Xe điện BYD Dolphin "rớt" gần 200 triệu đồng sau 1 năm lăn bánh

Trên thị trường ô tô cũ, BYD Dolphin đang ghi nhận mức chênh đáng kể so với giá niêm yết khi mua mới, qua đó làm dấy lên băn khoăn về khả năng giữ giá của mẫu xe điện này.

Trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, nhóm xe "lướt" chạy dưới 10.000 km thường được chú ý nhờ tình trạng còn tốt, trong khi chi phí sở hữu lại "mềm" hơn đáng kể so với mua xe mới.

Với xe điện, chênh lệch này càng dễ nhận thấy khi thị trường đang trong giai đoạn định hình mặt bằng giá xe cũ.

Chiếc BYD Dolphin được rao bán với giá 468 triệu tại TP.HCM. Ảnh: Long Tran.

Chiếc BYD Dolphin đời 2024 được rao bán tại TP.HCM với giá 468 triệu đồng, khi xe mới lăn bánh hơn 6.000 km. Nếu đối chiếu với mức niêm yết 659 triệu đồng ở thời điểm mua mới, mẫu xe điện này đã "rớt" hơn 190 triệu đồng, tương đương gần 29% giá trị.

Khảo sát thêm trên thị trường xe cũ, một chiếc Dolphin đã qua sử dụng lăn bánh khoảng 36.000 km được rao giá 450 triệu đồng, giảm khoảng 200 triệu đồng, tương ứng mức khấu hao 31%.

Tỷ lệ rớt giá của BYD Dolphin khá cao nếu so với đối thủ VinFast VF 6. Trên thị trường xe cũ, VF 6 Plus chạy khoảng 8.000 km đang được rao 640 triệu đồng, giảm khoảng 14% so với giá mua mới là 745 triệu đồng. Một trường hợp khác cho thấy VF 6 Plus đời 2024 chạy tới 140.000 km vẫn được chào 585 triệu đồng, tức giảm khoảng 21,5%.

Mới lăn bánh khoảng 6.000 km, tình trạng xe BYD Dolphin còn khá mới. Ảnh: Long Tran.

Không chỉ Dolphin, nhiều mẫu xe điện ngoài VinFast cũng ghi nhận mức giảm đáng kể khi bước sang thị trường xe đã qua sử dụng. Diễn biến này phần nào phản ánh khác biệt về thanh khoản giữa các thương hiệu, trong đó yếu tố tiện dụng sau khi mua lại được đặt lên hàng đầu, đặc biệt liên quan thói quen sạc và khả năng tiếp cận trạm sạc.

Chẳng hạn, MG4 EV bản LUX đời 2024 lăn bánh 15.000 km được rao bán 695 triệu đồng, "lỗ" khoảng 26,7% so với mức giá 948 triệu đồng khi mua mới. Tương tự, chiếc BYD Seal Advanced đời 2024 giá mua mới hơn 1,1 tỷ đồng nhưng sau khi lăn bánh 11.000 km chỉ còn giá 790 triệu đồng, giảm 28,2%.

Chủ xe MG4 gặp khó khăn với hạ tầng trạm sạc trong quá trình sử dụng. Ảnh: Bạch Trung.

Ở khía cạnh hạ tầng, mạng lưới sạc của một số hãng xe điện như BYD, MG hay Geely hiện vẫn chưa phủ rộng như VinFast, do điểm sạc chủ yếu đặt tại showroom hoặc phụ thuộc vào hệ thống của bên thứ ba. Yếu tố này có thể ảnh hưởng đến mức độ thuận tiện khi sử dụng, qua đó tác động đến thanh khoản trên thị trường xe cũ.

Từ góc nhìn giới buôn xe, mức độ phổ biến của thương hiệu cũng là yếu tố quyết định. Trao đổi với VietTimes, nhân viên một đại lý xe cũ ở phường Hiệp Bình (TP.HCM) cho biết đơn vị này hiện chỉ thu ô tô điện qua sử dụng của VinFast, chưa nhận xe điện các hãng khác. Khi được hỏi lý do, người này trả lời ngắn gọn rằng các mẫu xe này "chưa phổ biến tại Việt Nam".

Dolphin thuộc nhóm xe BYD đầu tiên ra mắt tại Việt Nam và được định vị ở phân khúc hatchback điện cỡ B, hướng đến người dùng đô thị cần một mẫu xe nhỏ gọn, dễ xoay trở và chi phí vận hành thấp. Mẫu xe này được phân phối với một phiên bản, giá niêm yết 659 triệu đồng.

Nội thất xe đi theo tông hồng - tím và được chủ xe trang trí bọc vô-lăng. Ảnh: Long Tran.

Về vận hành, BYD Dolphin sử dụng mô-tơ điện dẫn động cầu trước, công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm. Xe dùng bộ pin khoảng 44,9 kWh, tầm hoạt động khoảng 405 km cho mỗi lần sạc, theo thông tin từ hãng.

Nhìn chung, mức rớt giá của BYD Dolphin nói riêng và các mẫu xe điện ngoài VinFast nói chung cho thấy nhóm này vẫn chưa có giá trị thanh khoản tốt trên thị trường. Tuy vậy, ở chiều ngược lại, chính khoảng chênh lớn so với giá niêm yết lại mở ra cơ hội để nhiều người dùng tiếp cận xe điện đã qua sử dụng với chi phí thấp hơn đáng kể so với mua mới.

