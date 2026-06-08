Công ty liên quan ông Johnathan Hạnh Nguyễn tính chia cổ tức kỷ lục, ai hưởng lợi lớn nhất?

Sasco do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch dự kiến dành hơn 600 tỷ đồng chia cổ tức năm 2025.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2025 của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco – Mã: SAS) đạt hơn 700 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 617 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Theo kế hoạch này, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 46,24% (1 cổ phiếu nhận 4.624 đồng), đây là mức cao nhất từ trước đến nay của Sasco, vượt năm ngoái (28,09%).

Hiện tại, ACV nắm 49,07% vốn tại Sasco dự kiến nhận hơn 300 tỷ đồng cổ tức. Nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn sở hữu 45,3% vốn nhận khoảng 280 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2026 của Sasco. Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng cho rằng chia cổ tức nhiều để bảo vệ quyền lợi cổ đông, gồm cổ đông nhà nước là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). "Bao giờ tôi còn làm chủ tịch, còn ngồi đây thì anh em vẫn có thể nở nụ cười", ông nói tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trên thực tế, chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt đã được Sasco duy trì đều đặn trong nhiều năm. Năm 2020, doanh nghiệp trả cổ tức tỷ lệ 15%, năm 2021 là 5,67%, năm 2022 đạt 13,98%. Sang năm 2023, mức cổ tức được nâng lên 18,26%, năm 2024 là 28,09%.

Được thành lập từ năm 1993, Sasco hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ hàng không tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ phòng chờ thương gia, bán hàng miễn thuế, dịch vụ sân bay và nhiều hoạt động thương mại khác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Về kết quả kinh doanh quý I/2026, Sasco ghi nhận doanh thu thuần 778 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Đáng chú ý, giá vốn hàng bán giảm 23% xuống còn 234 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện lên khoảng 70%.

Sau khi trừ đi các chi phí, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 189 tỷ đồng, lãi sau thuế 155 tỷ đồng, tăng lần lượt 34%, 38% so với cùng kỳ.

Năm nay, Sasco đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.247 tỷ đồng, lãi trước thuế 802 tỷ đồng, giảm lần lượt 2%, 5% so với cùng kỳ.

Kế hoạch kinh doanh 2026 của Sasco. Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Theo Sasco, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được xác định là thị trường trọng điểm. Sản lượng hành khách đi và đến tại Tân Sơn Nhất năm 2026 ước đạt 46,3 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 19,9 triệu lượt, tăng 13% và khách quốc nội ước đạt 26,3 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Sasco cũng nhấn mạnh môi trường kinh doanh có thể chịu tác động đáng kể từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông làm giá dầu và nhiên liệu hàng không duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác của các hãng hàng không.

Sasco cũng đề xuất trong trường hợp tình hình thị trường có biến động do dịch bệnh, đặc biệt yếu tố chính trị như xung đột Trung Đông làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế.