ hội để mua.

"Thị trường vừa qua biến động, cổ đông thận trọng, còn tôi thì không. Người ta có thể chưa tin tưởng HAGL, còn tôi đánh giá đây là cơ hội để mua, có thêm là tôi mua", người đứng đầu HAGL nói.

Nếu 1–2 năm nữa mà lỗ thì cứ kêu tôi ra chửi. Tôi không cam kết mua lại, nhưng nếu lỗ thì cứ kêu tôi ra chửi. Ông Đoàn Nguyên Đức

Đáng chú ý, ông Đức còn khuyên cổ đông: "Tôi nghĩ nhà đầu tư cũng nên xem xét cổ phiếu HAG, sau đó 1–2 năm nhìn lại".

Theo bầu Đức, năm 2026-2030 là giai đoạn "đẹp nhất" của HAGL trong suốt quá trình hoạt động.

Chủ tịch FPT: Khi tôi hát bài "Tái sinh" thì tôi nghĩ rằng FPT thực sự đã tái sinh

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của FPT diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu FPT giảm mạnh từ đầu năm, khiến nhiều cổ đông lo lắng về tài sản và triển vọng doanh nghiệp. Năm nay, FPT chứng kiến hội trường đại hội chật kín nhà đầu tư.

Mở đầu phần chia sẻ, Chủ tịch Trương Gia Bình bày tỏ thông cảm với cổ đông khi cổ phiếu xuống sâu và đứng yên lâu như vậy trong khi thị trường chứng khoán đang tăng trưởng.

Tuy nhiên, ông Bình cũng cho biết có những người đặt kỳ vọng rất lớn vì hiếm có công ty nào duy trì được đà tăng trưởng hai con số liên tục như FPT.

Khi tôi hát bài "Tái sinh" thì ở một nghĩa nào đó tôi nghĩ rằng FPT thực sự đã tái sinh. Trong 5-10 năm tới, FPT sẽ vươn lên làm chủ các công nghệ lõi của quốc gia. Hơn thế nữa, chúng tôi muốn sánh vai với các tập đoàn hàng đầu thế giới về chuyển đổi số và chuyển đổi AI Chủ tịch FPT Trương Gia Bình

Người sáng lập FPT nhận thấy đang có một khoảng cách to lớn giữa sự lo lắng, hy vọng và tin tưởng; và cái tội gây ra khoảng cách này chính là ở AI.

Ông bổ sung thêm: "Những năm trước khi chưa có AI, khoảng cách này không lớn như vậy, nhưng bây giờ thì ngược lại. Vì thế, tôi đã suy nghĩ làm thế nào để giải thích một cách đơn giản nhất, không quá nặng về kỹ thuật để quý vị thấy rõ sự lo lắng của mình xuất phát từ đâu, hy vọng nằm ở đâu và niềm tin đặt vào đâu".

Chủ tịch Chứng khoán SSI: "Anh cả' không có nghĩa là gồng mình lên để giành giật tất cả về cho mình

Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Câu chuyện cạnh tranh trong ngành chứng khoán tiếp tục là tâm điểm tại ĐHĐCĐ của Chứng khoán SSI năm nay, khi ngày càng nhiều công ty mới gia nhập thị trường, đặc biệt là các đơn vị có liên kết chặt với ngân hàng. Trước bối cảnh này, cổ đông đặt vấn đề "SSI làm gì để giữ vị trí anh cả ngành chứng khoán?".

Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng cho rằng, một doanh nghiệp dẫn đầu không chỉ đo bằng thị phần hay lợi nhuận, mà còn ở vai trò góp phần định hình thị trường.

“Vị thế ‘anh cả’ không đến từ quy mô, không phải hưởng lợi nhiều nhất hay là giành giật được nhiều thị phần nhất, mà là có khả năng dẫn dắt và xây dựng thị trường. SSI luôn làm điều đó,” ông Hưng nói.

Từ góc nhìn này, lãnh đạo SSI nhấn mạnh ba trụ cột để duy trì vị thế là năng lực tài chính, chất lượng hoạt động và nền tảng công nghệ. Trong đó, nguồn lực tài chính được xem là điều kiện tiên quyết, giúp doanh nghiệp đủ sức chống chịu trước biến động và triển khai các hoạt động quy mô lớn.

Anh cả không có nghĩa là gồng mình lên để giành giật tất cả về cho mình. Đấy không gọi là anh cả, đấy là chủ chợ Ông Nguyễn Duy Hưng

Chủ tịch TPBank: Dư địa tín dụng giống “một tấm chăn" không đủ rộng để có thể đắp cho đủ ấm

Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của TPBank (Mã: TPB), Chủ tịch Đỗ Minh Phú đã có những chia sẻ về áp lực điều hành tín dụng trong bối cảnh hạn mức tăng trưởng ngay từ đầu năm không quá dư dả.

Dù TPBank thuộc nhóm ngân hàng loại A, với điểm xếp hạng cao trong hệ thống, hạn mức tăng trưởng tín dụng theo công thức phân bổ chỉ vào khoảng 11,7%.

Không chỉ vậy, quy định tăng trưởng trong quý I/2026 không vượt quá 25% chỉ tiêu cả năm khiến dư địa tín dụng thực tế của TPBank trong 3 tháng đầu năm chỉ khoảng 2,8%. Điều này tạo áp lực lớn trong phân bổ vốn, nhất là khi ngân hàng vẫn phải đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và bảo đảm kiểm soát rủi ro.

Theo ông Phú, bài toán điều hành nằm ở việc cân bằng giữa tăng trưởng, tuân thủ hạn mức và chất lượng tín dụng.