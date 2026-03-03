Xanh SM là ''Ứng dụng gọi xe điện xuất sắc nhất'' khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Giải thưởng do công ty phân tích dữ liệu số toàn cầu Sensor Tower tổ chức thường niên nhằm ghi nhận các ứng dụng di động có hiệu suất nổi bật tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Sensor Tower vinh danh Xanh SM là ứng dụng gọi xe thuần điện xuất sắc nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2025. (Nguồn ảnh: Sensor Tower)

Các nền tảng ứng dụng đạt giải được đánh giá hoàn toàn dựa trên dữ liệu độc lập, bao gồm các chỉ số trọng yếu như lượt tải, số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), tốc độ tăng trưởng, doanh thu mua hàng trong ứng dụng và mức độ tương tác của người dùng, phản ánh năng lực vận hành ổn định và hiệu quả theo thời gian. Việc Xanh SM được xướng tên không chỉ phản ánh thời điểm bứt phá của thương hiệu Việt, mà còn cho thấy nền tảng đạt mức tăng trưởng liên tục và đủ độ ổn định theo thời gian để được ghi nhận ở cấp độ khu vực.

Theo kết quả công bố, Xanh SM ghi nhận mức tăng trưởng 114,4% số người dùng hoạt động hàng tháng trong năm 2025 so với cùng kỳ, đồng thời dẫn đầu về lượt tải trong nhóm nền tảng gọi xe điện tại khu vực. Kết quả này phản ánh đà phát triển ổn định tại các thị trường doanh nghiệp đang hoạt động gồm Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.

Xe điện ngày càng trở thành lựa chọn di chuyển quen thuộc tại các đô thị lớn, góp phần định hình phong cách sống xanh cho người dân.

Đằng sau các chỉ số tăng trưởng là nền tảng vận hành được xây dựng có hệ thống. Xanh SM xác định tăng trưởng chỉ bền vững khi đi cùng khả năng duy trì chất lượng dịch vụ đồng đều tại mọi thị trường. Việc mở rộng quy mô đội xe điện đồng thời đảm bảo trải nghiệm nhất quán cho người dùng là ưu tiên xuyên suốt trong quá trình phát triển.

Sự ổn định đó mang lại giá trị cho cả hai phía: hành khách có dịch vụ minh bạch và tin cậy; cộng đồng Bác Tài Xanh có môi trường làm việc rõ ràng và định hướng lâu dài. Đối với Xanh SM, tăng trưởng và kiểm soát chất lượng luôn được đặt song song như hai trụ cột phát triển.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc GSM toàn cầu cho biết: “Việc được ghi nhận thông qua hệ thống dữ liệu độc lập cho thấy mô hình di chuyển thuần điện mà Xanh SM theo đuổi đang đi đúng hướng. Điều quan trọng hơn cả tốc độ tăng trưởng là sự tin tưởng của người dùng tại các thị trường mà chúng tôi hiện diện. Chính sự tin tưởng đó giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục hoàn thiện mô hình di chuyển thuần điện, đảm bảo vận hành ổn định, ứng dụng công nghệ bài bản và phát triển bền vững trong dài hạn.”

Trong bối cảnh thị trường ứng dụng di động cạnh tranh cao, sự ghi nhận dựa trên dữ liệu độc lập cho thấy tăng trưởng của Xanh SM được xây dựng trên nền tảng vận hành có cấu trúc và khả năng mở rộng. Việc một mô hình di chuyển điện đạt tăng trưởng cao ở quy mô khu vực, đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ ổn định khẳng định hướng phát triển dài hạn của vận tải đô thị hiện đại.

Trước đó, Xanh SM cũng được vinh danh tại VnExpress Tech Awards 2025 với danh hiệu Ứng dụng gọi xe nổi bật và Thương hiệu công nghệ Việt Nam của năm, cùng giải thưởng CXP Best Customer Experience Award, ghi nhận năng lực triển khai và tiêu chuẩn vận hành được duy trì nhất quán trong toàn hệ thống.