close Đăng nhập

Xanh SM là ''Ứng dụng gọi xe điện xuất sắc nhất'' khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Yến Linh
Yến Linh

Xanh SM vừa được vinh danh tại Sensor Tower APAC Awards 2025 với danh hiệu “Ứng dụng gọi xe điện xuất sắc nhất” (Best EV Carpooling App).

Giải thưởng do công ty phân tích dữ liệu số toàn cầu Sensor Tower tổ chức thường niên nhằm ghi nhận các ứng dụng di động có hiệu suất nổi bật tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

photo-01-1.jpg
Sensor Tower vinh danh Xanh SM là ứng dụng gọi xe thuần điện xuất sắc nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2025. (Nguồn ảnh: Sensor Tower)

Các nền tảng ứng dụng đạt giải được đánh giá hoàn toàn dựa trên dữ liệu độc lập, bao gồm các chỉ số trọng yếu như lượt tải, số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), tốc độ tăng trưởng, doanh thu mua hàng trong ứng dụng và mức độ tương tác của người dùng, phản ánh năng lực vận hành ổn định và hiệu quả theo thời gian. Việc Xanh SM được xướng tên không chỉ phản ánh thời điểm bứt phá của thương hiệu Việt, mà còn cho thấy nền tảng đạt mức tăng trưởng liên tục và đủ độ ổn định theo thời gian để được ghi nhận ở cấp độ khu vực.

Theo kết quả công bố, Xanh SM ghi nhận mức tăng trưởng 114,4% số người dùng hoạt động hàng tháng trong năm 2025 so với cùng kỳ, đồng thời dẫn đầu về lượt tải trong nhóm nền tảng gọi xe điện tại khu vực. Kết quả này phản ánh đà phát triển ổn định tại các thị trường doanh nghiệp đang hoạt động gồm Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.

photo-02.jpg
Xe điện ngày càng trở thành lựa chọn di chuyển quen thuộc tại các đô thị lớn, góp phần định hình phong cách sống xanh cho người dân.

Đằng sau các chỉ số tăng trưởng là nền tảng vận hành được xây dựng có hệ thống. Xanh SM xác định tăng trưởng chỉ bền vững khi đi cùng khả năng duy trì chất lượng dịch vụ đồng đều tại mọi thị trường. Việc mở rộng quy mô đội xe điện đồng thời đảm bảo trải nghiệm nhất quán cho người dùng là ưu tiên xuyên suốt trong quá trình phát triển.

Sự ổn định đó mang lại giá trị cho cả hai phía: hành khách có dịch vụ minh bạch và tin cậy; cộng đồng Bác Tài Xanh có môi trường làm việc rõ ràng và định hướng lâu dài. Đối với Xanh SM, tăng trưởng và kiểm soát chất lượng luôn được đặt song song như hai trụ cột phát triển.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc GSM toàn cầu cho biết: “Việc được ghi nhận thông qua hệ thống dữ liệu độc lập cho thấy mô hình di chuyển thuần điện mà Xanh SM theo đuổi đang đi đúng hướng. Điều quan trọng hơn cả tốc độ tăng trưởng là sự tin tưởng của người dùng tại các thị trường mà chúng tôi hiện diện. Chính sự tin tưởng đó giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục hoàn thiện mô hình di chuyển thuần điện, đảm bảo vận hành ổn định, ứng dụng công nghệ bài bản và phát triển bền vững trong dài hạn.”

photo-03.jpg
﻿Xe điện ngày càng trở thành lựa chọn di chuyển quen thuộc tại các đô thị lớn, góp phần định hình phong cách sống xanh cho người dân.

Trong bối cảnh thị trường ứng dụng di động cạnh tranh cao, sự ghi nhận dựa trên dữ liệu độc lập cho thấy tăng trưởng của Xanh SM được xây dựng trên nền tảng vận hành có cấu trúc và khả năng mở rộng. Việc một mô hình di chuyển điện đạt tăng trưởng cao ở quy mô khu vực, đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ ổn định khẳng định hướng phát triển dài hạn của vận tải đô thị hiện đại.

Trước đó, Xanh SM cũng được vinh danh tại VnExpress Tech Awards 2025 với danh hiệu Ứng dụng gọi xe nổi bật và Thương hiệu công nghệ Việt Nam của năm, cùng giải thưởng CXP Best Customer Experience Award, ghi nhận năng lực triển khai và tiêu chuẩn vận hành được duy trì nhất quán trong toàn hệ thống.

Từ khóa:

#Xanh SM #giải thưởng #ứng dụng điện #Châu Á Thái Bình Dương #tăng trưởng #vận hành

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Về quê ăn Tết, Việt kiều Hải Phòng “chốt” liền 2 căn Vinhomes Golden City trong một ngày

Về quê ăn Tết, Việt kiều Hải Phòng “chốt” liền 2 căn Vinhomes Golden City trong một ngày

Trở về Hải Phòng sau nhiều năm sinh sống tại Canada, ông Dennis Hoàng (52 tuổi) chỉ coi đây là chuyến thăm quê bình thường vào dịp Tết. Nhưng sau khi cùng người nhà tham dự sự kiện tri ân The Golden Bloom vào cuối tháng 2/2026, Việt kiều này đã nhanh chóng trở thành chủ sở hữu của 2 căn thấp tầng tại Vinhomes Golden City.

VietinBank: Đột phá số - Sức mạnh mới

VietinBank: Đột phá số - Sức mạnh mới

Trước dòng chảy của kỷ nguyên số, VietinBank không ngừng nỗ lực nâng tầm trải nghiệm khách hàng bằng các sản phẩm, dịch vụ số đột phá. VietinBank xây dựng hệ sinh thái số “đo ni đóng giày” cho cả phân khúc khách hàng doanh nghiệp (KHDN) và khách hàng cá nhân (KHCN), tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Agribank đồng hành dự án vận tải hàng không

Agribank đồng hành dự án vận tải hàng không

Chiều 25/2, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lễ đón tàu bay Airbus A320-251N của Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc đã được tổ chức trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tác.

Vietnam Airlines mua 50 máy bay Boeing 737-8 hơn 8 tỉ USD

Vietnam Airlines mua 50 máy bay Boeing 737-8 hơn 8 tỉ USD

Ngày 19/2, tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nhân dịp chuyến công tác đến Hoa Kỳ tham gia Hội đồng Hòa bình, Vietnam Airlines ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỷ USD.

Masterise Homes 'vươn mình ra biển lớn' tại WeChoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Masterise Homes 'vươn mình ra biển lớn' tại WeChoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Xuất sắc vượt qua nhiều đề cử nổi bật, Masterise Homes – Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế – đã được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” trong khuôn khổ WeChoice Awards 2025, ghi dấu ấn bằng câu chuyện tiên phong tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt trong thời đại mới.

EVF ghi nhận lợi nhuận nghìn tỷ sau kiểm toán năm 2025

EVF ghi nhận lợi nhuận nghìn tỷ sau kiểm toán năm 2025

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF – sàn HOSE, MCK: EVF) vừa công bố báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, theo đó, kết quả sau kiểm toán không có chênh lệch so với số liệu đã tự lập đã công bố trước đó.