Những bức ảnh ấn tượng về Mặt Trăng từ khoảng cách 7.000 km

NASA công bố những bức ảnh đầu tiên từ Artemis II chụp Mặt Trăng ở cự ly 7.000 km. Sứ mệnh xác nhận khả năng đưa con người quay lại Mặt Trăng trước năm 2030.

NASA đã chính thức công bố những bức ảnh đầu tiên do phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II chụp được, ngay sau khi họ trải qua 40 phút mất liên lạc ở phía khuất của Mặt Trăng. Chính khoảnh khắc này đã mang lại cho Trái Đất một “bức ảnh selfie” mới từ nửa tối của Mặt Trăng, gợi nhớ đến bức ảnh huyền thoại “Earthrise” từng được phi hành đoàn Apollo 8 ghi lại vào tháng 12/1968.

Ảnh mới chụp bán cầu xa của Mặt Trăng, với Trái Đất ở phía sau. Ảnh: NASA.

Tàu vũ trụ Orion đã bay vòng quanh Mặt Trăng và tiếp cận ở khoảng cách từ 6.000 - 7.000 km so với bề mặt của nó. Khoảng cách này đủ gần để các phi hành gia ghi lại địa hình Mặt Trăng bằng máy ảnh chuyên nghiệp và ống kính tele. Dù trước đây đã có những chuyến bay qua mặt tối Mặt Trăng, đây là lần đầu tiên con người thực hiện điều đó với công nghệ hiện đại, cho phép ghi lại hình ảnh với độ sắc nét chưa từng có.

Vùng rìa phía đông của lưu vực Nam Cực-Aitken, nơi có thể có nước đóng băng. Ảnh: NASA.

Mục tiêu chính của Artemis II là chứng minh rằng NASA có thể thực hiện một chuyến bay có người lái vòng quanh Mặt Trăng một cách an toàn. Tuy nhiên, phi hành đoàn cũng tận dụng cơ hội này để tiến hành các nhiệm vụ khoa học như trinh sát địa hình và quan sát hoạt động của Mặt Trời. Kế hoạch đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng dự kiến sẽ được thực hiện trong sứ mệnh Artemis IV trước năm 2030.

Hình ảnh nhật thực được ghi lại bởi tàu vũ trụ Artemis II. Việc chụp ảnh hiện tượng này rất quan trọng để nghiên cứu sự vận hành của lớp khí quyển phía trên Mặt Trời. Ảnh: NASA.

Những hình ảnh mới này sẽ giúp cải thiện đáng kể các bản đồ Mặt Trăng. Ngày nay, việc nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc đếm các miệng hố va chạm, mà còn nhằm xác định liệu có những khu vực nào chứa tài nguyên quan trọng cho sự hiện diện của con người, chẳng hạn như nước đóng băng. Các cấu trúc gần cực Nam được đánh giá là giàu tiềm năng nhất, do đã tồn tại trong bóng tối gần như vĩnh viễn suốt 4,5 tỷ năm.

Ảnh chụp miệng núi lửa Vavilov trên Mặt Trăng. Ảnh: NASA.

Theo cơ quan vũ trụ, các phi hành gia đã thay phiên nhau chụp ảnh khu vực này trong suốt 7 giờ tiếp cận, làm việc theo cặp. Tại điểm gần nhất, cách bề mặt khoảng 6.550 km, Mặt Trăng nhìn bằng mắt thường giống như một quả cầu được giữ cách khuôn mặt khoảng 40 cm. Độ sắc nét ấn tượng của các bức ảnh đến từ thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp được mang theo trên tàu.

Phi hành đoàn Artemis II với kính quan sát nhật thực: Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman và Victor Glover (góc trên bên phải). Ảnh: NASA.

Sau khi hoàn tất chuyến bay lướt qua, Orion đã bắt đầu hành trình kéo dài 4 ngày trở về Trái đất. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, khoang tàu sẽ đi vào khí quyển vào ngày 10/4 và hạ cánh xuống Thái Bình Dương.

Theo Wired